Düşmanlığın, kindarlığın böylesi görülmedi | Anıtkabir için çirkin ifade
Türk milletinin 'Düvel-i Muazzama'ya karşı verdiği kurtuluş savaşı mücadelesinin başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk düşmanlığı, Akit'in sermayesi oldu.
Arap seviciliğinden umduğunu bulamayan Akitçi'ler ABD, İngiliz, Fransız uşağı Yunan Ordusu'nun Anafartalar imha edildiği Büyük Zaferi'in yıldönümünde, islami ilkeleri bile hiçe sayarak iğrenç bir 'Tashih'e imza attı. Muhtemelen tepkilere daha önce söyledikleri onlarca yalana bir yenisini daha ekleyerek 'Harf kayması' oldu diyecekler
AkitTv Yunan yenilgisinin intikamını ekrana Anıtkabir yerine Anırkabir yazarak almaya kalkınca, vatandaşların tepkisi büyük oldu.
Anıtkabir’deki töreni Atatürk’ü hedef alan haberiyle bilinen Akit TV ''Devletin Zirvesi Anırkabir'de'' diye sundu. Akit TV, Anıtkabir yerine "Anırkabir" ifadesi kullanarak skandala imza attı.
Sosyal medyada Akit TV’ye tepki yağdı.