e-Devlet hacklendi mi? Gözaltına alınan kişi çocuk çıktı

e-Devlet hacklendi mi? Gözaltına alınan kişi çocuk çıktı Kamuoyunda tartışmalara neden olan, polisin iki kez açıklama yapmasına rağmen e-devlet sisteminin hackelnidiği iddiaları hakkında son dakika gelişmesi Gazeteci yazar Fatih Altaylı'nın köşesine taşıdığı e-devlet sisteminin hacklendiği iddiaları araştırılırken gözaltına alınan bir kişinin suça sürüklenen çocuk olduğu açıklandı. Söz konusu çocuğun bilgileri nasıl elde ettiği henüz netlik kazanmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü, e-Devlet sisteminin hacklenmesine yönelik açıklamada bulundu. Açıklamada, "Başta Fatih Altaylı olmak üzere birden fazla gazetecinin dolandırılmaya çalışıldığı anlaşılmıştır. Gazetecileri dolandırmaya çalışan suça sürüklenen çocuk yakalanmıştır" denildi. Emniyet Genel Müdürlüğü E-Devlet sisteminin hacklenerek kişisel verilerin ele geçirildiği iddiaları hakkında açıklamada bulunarak şüpheli 1 kişinin yakalandığını duyurdu. FATİH ALTAYLI DOLANDIRILMAYA ÇALIŞILDI Emniyet açıklamasında 17 yaşındaki bir çocuğun yakalandığı aktarılarak Fatih Altaylı ve bazı gazetecilerin dolandırılmaya çalışıldığını kabul etti. EMNİYET AÇIKLAMA YAPMIŞTI Emniyet dünkü açıklamasında E-Devlet sisteminin hacklenerek kişisel verilerin ele geçirildiği iddialarını yalanlamış, Fatih Altaylı hakkında da suç duyurusunda bulunulacağını açıklamıştı.