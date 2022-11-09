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Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tutuklandı

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar ‘Türk milletini alenen aşağılama’ suçundan gözaltına alınmıştı. İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki ifade işlemeleri sonrası adliyeye sevk edilen Kolivar tutuklandı.

09 Kasım 2022 Çarşamba 14:51
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tutuklandı

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tutuklandı


İstanbul'da katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında "Türk milletini, devleti, devletin kurum ve organlarını aşağılamak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakkında tutuklama talep edilmişti.


Gözaltındaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen Kolivar tutuklandı. 

"EKMEK SAĞLIĞA ZARARLI DEMEK İSTEDİM"

Kolivar'ın Emniyet'te verdiği ifade de ortaya çıktı. Buna göre Kolivar ifadesinde, "Benim merkezi hükümetle herhangi bir sorunum yoktur. Benim sorunum ilçe belediyeleriyle. İlçe belediyeleri ruhsatsız fırınlara izin veriyor. Ben 'Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir' derken, ekmeğin sağlığa zararlı olduğunu anlatmak istedim. Ekmeğin fazla tüketilmesi halinde insanlara zarar vereceği yönündedir. Benim sözlerimde kesinlikle Türk toplumu hedef alınmamıştır. İfadelerim toplumca yanlış anlaşılmıştır. Sözlerimde genelleme yaptım. Bir Karadenizli olarak Türk toplumuna hakaret edecek karakterde değilim" dedi. 

NE OLMUŞTU?

Katıldığı bir televizyon programında kullandığı "Ben ekmeği temel gıda maddesi saymıyorum. Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için böyle 20 senedir başında yöneticiler duruyor" ifadeleri nedeniyle hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 301/1 maddesi uyarınca "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılamak" suçundan resen soruşturma başlatılan Kolivar, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
 

Anahtar Kelimeler:
Ekmek
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