Dünya mutluluk raporu | Türkiye en mutsuz insanlar ülkesi oldu



Dünya mizahının en önemli ismi Nasrettin Hoca'nın, Kel Oğlan'ın, Kavuklu ve Pişekar ile Hacivat ve Karagöz'ün, ata yurdu Türkiye'de halk adeta gülmeyi unuttu. Bir döneme damgasını vuran Adile Naşit, Münir Özkul, Ferhan Şensoy, Nejat Uygur, Rasim Öztekin, Müjdet Gezen, Yasemin Yalçın, Zeki Alasya, Metin Akpınar gibi ünlü sinema ve tiyatro sanatçılarının kahkahalara boğduğu yıllar geride kaldı. Şimdilerde Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan ve Ata Demirer,gibi komedyenler sosyal medyada biraz olsun tebessüm ettirse de, mutlu günler geride kalıyor.

, pandemi sürecinde ülkelerin sıralamasında büyük değişikliklere neden oldu. Koronavirüs salgını ile birlikte Türkiye'yi etkisi altına alan ekonomik kriz, siyasal kriz, işsizlik Türk insanını dünyanın en mutsuz ülkeleri arasında en aşağılara sürükledi.

Önceki gün yayınlanan 2021 Dünya Mutluluk Raporu'nda Türk insanın yardımseverliği ve gelecekten beklentileri de baz alındı. 2021 yayımlandı. Raporda 2018-2020 sonuçlarının ortalaması alınarak hazırlanan 'mutluluk sıralamasının' zirvesinde Finlandiya yer aldı.

Türkiye ise kişi başı gelir, sosyal destekler, hayat tercihlerinde özgürlük ve yolsuzluk algısı gibi kriterlerle oluşturulan 149 ülkelik listede 104. sırada yer aldı.