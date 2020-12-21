Dünya panikte | Virüs mutasyona uğradı | 4 ülke ile uçuşlar durdu





Dünyayı bir yıldır kasıp kavuran koronavirüs salgınında can kaybı sayısı 1 milyon 700 bine yaklaşırken Avrupa ve Afrika'da mutasyon paniği başladı.

İngiltere'de covid-19'un mutasyona uğramış halinin can almaya başlaması ile birlikte ülke genelinde karantina uygulamaya konulurken, Türkiye bu ülke ile birlikte Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika ile hava yolu taşımacılığını durdurduğunu açıkladı.

Mutasyona uğrayan virüsün öldürme gücü ve bulaşma hızının daha yüksek olduğu bildiriliyor.

Yeni tip koronavirüs yüzünden uçuşların durdurulduğu haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyona uğramış virüsle ilgili açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

"Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır."

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü de açıklama yaptı. SHGM'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Ülkemiz ile İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika arasındaki uçuşlar ikinci bir değerlendirmeye kadar durdurulmuştur. Bu arada ilgili vatandaşların karşılıklı tahliyeleri kontrollü olarak yapılabilecektir. Saygıyla duyurulur" denildi.

DSÖ UYARDI | DÖRT ÜLKEDE MUTASYON PANİĞİ VAR

Dünya Sağlık Örgütü'nden BBC'ye yapılan açıklamada, mutasyona uğrayan koronavirüsün Birleşik Krallık'ın dışında, Hollanda, Danimarka, Avusturya ve Belçika'da tespit edildiği aktarıldı.

Dünya koronavirüsle mücadelede aşının bulunmasıyla umutlanırken, Birleşik Krallık'tan gelen 'mutasyon' haberi dünya medyasının gündemine oturmuş durumda. Bazı Avrupa ülkeleri Britanya'ya uçuşları askıya alırken, dört ülkede daha mutasyona uğrayan koronavirüs vakası tespit edildi. Birleşik Krallık'tan gelen koronavirüs tablosu ise durumun vahametini ortaya koydu.,

Dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) BBC'ye yapılan açıklamada, mutasyona uğrayan koronavirüsün Birleşik Krallık'ın dışında, Hollanda, Danimarka ve Avusturya'da tespit edildiği aktarıldı.

WHO'nun Avrupa'da görev yapan üst düzey isimlerinden Catherine Smallwood, Birleşik Krallık'ta görülen mutasyona uğramış aynı tür koronavirüse Danimarka'da dokuz vakada, Avusturya ve Hollanda'da ise birer vakada rastlandığını duyurdu. Virüsün Belçika'da da tespit edildiği öğrenildi.

ÖLÜ VE VAKA SAYISI İKİYE KATLADI

Birleşik Krallık'ta yeni tür koronavirüs enfeksiyonlarda yüzde 94.8 artışa yol açarken, ülkedeki günlük vaka sayısı 35 bin 928 olarak açıklandı. Sonucu pozitif çıkan Covid-19 testlerinin geçen pazar gününe göre iki kat arttığı belirtiliyor.

Birleşik Krallık'ta koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra bugün hayatını kaybedenlerin sayısı ise 326 olarak kayıtlara girdi. Geçen haftaya göre ölü sayısında yüzde 125'i aşkın artış dikkat çekti. Geçen pazar ölü sayısı 144 olarak açıklanmıştı.Hollanda ve Belçika, Birleşik Krallık'a yapılacak tüm uçuşları askıya aldı. İtalya, İspanya, Fransa ve Almanya'dan da benzer kararlar gelecek.

Koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni türü, İngiltere'nin başkenti Londra ve ülkenin güneydoğusunda hızla yayıldı.

BULAŞILIĞI DAHA FAZLA

Başbakan Boris Johnson, koronavirüsle mücadelede devreye sokulan üç aşamalı plana bir dördüncü aşama daha eklendiğini duyurmuştu. 4 aşama, adı konmamış karantina olarak nitelendiriliyor.

Sağlık yetkilileri, yeni tür virüsün daha ölümcül olduğuna ya da bulunan aşılara farklı reaksiyon gösterdiğine dair bir kanıt olmadığını fakat bu türün bulaşıcılık oranının yaklaşık yüzde 70 daha fazla olduğunu söylüyor.