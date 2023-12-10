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Ece Üner, kurye cinayetindeki adaletsizliğe isyan etti

Türk gencinin ekmek parası uğruna çıktığı yolda, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu tarafından katledilmesine tepkiler devam ederken, TV100 ana haber sunucusu Ece Üner adaletsizliğe isyanr etti.

10 Aralık 2023 Pazar 23:22
Ece Üner, kurye cinayetindeki adaletsizliğe isyan etti






Ece Üner, kurye cinayetindeki adaletsizliğe isyan etti

Trafik magandaSomali Cumhurbaşkanı'nın geçici Türk vatandaşlığı alan oğlu, İstanbul trafiğinde çarparak ölümüne neden olan Hassan Sheikh Mohamud’un savcılık ifadesinin bile alınmadan kaçmasına tepkiler sürüyor. Somali ile Türkiye arasında AKP'liler tarafından kurulan akçeli ilişkilerin göbeğinde yer alan isimlerden biri olan Hassan Sheikh Mohamud’un apar topar yurt dışına kaçmasına kimlerin göz yumduğu ise henüz bilinmiyor.

Ünlü sunucu Ece Üner, kurye Yunus Emre Göçer'i öldürdükten sonra kaçmasına tepki gösterdi. Üner'in, "İnsanları yoksulluktan çok adaletsizliğin incittiği ne zaman anlaşılacak" ifadelerini kullandığı konuşması sosyal medyada gündem oldu.

Motokurye Göçer’e çarpan ve kazadan sonra olay yerinden kaçan otomobilin ise Somali Konsolosluğu’na ait olduğu, aracı ise Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un oğlu Hassan Sheikh Mohamud’un kullandığı ortaya çıkmıştı.

Göçer’e çarpan ve kazadan sonra olay yerinden kaçan Mohamud ise iddiaya göre polis tutanağında 'motokurye hatalı gösterildiği' için karakoldaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Konuya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda Somali cumhurbaşkanının oğlu Mohamud, “asli kusurlu” bulunmuştu. Şüphelinin de 2 Aralık’ta yurtdışına kaçtığı ortaya çıkmıştı.

TV100'de olayın haberini sunan ünlü sunucu Ece Üner, yaşanan duruma tepki gösterdi. Üner'in iki çocuk babası kuryeyi öldürdüğü kazaya ilişkin sert konuşması sosyal medyada gündem oldu.

"İnsanları yoksulluktan çok adaletsizliğin incittiği ne zaman anlaşılacak?"

Anahtar Kelimeler:
MagandaManganda SürücüSomali
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