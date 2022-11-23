

Düzce'de deprem | 3 şehirde okullar tatil edildi



Bir vatandaşımızın kalp krizi sonucu vefatına toplam 46 vatandaşımızın ise yaralanmasına neden olan deprem sonrası bölgede önlemler alınıyor. Çok sayıda okulda hasar olduğu bilgisinin ardından üç il merkezi ile ilçelerde okullar bir gün süre ile tatil edildi. 2008 yılında yapılan Düzce Adliye binası da depremde hasar aldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Gölyaka ilçesindeki depremin 6,81 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.



Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğünde deprem İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 6.0 olarak revize etti.

DÜZCE

Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce'de eğitim ve öğretime bir günlük ara verildiğini duyurdu.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım da deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı.

Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Değerli hemşerilerimiz, Düzce'de meydana gelen ve ilimizde de hissedilen deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 23 Kasım 2022 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun."

BOLU

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Düzce depreminin ardından kentte 20 kişinin yaralandığını duyurdu. Kılıç yaptığı açıklamada, "Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor. Bazı binalarda çatkakların oluştuğu Bolu'da da eğitim-öğretime bir gün ara verildi" ifadelerini kullandı.



