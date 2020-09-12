Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tüm ameliyatlar durduruldu

Türkiye genelinde Covid-19 virüsüne karşı verilen mücadelede bazı hastanelerde pandemi kontrolden çıkıyor. Ege Üniversitesi Rektörlüğü Tıp Fakültesi'nde Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalında tedavi gören bir hasta yüzünden, Tıp Fakültesi'nde acil olmayan tüm ameliyatların ertelendiği ortaya çıktı.

Ege Üniversitesi Rektörlüğü, Tıp Fakültesi'nde tüm birimlere bir yazı yazarak Covid-19 tanılı bir hastadan kaynaklı kontaminasyon nedeniyle rutini etkileyecek anestezi çalışanının izolasyon altına alındığı bildirildi. Yazıda bu gerekçeyle hastane içinde tüm elektif ameliyatların ikinci bir talimata kadar durdurulduğu belirtildi.

COVİD-19 HASTASI GENÇ HASTANEYE KABUL EDİLMEMİŞ

Aynı gerekçe ile İstanbul ve Ankara'da bazı hastanelerde tüm ameliyatlar durdurulmuştu.

Bu arada, koronavirüs kapan Ensari Koç isimli genç, tedavi altına alınması gerekirken hastaneye yatırılmadığı için sokakta kaldığını iddia etti.

İstanbul'da Tuzla Devlet Hastanesi önünde bekleyen Ensari Koç isimli genç, Covid-19 hastası olduğu için işinden atıldığını, kalacak yerinin olmadığını söyledi. Koç, "Nefes almakta zorlanıyorum, hastaneye yatırılmadım, kalacak yerim yok günlerdir hastanenin önünde yatıyorum dedi.

Covid-19 hastası Ensari Koç, hastaşık sebebiyle kalacak ve gidecek yeri olmadığını anlattığı bir video çekti. Koç, "Gaziosmanpaşa’da çalışıyordum. Şantiyeler beni almadı. Şu an Tuzla’dayım, akrabaların yanına geldim, onlar da beni almadı. Başka gidecek yerim yok. Dün gece sokakta kaldım. Hastaneye de yatırılmadım. Nefes almakta zorlanıyorum, halsizim. Öksürüyorum. Çok zor durumdayım. Kimse bana yardım etmiyor" diye konuştu.