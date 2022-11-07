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Ekmeğini ekmekten kazanırken, tüketene hakaret etti

Ekmek fiyatlarının masaya yatırıldığı haber programına katılan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın sözlerine tepki yağıyor

07 Kasım 2022 Pazartesi 22:48
Ekmeğini ekmekten kazanırken, tüketene hakaret etti

Ekmeğini ekmekten kazanırken, tüketene hakaret etti


Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, 'Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor' dedi.

HaberTürk TV’de Afşin Yurdakul’un sunduğu canlı yayına bağlanan Kolivar, ruhsatsız işletmeler ve artan maliyetler nedeniyle İstanbul’da ekmeğin zamlanarak 7,5 lira olacağını söyledi.

Yurdakul'un ekmeğin temel gıda maddesi olduğunu belirtmesi üzere Kolivar şöyle konuştu:

"Siz temel gıda maddesi sayıyorsunuz ben saymıyorum. Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bilimsel bir şey konuşuyorum, ezber değil. Kişi başı tüketim 210 kilo; İsveç, Norveç, Japonya’da 50 kilo. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor."

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EkmekEkmek Fiyatları
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