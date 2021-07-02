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E-ticarette kadın girişimci sayısı yüzde 50 arttı 

Pandemi sürecinde kadınlar dijital ekonomiye ilgi gösterek e-ticaret sektöründeki girişimci ve istihdam sayısını artırdı.

02 Temmuz 2021 Cuma 10:31
E-ticarette kadın girişimci sayısı yüzde 50 arttı 

E-ticarette kadın girişimci sayısı yüzde 50 arttı 

Dengeli bir ekonomik büyüme için kadın girişimciler ve istihdam oranı oldukça önemli.  Pandemi sürecinde kadınlar dijital ekonomiye ilgi gösterek e-ticaret sektöründeki girişimci ve istihdam sayısını artırdı. Meydanticaret.com’un altyapısını kullanarak hizmet alan kadın girişimcilerin sayısı 2020’de yüzde 13’ ken 2021 yılında yüzde 19,5 oranıyla yükselişe geçti.

Pandemi süreciyle birlikte yaşanan dijital dönüşüm her sektörde hızlandı. Alışveriş şeklimizden, iş yapış biçimimize, sosyal hayattan, özel yaşantıya kadar her alanda yepyeni bir döneme geçildi. Dijitale yatırım yapan ya da yaptığı işi dijital ortama taşıyan kadınlar bu süreci fırsata çevirerek e-ticarette sayılarını bir hayli artırdı. Pandemi sürecinde Meydaneticaret'ten hizmet alarak  e-ticarete atılan kadınların sayısı geçen yıl 13’ iken 2021 yılında  yüzde 19,5  oldu. 

E-ticarette kadın girişimci sayısı artıyor

Meydaneticaret'in Kurucusu Şerif Temizkan, pandemi sürecinin e-ticarette kadın girişimci sayısının artığını ifade etti.  Temizkan, “E-ticaret yapmak isteyen kadın girişimcilerin sayısının yüzde 50 oranında arttığını söyleyebilirim. Pandemi sonrası evlerde geçirilen süre ile birlikte kadınların aksesuar, gıda, hediyelik eşya, kozmetik, dermokozmetik, ev tekstili gibi alanlarda herhangi bir fiziki mağaza açmadan e-ticaret odaklı iş kurduklarını gözlemledik.  İsteyen herkesin e-ticarette başarılı olabileceği konusunda farkındalık arttırılmalı, kadınlar ekonomik bağımsızlığını kazanarak e- ticarette büyümeyi sürdürmeli”  dedi. 

E-ticaret fırsat eşitliği sağlıyor

İşlerini e-ticarete taşıyan kadınların, ekonomik faaliyetlere katılımını artırmasının ve e-ticarette güçlü olmalarının önemine dikkat çeken, Şerif Temizkan konuşmasını şöyle sürdürdü: “E-ticaret kadınlar için yeni fırsatlar sunuyor ve dijital dönüşümlerini destekliyor. İşlerini yeni kuran kadın girişimcilerin e-ticaret ile tanışmaları ve yeni imkanlara erişimlerinden memnuniyet duyuyoruz. Bu gelişmelerin artarak devam edeceğine inanıyoruz. Özellikle pandemi döneminde online alışveriş, teknoloji ve dijital dünyanın hayatımızdaki yeri ve önemi çok arttı. Bu dönemde hepimiz gördük ki,  dijitalleşen ve e-ticaret yapan firmalar pandemiden kazançlı çıktı. Evlerinde ya da atölyelerinde ürettikleri ürünleri çevrim içi platformlar aracılığıyla satışa sunarak ticarete atılan kadınların sayısı her geçen yıl artıyor. E-ticaret ekosisteminin geliştirilmesi, işini e-ticarete taşımak, büyütmek isteyen girişimci kadınlar için fırsat eşitliğinin sağlanması ve dijital dönüşümlerinin desteklenmesi için daha çok  proje geliştirilmeli.” 

Son Güncelleme: 03.07.2021 00:01
Anahtar Kelimeler:
E Ticaret
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