Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Dünya panikte | Virüs mutasyona uğradı | 4 ülke ile uçuşlar durdu

Koronavirüs salgınında son durum. Virüs mutasyona uğradı. İngiltere, Hollanda, Güney Afrika, Avusturya ve Belçika'da mutasyona uğramış virüs can alıyor.

21 Aralık 2020 Pazartesi 00:09
Dünya panikte | Virüs mutasyona uğradı | 4 ülke ile uçuşlar durdu

Dünya panikte | Virüs mutasyona uğradı | 4 ülke ile uçuşlar durdu



Dünyayı bir yıldır kasıp kavuran koronavirüs salgınında can kaybı sayısı 1 milyon 700 bine yaklaşırken Avrupa ve Afrika'da mutasyon paniği başladı.

İngiltere'de covid-19'un mutasyona uğramış halinin can almaya başlaması ile birlikte ülke genelinde karantina uygulamaya konulurken, Türkiye bu ülke ile birlikte Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika ile hava yolu taşımacılığını durdurduğunu açıkladı.

Mutasyona uğrayan virüsün öldürme gücü ve bulaşma hızının daha yüksek olduğu bildiriliyor.

Yeni tip koronavirüs yüzünden uçuşların durdurulduğu haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyona uğramış virüsle ilgili açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

"Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır."

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü de açıklama yaptı.  SHGM'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Ülkemiz ile İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika arasındaki uçuşlar ikinci bir değerlendirmeye kadar durdurulmuştur. Bu arada ilgili vatandaşların karşılıklı tahliyeleri kontrollü olarak yapılabilecektir. Saygıyla duyurulur" denildi. 

DSÖ UYARDI | DÖRT ÜLKEDE MUTASYON PANİĞİ VAR

Dünya Sağlık Örgütü'nden BBC'ye yapılan açıklamada, mutasyona uğrayan koronavirüsün Birleşik Krallık'ın dışında, Hollanda, Danimarka, Avusturya ve Belçika'da tespit edildiği aktarıldı.

Dünya koronavirüsle mücadelede aşının bulunmasıyla umutlanırken, Birleşik Krallık'tan gelen 'mutasyon' haberi dünya medyasının gündemine oturmuş durumda. Bazı Avrupa ülkeleri Britanya'ya uçuşları askıya alırken, dört ülkede daha mutasyona uğrayan koronavirüs vakası tespit edildi. Birleşik Krallık'tan gelen koronavirüs tablosu ise durumun vahametini ortaya koydu.,

Dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) BBC'ye yapılan açıklamada, mutasyona uğrayan koronavirüsün Birleşik Krallık'ın dışında, Hollanda, Danimarka ve Avusturya'da tespit edildiği aktarıldı.

WHO'nun Avrupa'da görev yapan üst düzey isimlerinden Catherine Smallwood, Birleşik Krallık'ta görülen mutasyona uğramış aynı tür koronavirüse Danimarka'da dokuz vakada, Avusturya ve Hollanda'da ise birer vakada rastlandığını duyurdu. Virüsün Belçika'da da tespit edildiği öğrenildi.

ÖLÜ VE VAKA SAYISI İKİYE KATLADI

Birleşik Krallık'ta yeni tür koronavirüs enfeksiyonlarda yüzde 94.8 artışa yol açarken, ülkedeki günlük vaka sayısı 35 bin 928 olarak açıklandı. Sonucu pozitif çıkan Covid-19 testlerinin geçen pazar gününe göre iki kat arttığı belirtiliyor.

Birleşik Krallık'ta koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra bugün hayatını kaybedenlerin sayısı ise 326 olarak kayıtlara girdi. Geçen haftaya göre ölü sayısında yüzde 125'i aşkın artış dikkat çekti. Geçen pazar ölü sayısı 144 olarak açıklanmıştı.Hollanda ve Belçika, Birleşik Krallık'a yapılacak tüm uçuşları askıya aldı. İtalya, İspanya, Fransa ve Almanya'dan da benzer kararlar gelecek.

Koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni türü, İngiltere'nin başkenti Londra ve ülkenin güneydoğusunda hızla yayıldı.

BULAŞILIĞI DAHA FAZLA

Başbakan Boris Johnson, koronavirüsle mücadelede devreye sokulan üç aşamalı plana bir dördüncü aşama daha eklendiğini duyurmuştu. 4 aşama, adı konmamış karantina olarak nitelendiriliyor.

Sağlık yetkilileri, yeni tür virüsün daha ölümcül olduğuna ya da bulunan aşılara farklı reaksiyon gösterdiğine dair bir kanıt olmadığını fakat bu türün bulaşıcılık oranının yaklaşık yüzde 70 daha fazla olduğunu söylüyor.

Koranavirüs 18 Aralık'ta 246 can aldı
Koranavirüs 18 Aralık'ta 246 can aldı
NG Araştırma | Koronavirüste İkinci Dalga anketi 
NG Araştırma | Koronavirüste İkinci Dalga anketi 
Filyasyon ekipleri Sarıyer'de koronavirüs izi sürüyor
Filyasyon ekipleri Sarıyer'de koronavirüs izi sürüyor
Koronavirüs 17 Aralık Raporu | 243 vatandaşımız vefat etti
Koronavirüs 17 Aralık Raporu | 243 vatandaşımız vefat etti
Cenaze yıkama skandalı | Virüslü vefattan 5 bin TL istemişler
Cenaze yıkama skandalı | Virüslü vefattan 5 bin TL istemişler
Koronavirüsten vefat sayısı 17 bini geçti
Koronavirüsten vefat sayısı 17 bini geçti
Anne Adaylarına Koronavirüs Konusunda 8 Öneri
Anne Adaylarına Koronavirüs Konusunda 8 Öneri
LED lambalar koronavirüsleri öldürüyor mu?
LED lambalar koronavirüsleri öldürüyor mu?
Anahtar Kelimeler:
MutasyonKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pendik Belediyesi yol kesti, polis müdahale etti
Pendik Belediyesi yol kesti, polis müdahale etti
İBB, 3 bir 384 evsiz vatandaşa ev sahipliği yaptı
İBB, 3 bir 384 evsiz vatandaşa ev sahipliği yaptı
Gazeteci Zafer Özdemir için acil çağrı
Gazeteci Zafer Özdemir için acil çağrı
İBB'nin genç yetenekleri İstanbul için proje üretti
İBB'nin genç yetenekleri İstanbul için proje üretti
Koranavirüs 18 Aralık'ta 246 can aldı
Koranavirüs 18 Aralık'ta 246 can aldı
Filyasyon ekipleri Sarıyer'de koronavirüs izi sürüyor
Filyasyon ekipleri Sarıyer'de koronavirüs izi sürüyor
Koronavirüs 17 Aralık Raporu | 243 vatandaşımız vefat etti
Koronavirüs 17 Aralık Raporu | 243 vatandaşımız vefat etti
Üniversiteler fuhuş yeri oldu demişti | Soruşturma açıldı
Üniversiteler fuhuş yeri oldu demişti | Soruşturma açıldı
Hemşirelere 'Ben salağım' diye yazdıran başhekim görevden alındı
Hemşirelere 'Ben salağım' diye yazdıran başhekim görevden alındı
Tonlarca zeytin kara suyu temiz suları kirletti
Tonlarca zeytin kara suyu temiz suları kirletti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim