Ece Üner, kurye cinayetindeki adaletsizliğe isyan etti
Trafik magandası Somali Cumhurbaşkanı'nın geçici Türk vatandaşlığı alan oğlu, İstanbul trafiğinde çarparak ölümüne neden olan Hassan Sheikh Mohamud’un savcılık ifadesinin bile alınmadan kaçmasına tepkiler sürüyor. Somali ile Türkiye arasında AKP'liler tarafından kurulan akçeli ilişkilerin göbeğinde yer alan isimlerden biri olan Hassan Sheikh Mohamud’un apar topar yurt dışına kaçmasına kimlerin göz yumduğu ise henüz bilinmiyor.
Ece Üner Somali Cumhurbaşkanının oğlunun kacisina böyle isyan etti.— nurse (@nursse_hemsire) December 10, 2023
"İnsanları yoksulluktan çok adaletsizliğin incittiği ne zaman anlaşılacak!" ???? pic.twitter.com/sC457z0K9p
Ünlü sunucu Ece Üner, kurye Yunus Emre Göçer'i öldürdükten sonra kaçmasına tepki gösterdi. Üner'in, "İnsanları yoksulluktan çok adaletsizliğin incittiği ne zaman anlaşılacak" ifadelerini kullandığı konuşması sosyal medyada gündem oldu.
Motokurye Göçer’e çarpan ve kazadan sonra olay yerinden kaçan otomobilin ise Somali Konsolosluğu’na ait olduğu, aracı ise Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un oğlu Hassan Sheikh Mohamud’un kullandığı ortaya çıkmıştı.
Konuya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda Somali cumhurbaşkanının oğlu Mohamud, “asli kusurlu” bulunmuştu. Şüphelinin de 2 Aralık’ta yurtdışına kaçtığı ortaya çıkmıştı.
TV100'de olayın haberini sunan ünlü sunucu Ece Üner, yaşanan duruma tepki gösterdi. Üner'in iki çocuk babası kuryeyi öldürdüğü kazaya ilişkin sert konuşması sosyal medyada gündem oldu.
"İnsanları yoksulluktan çok adaletsizliğin incittiği ne zaman anlaşılacak?"