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E-Devlet Bilgileri çalındı | Parayla satıyorlar

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait kimlik bilgileri ile tapu kayıtlarına ait milyonlarca bilginin internette yayına açıldığı iddia ediliyor. 

09 Haziran 2023 Cuma 23:33
E-Devlet Bilgileri çalındı | Parayla satıyorlar

E-Devlet Bilgileri çalındı | Parayla satıyorlar

Bir süre önce milyonlarca kişinin bilgilerinin DarkWeb ve DeepWeb üzerinden satıldığı iddiaları ört-bas edilirken, şimdi de e-devlet bilgilerinin tamamının bir site üzerinden erişime açıldığı ortaya çıktı. İddiaya göre Türkiye'de ikamet eden 85 milyon yurttaşın verileri 'S**Paneli.Org' isimli bir internet sitesi tarafından ele geçirildi. 


Halk TV'nin iddiasına göre sorgulama yapılarak kişilerin anne, baba isimlerine, TC kimlik numaralarına, telefon numarasına, akrabalarının bilgilerine ve hatta şahsın annesinin TC kimlik numarasını dahi ulaşılabiliyor. Bu bilgilere ücretsiz üyelik karşılığı ulaşılırken tapu ve diğer özel bilgiler için ise site ücretli üyelik isteniyor.

Sunucu Şule Aydın iddiaya ilişkin, "Sorgu paneli isimli bir sitede, Türkiye'de yaşayan herkesin TC kimlik bilgisi, telefon numarası, adresi, ücretsiz üyelik karşılığında kolayca bulunabiliyor. Tapu ve diğer bilgiler ücretli üyelik karşılığında bulunabiliyor. Siteye e-mailinizle üye olabiliyorsunuz. Çok ciddi bir güvenlik riski söz konusu" ifadelerini kullandı. 

Söz konusu internet sitesinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bilgilerinin bulunduğu aktarıldı.

"BÜYÜK SIKINTI"

Siber Güvenlik Uzmanı Mustafa Sansar, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Yakın zaman önce YSK'nın verileri hacklendi. Yine Yemeksepeti'nde milyonlarca kişinin verileri hacklendi. Kimi durumlarda da kurumlar hacklendiklerinin farkına varamıyor. Bu bilgiler elde eden kişiler, bu verileri bir araya getirerek ya satıyor ya da kazanç amaçlı kullanıyor. Burada bilgileri yer alanlar için büyük sıkıntı oluşabilir. Örneğin, bir düşmanınız varsa adresinizi bulur. Sizin adınıza bir yerlere ihbarda bulunulabilir. Yine sizin adınıza alışveriş yapılabilir."

"ERİŞİM DERHAL ENGELLENMELİ"

Konuyla ilgili olarak Halk TV canlı yayınında açıklamalarda bulunan Anayasa Hukuku Profesörü Şule Özsoy Boyunsuz, "Öncelikle erişimin derhal engellenmesi lazım. Erişimin engellenmesini takiben nereden sızdıysa derhal bir soruşturmayla bu suçu kimin işlediğini bulmaları lazım. Bir an önce harekete geçilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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