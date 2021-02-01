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Ege Bölgesi beşik gibi sallanıyor | 200'den fazla sarsıntı

Ege Bölgesi, Girit Adası açıklarında sabah saat 08.03'te meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından akşama kadar beşik gibi sallandı.

01 Şubat 2021 Pazartesi 19:33
Ege Bölgesi beşik gibi sallanıyor | 200'den fazla sarsıntı

Ege Bölgesi beşik gibi sallanıyor | 200'den fazla sarsıntı

Ege Bölgesi sabah önce Girit Adası açıkları, Sonra Karaburun ile Midilli Adası arası açıklarında meydana gelen deprem fırtınasına sahne oldu. En yükseği 5.2 olarak ölçülen deprem fırtınası halen devam ediyor. Son deprem ise Kuşadası açıklarında kaydedildi. 


İzmir'de peş peşe depremler meydana geliyor. AFAD, İzmir'in Karaburun ilçesinde saat 08:46'da 5.1, 08:47'de ise 4.8 büyüklüğünde depremler meydana geldiğini duyurdu. Saat 11:35'te Ege'de 5.1 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.02.01 19:06:27  37.9063   27.2702        9.3      -.-  1.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.02.01 18:35:45  39.0138   25.9178        5.4      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.02.01 17:57:20  39.0098   26.0378       10.3      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.02.01 17:50:36  38.9613   26.0275       13.9      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.02.01 17:36:08  38.9532   25.9863        5.8      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.02.01 17:21:56  38.9587   26.0507       10.3      -.-  3.4  3.4   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.02.01 17:19:46  38.9545   26.1157        9.1      -.-  3.1  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2021.02.01 16:48:24  38.2180   28.3327        7.6      -.-  2.2  -.-   CAYAGZI-KIRAZ (IZMIR)                             İlksel
2021.02.01 16:35:37  38.9788   26.0010       11.3      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.02.01 16:29:41  38.9840   25.9707       21.7      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.02.01 16:18:37  38.9645   26.0128       23.9      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.02.01 16:14:26  38.9648   26.0393        6.1      -.-  3.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.02.01 16:10:15  38.9477   26.0635        9.8      -.-  4.7  4.7   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.02.01 15:59:01  38.9993   26.0413       20.5      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.02.01 15:56:41  39.0068   26.0847       15.9      -.-  2.3  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2021.02.01 15:54:15  38.6110   39.6138       26.6      -.-  1.5  -.-   SEHSUVAR-(ELAZIG)                                 İlksel
2021.02.01 15:45:52  38.1230   27.4582        7.6      -.-  2.6  -.-   YENICIFTLIK-TIRE (IZMIR)                          İlksel
2021.02.01 15:45:02  39.0900   26.1125        3.0      -.-  2.2  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2021.02.01 15:41:19  39.0022   26.1043        7.1      -.-  2.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2021.02.01 15:33:03  38.9442   25.9793        9.3      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.02.01 15:21:49  38.9503   26.0745       10.6      -.-  2.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2021.02.01 15:20:51  39.0080   26.0027       18.5      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.02.01 15:19:43  39.0022   26.0645        6.0      -.-  2.7  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2021.02.01 15:11:34  39.0135   26.0187        1.5      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.02.01 15:09:24  38.9550   26.0670        5.0      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.02.01 15:05:21  38.9615   26.0518        3.2      -.-  3.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.02.01 14:39:20  38.9953   26.0903        8.0      -.-  3.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2021.02.01 14:16:55  38.9715   26.0943       13.9      -.-  2.2  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2021.02.01 14:13:05  38.9690   26.0558        6.4      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.02.01 14:12:30  38.9818   26.0510       22.8      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.02.01 13:56:29  38.9957   26.0693        9.5      -.-  2.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2021.02.01 13:52:35  37.8797   26.9640        5.4      -.-  2.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.02.01 13:42:40  38.9587   26.0943        8.9      -.-  3.2  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2021.02.01 13:41:17  38.9787   26.0193       12.1      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.02.01 13:28:10  38.9855   26.0850        7.2      -.-  3.0  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2021.02.01 13:18:15  38.9778   26.0728        5.0      -.-  2.7  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2021.02.01 13:13:21  38.9960   26.1127        7.9      -.-  2.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2021.02.01 13:07:25  38.9568   26.0802       17.9      -.-  2.3  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2021.02.01 13:05:37  39.0112   26.0155        6.6      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.02.01 12:58:50  38.9725   26.0015        5.4      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        REVIZE01   (2021.02.01 12:58:50)
2021.02.01 12:53:12  38.9905   26.0197        5.4      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.02.01 12:47:28  39.4212   38.0680       18.1      -.-  1.6  -.-   EKINBASI-DIVRIGI (SIVAS)                          İlksel
2021.02.01 12:43:48  38.9772   26.0660       12.9      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.02.01 12:42:34  38.9630   26.0582        8.7      -.-  3.8  3.9   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.02.01 12:38:07  38.9930   26.0133        7.1      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.02.01 12:35:00  38.9772   26.0492        8.5      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.02.01 12:27:13  38.9710   25.9658        5.0      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.02.01 12:24:04  38.9908   26.0168        1.5      -.-  3.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.02.01 12:12:37  38.9827   25.9807        1.7      -.-  3.4  3.4   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.02.01 12:10:16  38.9833   26.0983        9.9      -.-  2.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2021.02.01 12:07:23  38.9782   26.0592        5.0      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.02.01 12:05:47  39.0155   26.1047       19.4      -.-  2.2  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2021.02.01 12:02:43  38.9693   25.9920       12.0      -.-  3.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.02.01 11:59:01  39.0118   37.2532        0.0      -.-  1.6  -.-   MAGARA-GURUN (SIVAS)                              İlksel
2021.02.01 11:54:54  38.9685   25.9427        7.9      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.02.01 11:51:30  39.0020   26.0127        7.9      -.-  2.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.02.01 11:48:38  39.0297   26.0520        8.4      -.-  2.8  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2021.02.01 11:46:12  38.9748   25.9820        8.7      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.02.01 11:45:02  39.0448   26.0773       11.1      -.-  2.8  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2021.02.01 11:42:56  37.8233   26.9825       25.6      -.-  1.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.02.01 11:35:16  38.9625   25.9992       12.3      -.-  5.2  5.2   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.02.01 11:29:07  39.0020   26.0530       15.4      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.02.01 11:26:31  38.9403   26.0015       27.5      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.02.01 11:24:25  38.9918   26.0083        9.9      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.02.01 11:23:41  38.9493   25.9430        5.4      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.02.01 11:16:39  38.9943   26.1278       14.9      -.-  2.2  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2021.02.01 10:51:55  38.9497   25.9987        5.0      -.-  3.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.02.01 10:46:55  38.9652   25.9840       10.1      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.02.01 10:45:00  38.9972   26.0123        9.7      -.-  3.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.02.01 10:43:32  38.9690   25.9743       18.6      -.-  3.2  3.3   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.02.01 10:41:41  38.9758   26.0173       10.2      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.02.01 10:24:45  38.9517   26.0337       27.5      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.02.01 10:20:30  38.9730   26.0037        5.5      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.02.01 10:18:07  38.9743   26.0653       18.3      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.02.01 10:15:58  38.9645   25.9690        5.4      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.02.01 10:12:28  38.9830   25.9942        5.0      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.02.01 09:34:10  38.9650   26.0490        4.2      -.-  4.0  4.0   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.02.01 09:28:07  39.0122   26.0157        1.1      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.02.01 09:19:02  38.9958   26.0140        5.8      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.02.01 09:17:57  38.9483   25.9820       11.4      -.-  3.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.02.01 09:16:46  38.9908   25.9523        7.9      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.02.01 09:00:04  38.9503   26.0577       10.9      -.-  4.7  4.6   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.02.01 08:58:32  38.9663   26.0905       25.0      -.-  2.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2021.02.01 08:56:49  38.9460   26.0322       18.2      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.02.01 08:55:31  38.9565   26.0433        7.3      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.02.01 08:52:02  38.9897   26.0227       11.2      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.02.01 08:50:41  38.9870   26.0865        8.5      -.-  2.7  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2021.02.01 08:47:53  38.9807   26.0803        5.0      -.-  4.8  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2021.02.01 08:46:52  38.9557   26.0578       14.0      -.-  4.9  4.9   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.02.01 08:20:11  38.9592   25.9840       10.0      -.-  3.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.02.01 08:03:23  38.9747   26.0502        9.0      -.-  4.1  4.1   EGE DENIZI

İzmir güne depremle uyandı. AFAD'ın verilerine göre saat 08:46'da İzmir Karaburun'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, gelişmelerin takip edildiği, Karaburun açıklarında meydana gelen deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi paylaşıldı. 5.1'lik depremin ardından, bir dakika sonra kaydedilen 4.8'lik bir deprem daha yaşandı. Ardından 4.7'lik bir deprem daha kaydedildi. AFAD,  saat 09.34'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu duyurdu. Saat 08:03'te de 4.1'lik deprem kaydedildi. 

5.1'LİK BİR DEPREM DAHA

Saat 11:35'te İzmir Karaburun açıklarında 5.1 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Son depremin İstanbul'da da hissedildiği ifade edildi. 

TUNÇ SOYER: ŞU ANA KADAR OLUMSUZLUK YOK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 11:35'teki depremin ardından Haber Global'e yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar olumsuzluk yok. Art arda oluşan depremler, Midilli açıklarında, en yakın Karaburun'dan itibaren hissedilmesi çok doğal. İzmir Körfezi'nde de etki yaratıyor. Depremin merkezi İzmir fayları değil. Bize yansıyan bir yıkıntı söz konusu değil. Acılar çok taze olduğu için ciddi bir tedirgin olma hali söz konusu" dedi.

İzmir'de 5.1'lik yeni deprem

İzmir'de peş peşe depremler meydana geliyor. AFAD, İzmir'in Karaburun ilçesinde saat 08:46'da 5.1, 08:47'de ise 4.8 büyüklüğünde depremler meydana geldiğini duyurdu. Saat 11:35'te Ege'de 5.1 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

İzmir güne depremle uyandı. AFAD'ın verilerine göre saat 08:46'da İzmir Karaburun'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, gelişmelerin takip edildiği, Karaburun açıklarında meydana gelen deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi paylaşıldı. 5.1'lik depremin ardından, bir dakika sonra kaydedilen 4.8'lik bir deprem daha yaşandı. Ardından 4.7'lik bir deprem daha kaydedildi. AFAD,  saat 09.34'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu duyurdu. Saat 08:03'te de 4.1'lik deprem kaydedildi. 

DEPREM ÇANAKKALE VE BALIKESİR'DE DE HİSSEDİLDİ

AFAD tarafından merkez üssü İzmir Karaburun olarak açıklanan ve saat 08.46'da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem, Çanakkale ve Balıkesir'de de hissedildi. Şu ana kadar yapılan araştırmalarda, her iki kentte de herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı belirlendi. 

İZMİR VALİSİ VE KARABURUN BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında bir dakika arayla meydana gelen 5,1 ve 4,8 büyüklüğündeki depremlerde kendilerine şu ana kadar herhangi can kaybı ya da hasar bilgisi ulaşmadığını söyledi.

Köşger, sabah saatlerindeki depremlerin ardından kent genelinde tarama yapıldığını belirtti. Vali, şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumunun bildirilmediğini kaydetti.

Alandaki taramaların sürdüğünü aktaran Köşger, "Depremlerde şu ana kadar can kaybı ya da hasar bilgisi ulaşmadı. Karaburun başta olmak üzere kent genelinde taramalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

Köşger, yaptığı açıklamada ise, "Biz şu an itibarıyla vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olmalarını, yıkılmaya uygun binalardan uzak durmalarını rica ediyoruz. İnşallah bu şekilde bu depremi atlatmış olacağız" dedi. 

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan da depremler sonrası mahallelerde geniş çaplı tarama yaptıklarını, bir yıkım veya can kaybı ile karşılaşmadıklarını belirti.

Erdoğan, ekiplerin alandaki çalışmalara devam ettiğini ifade etti. Ege Denizi'nde, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 08.46'da 5,1, bir dakika sonra 4,8 büyüklüğünde iki deprem kaydedilmişti.
 

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