EBA'da ders veren öğretmene komşuları saldırdı

Sağlık çalışanları ile savunmasız öğretmenlere yönelik saldırıya bir yenisi daha eklendi. Muğla’nın Milas ilçesinde bulunan Zekeriya Gümüşkesen Ortaokulu’nda öğretmen olarak görev yapan İlknur Keskin iddiaya göre evde canlı ders yapmasından rahatsızlık duyan komşuları tarafından dövüldü.

Şüpheliler olay günü sabah saatlerinde öğretmen İlknur Keskin’e ait ikametin kapısını tekmeleyip hakaret etti. Gün içerisinde telefon ile öğretmene ulaşarak evdeki sesleri kesmelerini ifade eden şüpheliler, eşinin akşam geliş saatini sorduktan sonra telefonu kapattı. Öğretmenin eşi eve döndüğü sırada evin bahçesinde bekleyen yaklaşık 10 kişilik bir grup sözlü tacize başladı.

''BU OLAYLAR İLK DEĞİL, UMARIM SON OLUR''

Grubun yanından uzaklaşarak evlerine gitmek isteyen İlknur Keskin, eşi, eşinin kız kardeşi ve annesi şahıslar tarafından engellendi. Yaşanan arbedenin ardından olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Öğretmen İlknur Keskin ve aile bireyleri yaşanan arbede de vücutlarının çeşitli bölgelerinden yaralandı.

Yaşanan saldırı ile ilgili konuşan öğretmen İlknur Keskin, yaşanan dolaydan dolayı çok üzgün olduğunu söyledi. Keskin, şunları ifade etti:

''Bu vahim olayın bir eğitimle alakalı olarak gerçekleşmesine, insanlarımızın bu kadar vicdanını kaybetmesine gerçekten çok üzgünüm. Bu olaylar ilk defa yaşanmadı. Daha önceleri de bir çok kez meydana geldi. Birçok öğretmen arkadaşımız mesleklerinden dolayı görevlerini yerine getirirken, birçok sorunla karşılaştılar. İnşallah bu son olur. Bir daha tekrarı olmaz. Bu tür olaylar insanın toplumun vicdanını yaralamaktan, acı vermekten başka hiçbir şeye yaramıyor. Konu yargıya taşındı. Eşimin çapraz bağlarında kopma var. Belki ameliyat olacak. 3 araba dolusu insan tarafından saldırıya uğradık.”

İlknur Keskin için bugün Milas’ta görev yapan öğretmenler ve eğitim sendikaları bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

