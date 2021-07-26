Düziçi'nde deprem oldu, Düziçi 4.3 ile sallandı

Son depremler, Ege Bölgesi'ndeki deprem hareketliliği Akdeniz'e sıçradı. Osmaniye Yarbaşı yakınlarında akşam saatlerinde kaydedilen 3.4 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez Düziçi Ellek'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 4.2, derinliği ise 7.3 KM olarak açıkladı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre yer kabuğunun 5 KM altında meydana gelen deprem 4.3 ML şiddetinde. Deprem Düziçi ile birlikte Musabeyli, Erzin, Nurdağı, Kadirli, Payas ve Dörtyol'da da hissedildi.

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2021.07.25 23:55:04 37.2142 36.4177 5.0 -.- 4.3 4.1 ELLEK-DUZICI (OSMANIYE) İlksel 2021.07.25 22:13:30 36.2553 26.9145 14.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel 2021.07.25 22:11:46 38.9357 26.0728 7.7 -.- 3.3 3.4 EGE DENIZI İlksel 2021.07.25 20:57:29 37.1935 36.4400 1.9 -.- 3.5 3.4 YARBASI-DUZICI (OSMANIYE) İlksel 2021.07.25 19:52:29 37.8092 26.9618 8.5 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.07.25 19:34:16 36.9887 27.6537 5.6 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2021.07.25 18:26:44 37.9970 27.0368 4.7 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.07.25 17:36:33 36.6012 33.9165 21.0 -.- 1.9 -.- UZUNCABURC-SILIFKE (MERSIN) İlksel 2021.07.25 16:01:42 38.3237 38.8420 16.2 -.- 2.0 -.- UYANIK-KALE (MALATYA) İlksel 2021.07.25 14:59:01 36.3577 27.1487 21.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.07.25 14:36:14 37.9858 26.9793 5.5 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.07.25 14:01:09 37.8010 27.0845 4.7 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.07.25 12:35:07 38.9378 26.0302 2.2 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.07.25 12:13:23 35.3692 32.7078 9.0 -.- 3.1 3.0 AKDENIZ İlksel 2021.07.25 12:02:57 41.4425 44.0117 5.3 -.- 3.4 3.3 GURCISTAN İlksel 2021.07.25 11:57:56 37.9435 26.8373 16.0 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.07.25 11:18:33 37.5625 29.2722 0.0 -.- 1.3 -.- SERINHISAR (DENIZLI) İlksel 2021.07.25 10:42:09 38.9777 26.0212 18.8 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel