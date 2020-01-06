Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Ehliyet sınavında kopyacılar canlı yayın sistemi ile yakalandı

Daha çok TV muhabirlerinin canlı yayınlarda kullandığı 4.5G sistemi, ehliyet sınavlarında kopyacıların üzerinde bulundu.

06 Ocak 2020 Pazartesi 14:45
Ehliyet sınavında kopyacılar canlı yayın sistemi ile yakalandı

Ehliyet sınavında kopyacılar canlı yayın sistemi ile yakalandı



Ehliyet sınavlarında kopya çekenler yeni teknolojinin ürünlerinden yararlanırken suç üstü yakalandı. Televizyonlarda canlı yayınlarda muhabirlerin yoğun olarak kullandığı 4.5G sistemini ehliyet sınavlarında kopya çekmek için uyarlayan çete polisin dikkati sayesinde çökertildi. Şüphelilerin sınav salonuna canlı yayın sistemi ile nasıl girdiği ise henüz bilinmiyor.

Şanlıurfa’da düzenlenen ehliyet sınavında akılalmaz bir yöntemle kopya çekmeye çalışan şahıs, salon görevlisi ve polisin dikkati sayesinde yakalandı.


Edinilen bilgilere göre şüphelinin yapılan üst aramasında ise bir adet düşme kamera, kameradaki verileri toplayan hafıza, sistemin çalışması için monte edilmiş batarya, görüntüleri karşı tarafa aktarmak için kullanılan wınn cihazı ile kredi kartı görünümündeki ses aktarım cihazına bağlı kulaklık ele geçirildi.

GÖMLEK DÜZENEĞİ KURMUŞLAR!

Şahsın soruları bu yöntemle karşı tarafa canlı olarak gönderdiği, karşı tarafın ise görüntüleri izleyerek çözdüğü soruları kulaklık yardımıyla şahsa ilettiği belirtildi. Polis ekipleri, ele geçirdikleri sistemi plastik manken üzerinde detaylı bir şekilde anlattı.

Gözaltına alınan şahıs emniyetteki ifadesinde kendisine gömleği ve düzeneği kimin temin ettiğini itiraf etti. Diğer şahıs da polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen her iki şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kopyacı katil | Ceren Damar'ın katiline en ağır müebbet
Kopyacı katil | Ceren Damar'ın katiline en ağır müebbet
Kocaları darbeci, eşleri ya kopyacı ya da soru hırsızı
Kocaları darbeci, eşleri ya kopyacı ya da soru hırsızı
Flaş! Flaş Flaş; 30 vali görevden alındı, binlerce kişi işten atıldı
Flaş! Flaş Flaş; 30 vali görevden alındı, binlerce kişi işten atıldı
Manisa Soma'da ATM kopyacıları yakalandı
Manisa Soma'da ATM kopyacıları yakalandı
KPSS Skandalında önemli gelişme: Kopyacılar tutuklu kalacak
KPSS Skandalında önemli gelişme: Kopyacılar tutuklu kalacak
Goldman Sachs:
Goldman Sachs:"Çalışanların kopya çektiğini tespit etti"
KPSS kopya skandalı; Kopyacılar yakalanmış ama....
KPSS kopya skandalı; Kopyacılar yakalanmış ama....
Kopyacıları savundu, KPSS mağdurlarıyla alay etti, şimdi yargı önünde
Kopyacıları savundu, KPSS mağdurlarıyla alay etti, şimdi yargı önünde
Anahtar Kelimeler:
Ehliyet SınavıKopyaEhliyet Sınavı Canlı Yayın KopyaEhliyet Sınavı 4.5G
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İmamoğlu Kanal İstanbul için konuştu | Ben yaptım oldu projesi olamaz
İmamoğlu Kanal İstanbul için konuştu | Ben yaptım oldu projesi olamaz
İntihar eden üniversiteli kızın annesi ilk kez konuştu
İntihar eden üniversiteli kızın annesi ilk kez konuştu
İstanbul'da yağmur ve fırtına etkisini artırıyor
İstanbul'da yağmur ve fırtına etkisini artırıyor
Sibel Ünli'nin gurur intiharı | Yemek kartında 1 lirası kalmış
Sibel Ünli'nin gurur intiharı | Yemek kartında 1 lirası kalmış
Yola aniden fırlayan köpeğe çarpmak istemedi, faciaya neden oldu
Yola aniden fırlayan köpeğe çarpmak istemedi, faciaya neden oldu
Sarıkamış Şehitleri Seydişehir'de anıldı
Sarıkamış Şehitleri Seydişehir'de anıldı
Kılıçdaroğlu muhtarlara bütçe sözü verdi
Kılıçdaroğlu muhtarlara bütçe sözü verdi
Bugün hava nasıl olacak? Akdeniz ve Ege için uyarı
Bugün hava nasıl olacak? Akdeniz ve Ege için uyarı
Liseli genç, üşüyen köpeği montuyla örttü, milyonların kalbini kazandı
Liseli genç, üşüyen köpeği montuyla örttü, milyonların kalbini kazandı
Motosikletli kuryeyi öldüren katil magandalara lanet yağdı
Motosikletli kuryeyi öldüren katil magandalara lanet yağdı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim