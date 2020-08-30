Düşmanlığın, kindarlığın böylesi görülmedi | Anıtkabir için çirkin ifade

Türk milletinin 'Düvel-i Muazzama'ya karşı verdiği kurtuluş savaşı mücadelesinin başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk düşmanlığı, Akit'in sermayesi oldu.

Arap seviciliğinden umduğunu bulamayan Akitçi'ler ABD, İngiliz, Fransız uşağı Yunan Ordusu'nun Anafartalar imha edildiği Büyük Zaferi'in yıldönümünde, islami ilkeleri bile hiçe sayarak iğrenç bir 'Tashih'e imza attı. Muhtemelen tepkilere daha önce söyledikleri onlarca yalana bir yenisini daha ekleyerek 'Harf kayması' oldu diyecekler

AkitTv Yunan yenilgisinin intikamını ekrana Anıtkabir yerine Anırkabir yazarak almaya kalkınca, vatandaşların tepkisi büyük oldu.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıl dönümünde Anıtkabir’de tören düzenledi. Törene Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bakanlar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve bakanlar katıldı. Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet burada saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı’nı okudu.

Anıtkabir’deki töreni Atatürk’ü hedef alan haberiyle bilinen Akit TV ''Devletin Zirvesi Anırkabir'de'' diye sundu. Akit TV, Anıtkabir yerine "Anırkabir" ifadesi kullanarak skandala imza attı.

Sosyal medyada Akit TV’ye tepki yağdı.