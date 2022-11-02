

Ehliyet ve kimlik kartı değiştirme için randevu alanlar dikkat

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, randevularına gelemeyecek vatandaşların, randevularını iptal etmemeleri halinde 2 haftaya kadar yeni randevu alamayacaklarını duyurdu.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürüğü, sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, randevu alıp gelmeyen vatandaşların en erken iki hafta sonraya randevu alabileceğini duyurdu.



Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Çeşitli sebeplerden dolayı nüfus müdürlüklerimizdeki randevularına gelemeyecek olan vatandaşlarımız, diğer vatandaşlarımızın mağdur olmaması için bu randevularını iptal etmelidir. Aksi taktirde iki hafta sonra randevu verilebilecektir."