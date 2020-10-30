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Ege'de deprem | İzmir'de çok sayıda bina çöktü | Enkaz altında kalanlar var

Ege Denizi'nde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem İzmir, Manisa, Bursa, İstanbul başta olmak üzere geniş bir alanda hissedildi.

30 Ekim 2020 Cuma 15:12
Ege'de deprem | İzmir'de çok sayıda bina çöktü | Enkaz altında kalanlar var

Ege'de son depremler | Ege 6.8 ile sallandı | İstanbul'da panik


Ege Denizi'ndeki deprem hareketliliği sürüyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre Ege Denizi'nde meydana 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ege Bölgesi'nde deprem fırtınası devam ediyor. Depremin hemen ardından Ege Denizi'nde Seferihisar başta olmak üzere bazı yerleşim birimlerinde küçük çaplı tsunamiler görülüyor. Deniz taşkınlarına karşı vatandaşların dikkatli olması isteniyor. Deprem yıkılan ve hasar gören çok sayıda bina olduğu haberleri geliyor.

İlk gelen bilgilere göre sadece Bayraklı'da yıkılan bina sayısı 10, diğer ilçelerden bilgi henüz gelmedi. AFAD, AKUT ekipleri enkaz haberi gelen bölgelere yönlendiriliyor.

Bayarklı'da yıkılan 9 katlı binadan sağ olarak kurtalılanların sayısı 7 olarak açıklandı. 

Bornova'da yıkılan binadan bir üniversiteli genç sağ olarak kurtarıldı.

Google ise yabancı deprem istasyonlarının verilerini baz alarak sarsıntının şiddetini 7.0 olarak gösterdi. Google verilerine göre deprem Bulgaristan, Yunanistan, Mısır, Libya gibi ülkelerde hissedildi.

Saat 14.51'de meydana gelen deprem İzmir, Muğla, Aydın, Balıkesir, Manisa, İstanbul ile Ege ve Marmara Denizi kıyısı boyunca yoğun olarak hissedildi. AFAD depremin şiddetini 6.6 olarak bildirdi.

İlk depremin ardından aynı bölgede çok sayıda sarsıntı kaydedildi.

ABD Deprem Gözlemevi depremin 7 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Depremin ardından 4,1, ve 4,8 büyüklüğü aralığında çok sayıda depremler meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada 6 binanın yıkıldığını söyledi. Diğer yandan AFAD'dan yapılan açıklamada, iletişimin kesilmemesi için internet tabanlı uygulamaların ve SMS'lerin tercih edilmesini önerdi,

Deprem yüzünden İzmir ve İstanbul başta olmak üzere cep telefonları hatları ile internet hatlarına bir süre erişim sağlanamadı.

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------

2020.10.30 16:06:57  37.8585   26.9967        6.2      -.-  4.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2020.10.30 16:00:42  37.8378   26.7853        5.3      -.-  4.9  4.9   EGE DENIZI                                        İlksel
2020.10.30 15:56:33  37.8305   26.8985        7.1      -.-  3.2  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2020.10.30 15:53:35  37.8330   26.8165        5.7      -.-  3.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2020.10.30 15:51:13  37.9150   26.4600       24.1      -.-  3.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2020.10.30 15:50:20  37.8297   26.8902        5.9      -.-  2.8  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2020.10.30 15:33:20  37.8227   26.8302        2.5      -.-  4.1  4.0   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2020.10.30 15:32:01  37.7813   26.8255        8.9      -.-  3.7  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2020.10.30 15:29:49  37.9160   27.0238        6.4      -.-  4.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2020.10.30 15:29:11  37.9205   26.9233        6.9      -.-  4.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2020.10.30 15:19:09  37.7700   26.5202        8.6      -.-  4.0  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2020.10.30 15:17:20  37.8332   26.6523       21.6      -.-  3.2  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2020.10.30 15:13:29  37.8107   27.0130       11.5      -.-  3.9  4.0   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2020.10.30 15:01:37  37.8417   26.9317        4.6      -.-  4.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2020.10.30 14:59:29  37.8468   27.0112        8.1      -.-  4.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2020.10.30 14:58:05  37.8775   26.8998        5.3      -.-  4.3  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2020.10.30 14:56:02  37.9718   26.5832        7.3      -.-  3.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2020.10.30 14:55:02  37.9663   27.0080        8.9      -.-  3.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2020.10.30 14:53:54  37.8972   26.8287        8.6      -.-  4.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2020.10.30 14:51:25  37.9020   26.7942       11.8      -.-  6.6  6.8   EGE DENIZI                                        İlksel
2020.10.30 11:48:01  38.9427   40.5018        2.1      -.-  4.0  3.9   CUKURCA-(BINGOL)                                  İlksel
2020.10.30 09:18:31  36.4208   28.7713       21.0      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

 Depremin İzmir'in Seferhisar ilçesinde 6,6 büyüklüğünde olduğu öğrenildi. ABD Deprem Gözlemevi depremin 7 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Depremin ardından 4,1, ve 4,8 büyüklüğü aralığında çok sayıda depremler meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada 6 binanın yıkıldığını söyledi. Diğer yandan AFAD'dan yapılan açıklamada, iletişimin kesilmemesi için internet tabanlı uygulamaların ve SMS'lerin tercih edilmesini önerdi.İzmir ve çevresi bugün saat 14.51'de büyük bir depremle sallandı. Vatandaşlar, panik içerisinde ev ve iş yerlerinden dışarı çıkarken, bir süre sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin merkez üssünü Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17.26 kilometre açığı olarak açıkladı. Deprem, Seferihisar'ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. İzmir'de bazı binaların yıkıldığı, çok sayıda binada da hasar oluştuğu belirtildi.

Deprem İzmir'in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de de hissedildi. Depremle birlikte vatandaşlar yakınlarına bilgi vermek isteyince, operatörlerde yoğunluk oluştu. Hastaneler, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, alarm durumuna geçti.
Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'de yoğun olarak hissedilen deprem, büyük paniğe neden oldu. Bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü. Deprem İzmir'in yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

Alsancak Liman Bölgesi'nde Karakol binası karşısında yapımı bir türlü bitmeyen viyadüklerden dev beton blokların çöktüğü görüldü. Depremde gümrük binasının da hasar gördüğü görülüyor.

BÖYLE ZORLU GÜNLERDE LÜTFEN TELEFON GÖRÜŞMELERİNİ KISA TUTUN

Bayraklı'da bir enkazdan 3 vatandaş sağ olarak kurtarıldı. Enkazda halen arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremin ardından "Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı’da 6 binanın yıkıldığı ihbarı geldi." açıklamasında bulundu. Soylu, "Uşak, Denizli, Manisa, Balıkesir, Aydın ve Muğla'da binalarda ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir," ifadelerini kullandı.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Alim Murathan deprem sonrasında BirGün’e açıklama yaptı. Murathan, “Bu deprem tuzla fay hattı üzerinde gerçekleşti. AFAD’ın verilerine baktığımız zaman 6.6 civarında bir şiddette olduğunu gördük. Depremle beraber fayın bütünüyle kırıldığını düşünüyoruz. Fayın tümüyle kırılması olumlu bir durum. Bu fay hattında daha büyük bir deprem gerçekleşeceğini düşünmüyoruz ancak artçı depremler olacaktır” dedi.

"DEPREMİN OLACAĞINI ÜÇ AYDIR SÖYLÜYORDUM"

Deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, BirGün'e depremin ardından açıklamalarda bulundu. Ercan, şunları söyledi: "Deprem tam da bir hafta önce dediğim yerde oldu. Depremin olacağını üç aydır söylüyordum. Aydın’dan gelen kırıkla Seferihisar’dan gelen kırığın arasında her an deprem olabilir demiştim ve maalesef oldu. Bu depremle eşik değer aşılmıştır. İzmir ve Aydın illerinde özellikle Rum evlerinde yıkılmalar bekliyorum bunun dışında da bazı evlerde yıkılmalar olabilir. En fazla Sisam Adası’nda ve diğer Ege Adalarında yıkım bekliyorum. Bunun dışında yine depremler olacaktır bunlar, çok yıkıcı olmayacaktır ve hasar görmüş evler bu depremlerle yıkılacaktır. En fazla sarsıntı Seferihisar, Urla, Kuşadası, Bornova, Göztepe, Bostanlı ve Mavişehir’de görülmüştür. Özellikle bu saydığım yerlerde oturanlar bu gece evlerine girmesinler. Çok şükür ki deprem bu saatte oldu. Deprem akşam saatlerinde olsaydı etkisi daha fazla olacaktı."

Yine BirGün'e açıklamalarda bulunan Afet Uzmanı ve Akademisyen Dr. Kubilay Kaptan "İzmir’deki bir deprem beklendiğini 2009 yılından bu yana söylüyorduk. 2009 yılında altında benimde imzamın olduğu bir raporla depremin beklendiğini söyledik ve kamuoyuna sunduk. Aslında bu depremi İzmir diye değil de Ege diye konuşmak daha doğru," dedi.

Kaptan, şöyle devam etti: "Bu zaman kadar birçok defa hem Yunanistan tarafında, hem bizim tarafımızda, hem de Kıbrıs’ta 7 büyüklüğünde depremler olmuştur. 2009 yılında hazırladığımız raporda da bu şiddette depremlerin geleceğini söylemiştik. İzmir Dünya depremselliği fazla olan ilk 20 şehir arasındadır. Deprem İzmir’de olmadı, İzmir’e 80 kilometre uzaklıkta ve denizde gerçekleşti. Ayrıca, 6.8’lik, 6.9’luk depremin İzmir’de hissedilme oranı 6.3 İle 6.4 arasındadır. Bu şiddetle hissedilen bir depremde de İzmir’deki ve diğer kentlerdeki binaların yıkılmaması lazım. Çünkü İzmir’deki binalar ve hatta tüm ülkedeki binalar en az 7 şiddetindeki bir depreme dayanıklı olmalıdır."

"6 ŞİDDETİNE VARAN ARTÇILAR YAŞANACAKTIR"

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, “Batı Anadolu Bölgesi Türkiye’nin en sık deprem olan bölgelerinden bir tanesi ve özellikle bu gölgede deniz içerisinde çok fazla fay var. Burası geçmişte de 7’nin biraz altında depremler yaşayan bir bölge. Jeolojik açısından olağan bir deprem diyebilirim. Depremin en çok hasarı İzmir civarında verdiği görülüyor ve bu da zeminin zayıf yapısı ve yapıların zayıflığı ile alakalı. Dikkat etmek lazım, artçılar olacaktır. Şiddeti 6’ya kadar varan artçılar gelecektir hasar gören binalar varsa bunlara dikkat etmek lazım.” dedi.

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Son Güncelleme: 30.10.2020 16:18
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