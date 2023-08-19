Ege Bölgesi'nde deprem stresi artıyor
Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Koray Çetin Onalan, “7 büyüklüğünde deprem üretecek faylar var. Tarım alanlarını imara açarak bir yere varamıyoruz. Felaketle karşı karşıya kalacağımızı unutmayın” dedi.
SÖZBİLİR: SIKI TAKİP YAPILMALI
Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir, Balıkesir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli ve Çanakkale gibi illerde diri faylar üzerinde stres birikiminin devam ettiğini açıkladı. Türkiye’deki deprem seferberliğinin sürekliliğine ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Sözbilir, hem depreme hazırlık hem de afet yönetimi konusunda yapılması gerekenlerin sıkı şekilde takibinin önemli olduğunu belirtti.