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Düziçi'nde deprem oldu, Düziçi 4.3 ile sallandı

Akdeniz'de deprem hareketliliği sürüyor. Gece yarısı saat 23.55'te Düzici Ellek yakınlarında meydana gelen depremin büyüklüğü 4.3 olarak ilan edildi.

26 Temmuz 2021 Pazartesi 00:16
Düziçi'nde deprem oldu, Düziçi 4.3 ile sallandı

Düziçi'nde deprem oldu, Düziçi 4.3 ile sallandı

Son depremler, Ege Bölgesi'ndeki deprem hareketliliği Akdeniz'e sıçradı. Osmaniye Yarbaşı yakınlarında akşam saatlerinde kaydedilen 3.4 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez Düziçi Ellek'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 4.2, derinliği ise 7.3 KM olarak açıkladı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre yer kabuğunun 5 KM altında meydana gelen deprem 4.3 ML şiddetinde. Deprem Düziçi ile birlikte Musabeyli, Erzin, Nurdağı, Kadirli, Payas ve Dörtyol'da da hissedildi.

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.07.25 23:55:04  37.2142   36.4177        5.0      -.-  4.3  4.1   ELLEK-DUZICI (OSMANIYE)                           İlksel
2021.07.25 22:13:30  36.2553   26.9145       14.0      -.-  2.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.07.25 22:11:46  38.9357   26.0728        7.7      -.-  3.3  3.4   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.25 20:57:29  37.1935   36.4400        1.9      -.-  3.5  3.4   YARBASI-DUZICI (OSMANIYE)                         İlksel
2021.07.25 19:52:29  37.8092   26.9618        8.5      -.-  2.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.07.25 19:34:16  36.9887   27.6537        5.6      -.-  2.0  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2021.07.25 18:26:44  37.9970   27.0368        4.7      -.-  1.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.07.25 17:36:33  36.6012   33.9165       21.0      -.-  1.9  -.-   UZUNCABURC-SILIFKE (MERSIN)                       İlksel
2021.07.25 16:01:42  38.3237   38.8420       16.2      -.-  2.0  -.-   UYANIK-KALE (MALATYA)                             İlksel
2021.07.25 14:59:01  36.3577   27.1487       21.0      -.-  1.8  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.07.25 14:36:14  37.9858   26.9793        5.5      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.07.25 14:01:09  37.8010   27.0845        4.7      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.07.25 12:35:07  38.9378   26.0302        2.2      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.25 12:13:23  35.3692   32.7078        9.0      -.-  3.1  3.0   AKDENIZ                                           İlksel
2021.07.25 12:02:57  41.4425   44.0117        5.3      -.-  3.4  3.3   GURCISTAN                                         İlksel
2021.07.25 11:57:56  37.9435   26.8373       16.0      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.07.25 11:18:33  37.5625   29.2722        0.0      -.-  1.3  -.-   SERINHISAR (DENIZLI)                              İlksel
2021.07.25 10:42:09  38.9777   26.0212       18.8      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

Son Güncelleme: 26.07.2021 00:22
Anahtar Kelimeler:
OsmaniyeDepremDüziçiSon Depremler
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