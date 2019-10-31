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Ehliyetsiz sarhoş sürücü polisi 2 Km kaputta taşıdı

Polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü, kendisine engel olmak isteyen trafik memurunu kaputun üstünde son hızla 2 Km taşıdı. Polis memurunuölümle burun buruna getiren Ünal Karataş adlı maganda gözaltında.

Ehliyetsiz sarhoş sürücü polisi 2 Km kaputta taşıdı

Polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü, kendisine engel olmak isteyen trafik memurunu kaputun üstünde son hızla 2 Km taşıdı. Polis memurunuölümle burun buruna getiren Ünal Karataş adlı maganda gözaltında.

31 Ekim 2019 Perşembe 03:01
Ehliyetsiz sarhoş sürücü polisi 2 Km kaputta taşıdı

Ehliyetsiz sarhoş sürücü polisi 2 Km kaputta taşıdı


Hem ehliyetsiz hem de zil zurna sarhoş sürücü Muğla'yı karıştırdı. Trafik polisinin 'Dur' ihtarına uymayan ticari aracın alkollü ve ehliyetsiz sürücüsü, aracın önüne atlayan trafik polisi Muzaffer Ertürk'ü (42), kaputta yaklaşık 2 kilometre taşıdı. Olayda, polis memuru Ertürk hafif şekilde yaralanırken, sürücü Ünal Karataş (45) ise gözaltına alındı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Menteşe ilçesi Mustafa Muğlalı Caddesi üzerinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 48 DK 306 plakalı araç sürücüsünün alkollü olduğu yönünde ihbar geldi. 

İhbar üzerine Menteşe'de görevli ekiplere haber merkezi tarafından aracın plakası ve istikameti verilerek, ekiplerden aracın durdurulması istendi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, Ünal Karataş yönetimindeki 48 DK 306 plakalı hafif ticari aracı cadde üzerinde durdurmak istedi. 

Ancak Ünal Karataş, 'Dur' ihtarına uymayarak yoluna devam etmek isteyince olay yerinde bulunan trafik polisi Muzaffer Ertürk, aracın ön kaputuna atlayarak aracı durdurmaya çalıştı. Ertürk'ün aracın ön kaputuna atlamasına rağmen aracını durdurmayan Ünal Karataş, ters istikametten kaçmaya devam etti. Aracın kaputunda polis memurunu gören vatandaşların şaşkın bakışları arasında yoluna devam eden Karataş, yaklaşık 2 kilometre yol aldıktan sonra Karşıyaka Mahallesi Irmak Sokak'ta durduruldu. Araçtan inerek kaçmaya çalışan sürücü Karataş, Ertürk tarafından engellenerek diğer polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


ALKOLLÜ MAGANDANIN EHLİYETİ DE YOK

Olayda trafik polisi Ertürk, elinden ve ayağından hafif şekilde yaralandı. Polis memuruna ilk müdahaleyi ise mesai arkadaşları ve çevrede bulunan vatandaşlar yaptı. Olay yerine çağrılan ambulans ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ertürk'ün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu arada polis tarafından gözaltına alınan ve sağlık kontrolü için hastaneye getirilen Ünal Karataş'ın 1.38 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı ortaya çıktı.

BAŞHEKİMDEN AÇIKLAMA

MSKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Salih Akkuş, "Polis arkadaşımızın hayati tehlikesi bulunmuyor. Kontrolleri yapıldıktan sonra taburcu edeceğiz" dedi. Öte yandan Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz ise hastaneye gelerek yaralı polisin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

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