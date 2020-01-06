Ehliyet sınavında kopyacılar canlı yayın sistemi ile yakalandı





Ehliyet sınavlarında kopya çekenler yeni teknolojinin ürünlerinden yararlanırken suç üstü yakalandı. Televizyonlarda canlı yayınlarda muhabirlerin yoğun olarak kullandığı 4.5G sistemini ehliyet sınavlarında kopya çekmek için uyarlayan çete polisin dikkati sayesinde çökertildi. Şüphelilerin sınav salonuna canlı yayın sistemi ile nasıl girdiği ise henüz bilinmiyor.

Şanlıurfa’da düzenlenen ehliyet sınavında akılalmaz bir yöntemle kopya çekmeye çalışan şahıs, salon görevlisi ve polisin dikkati sayesinde yakalandı.



Edinilen bilgilere göre şüphelinin yapılan üst aramasında ise bir adet düşme kamera, kameradaki verileri toplayan hafıza, sistemin çalışması için monte edilmiş batarya, görüntüleri karşı tarafa aktarmak için kullanılan wınn cihazı ile kredi kartı görünümündeki ses aktarım cihazına bağlı kulaklık ele geçirildi.

GÖMLEK DÜZENEĞİ KURMUŞLAR!

Şahsın soruları bu yöntemle karşı tarafa canlı olarak gönderdiği, karşı tarafın ise görüntüleri izleyerek çözdüğü soruları kulaklık yardımıyla şahsa ilettiği belirtildi. Polis ekipleri, ele geçirdikleri sistemi plastik manken üzerinde detaylı bir şekilde anlattı.

Gözaltına alınan şahıs emniyetteki ifadesinde kendisine gömleği ve düzeneği kimin temin ettiğini itiraf etti. Diğer şahıs da polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen her iki şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.