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Edirne'de kahvede oturanlara silahlı saldırı, 11 yaralı var

Dün akşam aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma gündüz silahlı saldırıya döndü, ellerinde av tüfekleri ve tabancalarla gelen 4 kişi kahveyi taradı.

Edirne'de kahvede oturanlara silahlı saldırı, 11 yaralı var

Dün akşam aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma gündüz silahlı saldırıya döndü, ellerinde av tüfekleri ve tabancalarla gelen 4 kişi kahveyi taradı.

17 Kasım 2019 Pazar 19:37
Edirne'de kahvede oturanlara silahlı saldırı, 11 yaralı var


Edirne'de kahvede oturanlara silahlı saldırı, 11 yaralı var


Edirne’de bir kahveye düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi yaralandı. Tabanca ve av tüfeklerinin kullanıldığı silah saldırıyı düzenleyen 4 kişinin yakalanması için jandarma geniş çaplı operasyon düzenledi. Saldırganlar, geldikleri aracı kahvenin önüne bırakarak kaçtı. Akıllara durgunluk veren saldırının dün akşam meydana gelen tartışmanın ardından yapıldığı bildirildi. İşte o haberin ayrıntıları..

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı çöpköy mahallesinde, aralarında gece çıkan tartışma nedeniyle 4 kişilik bir grup kahvede oturanların üzerine ateş açtı. Saldırıda kahve önünde oturan 11 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar tedavileri yapılmak üzere Uzunköprü devlet hastanesine getirildi.


KAHVENİN ÖNÜNDE ARACI BIRAKIP ATEŞ AÇTILAR

Olay sırasında kahve de oturan bir görgü tanığı önce araba ile geldiklerini sonra arabayı yakın bir kahvenin önünde bırakarak kahvede oturanların üzerine ateş açıldığını ifade etti.

“4 kişi önce araba ile yakında ki bir kahvenin önünde durdular. Daha sonra biri elinde tabanca ile diğeri ise çiftçi mallarından kendisine verilen resmi ruhsatlı tüfek ile kahvede oturanlara ateş açtı. Silah seslerinin ardından herkes yere yattı. Bu arada kahve önünde oturanlardan da yaralananlar oldu.”

ARALARINDA HUSUMET VARDI

Mahalle de bulunan vatandaşlar iki aile arasında daha önce husumet bulunduğunu ve asıl hedeflerinin aralarında husumet olan kişileri korkutmak olduğunu ifade etti. Ateş eden grubun arasında bulunan bir kişinin çiftçi mallarında görev yaptığını ve elinde ki tüfeğin çifti mallarına ait olduğunu ifade etti.

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