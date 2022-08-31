Ege'de Bölgesi'nde deprem fırtınası

Ege bölgesi öğle saatlerinden itibaren yeniden sallanmaya başladı. Kuşadası açıklarında saat 12.57 sıralarında ilk depremin şiddeti 4.8, 2'nci depremin büyüklüğü ise 5.2 oldu.



Aydın Kuşadası açıklarında meydana gelen depremler geniş bir alanda hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ile AFADinternet sitesinde yer alan bilgilere göre, saat 12.56 sıralarında Kuşadası'nın açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Aynı depremi Kandilli Rasathanesi 4.8 olarak ilan etti

Deprem yerin 7,3 kilometre derininde meydana geldi.

10 DAKİKA SONRA BİR DEPREM DAHA

Depremin etkisi geçmeden yine Kuşadası merkezli deprem meydana geldi. AFAD, depremin saat 13.10'da bu kez 5.2 şiddetinde ve yerin 7,3 kilometre derininde meydana geldi.

.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2022.08.31 13:20:48 37.6717 26.8240 12.6 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel 2022.08.31 13:19:52 37.5905 26.8360 8.8 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel 2022.08.31 13:10:10 37.5815 26.7897 13.5 -.- 5.2 5.3 EGE DENIZI İlksel 2022.08.31 12:56:38 37.5832 26.8095 9.2 -.- 4.8 4.8 EGE DENIZI İlksel 2022.08.31 12:19:58 39.7267 30.1952 0.0 -.- 2.0 -.- DUTLUCA-INONU (ESKISEHIR) İlksel 2022.08.31 11:59:21 37.1713 38.6840 0.0 -.- 1.8 -.- LULECI-(SANLIURFA) İlksel 2022.08.31 11:58:49 39.1177 29.4807 0.0 -.- 1.5 -.- YUNUSLAR-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel 2022.08.31 10:09:50 37.7475 27.7818 4.3 -.- 1.7 -.- BOYDERE-KOCARLI (AYDIN) İlksel 2022.08.31 10:06:50 37.8117 27.7665 5.3 -.- 2.3 -.- OSMANBUKU-INCIRLIOVA (AYDIN) İlksel 2022.08.31 09:50:10 37.1212 28.4673 5.7 -.- 2.2 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel 2022.08.31 09:34:41 38.2255 41.9433 6.3 -.- 1.9 -.- KAYALIBAG-(BITLIS) İlksel 2022.08.31 09:09:15 39.4938 28.2565 5.5 -.- 1.5 -.- KAYIRLAR-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel 2022.08.31 08:06:24 36.5365 28.7433 18.7 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel