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Ege'de Bölgesi'nde deprem fırtınası

Ege bölgesi öğle saatlerinden itibaren yeniden sallanmaya başladı. Kuşadası açıklarında saat 12.57 sıralarında ilk depremin şiddeti 4.8, 2'nci depremin büyüklüğü ise 5.2 oldu.

31 Ağustos 2022 Çarşamba 13:43
Ege'de Bölgesi'nde deprem fırtınası

Ege'de Bölgesi'nde deprem fırtınası

Ege bölgesi öğle saatlerinden itibaren yeniden sallanmaya başladı. Kuşadası açıklarında saat 12.57 sıralarında ilk depremin şiddeti 4.8, 2'nci depremin büyüklüğü ise 5.2 oldu.


Aydın Kuşadası açıklarında meydana gelen depremler geniş bir alanda hissedildi. 

Kandilli Rasathanesi ile AFADinternet sitesinde yer alan bilgilere göre, saat 12.56 sıralarında Kuşadası'nın açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Aynı depremi Kandilli Rasathanesi 4.8 olarak ilan etti

Deprem yerin 7,3 kilometre derininde meydana geldi.

10 DAKİKA SONRA BİR DEPREM DAHA

Depremin etkisi geçmeden yine Kuşadası merkezli deprem meydana geldi. AFAD, depremin saat 13.10'da bu kez 5.2 şiddetinde ve yerin 7,3 kilometre derininde meydana geldi. 

.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2022.08.31 13:20:48  37.6717   26.8240       12.6      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2022.08.31 13:19:52  37.5905   26.8360        8.8      -.-  2.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2022.08.31 13:10:10  37.5815   26.7897       13.5      -.-  5.2  5.3   EGE DENIZI                                        İlksel
2022.08.31 12:56:38  37.5832   26.8095        9.2      -.-  4.8  4.8   EGE DENIZI                                        İlksel
2022.08.31 12:19:58  39.7267   30.1952        0.0      -.-  2.0  -.-   DUTLUCA-INONU (ESKISEHIR)                         İlksel
2022.08.31 11:59:21  37.1713   38.6840        0.0      -.-  1.8  -.-   LULECI-(SANLIURFA)                                İlksel
2022.08.31 11:58:49  39.1177   29.4807        0.0      -.-  1.5  -.-   YUNUSLAR-GEDIZ (KUTAHYA)                          İlksel
2022.08.31 10:09:50  37.7475   27.7818        4.3      -.-  1.7  -.-   BOYDERE-KOCARLI (AYDIN)                           İlksel
2022.08.31 10:06:50  37.8117   27.7665        5.3      -.-  2.3  -.-   OSMANBUKU-INCIRLIOVA (AYDIN)                      İlksel
2022.08.31 09:50:10  37.1212   28.4673        5.7      -.-  2.2  -.-   ARMUTCUK-ULA (MUGLA)                              İlksel
2022.08.31 09:34:41  38.2255   41.9433        6.3      -.-  1.9  -.-   KAYALIBAG-(BITLIS)                                İlksel
2022.08.31 09:09:15  39.4938   28.2565        5.5      -.-  1.5  -.-   KAYIRLAR-BIGADIC (BALIKESIR)                      İlksel
2022.08.31 08:06:24  36.5365   28.7433       18.7      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
Anahtar Kelimeler:
DepremDepremler
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