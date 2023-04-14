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Ekrem İmamoğlu | 5 yıldır elinizi tutan mı var?

Seçimlere bir ay kala, AKP'li siyasilerin vaatlerinin içini dolduran 'İstanbul'a 1.5 milyon konutu 5 yılda yapacağız' sözü İBB Başkanı İmamoğlu'nun tepkisine neden oldu.

14 Nisan 2023 Cuma 17:16
Ekrem İmamoğlu | 5 yıldır elinizi tutan mı var?

İmamoğlu | 5 yıldır elinizi tutan mı var?

Deprem felaketinin ardından bölgede yıkılan konutları bir yıl içinde yapma sözü veren AKP'li yöneticiler, Marmara Bölgesi'nde beklenen büyük deprem öncesi İstanbul'a 1.5 milyon konut sözünü değerlendiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nde "İstanbul'a 1,5 milyon konutu 5 yılda yapacağız" diyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a tepki gösterdi. İmamoğlu, "Elinizi tutan mı vardı sayın bakan? Hadi 21 yılı kenara bırakalım, son 5 yıldır neredeydiniz?" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün 2022 yılı “Faaliyet Raporu”nu İBB Meclisi’ne sundu. Kahramanmaraş merkezli depremlerde İBB’nin bölgede yaptığı çalışmaları anlatan İmamoğlu, merkezi hükümete Marmara Deprem Konseyi’nin kurulması çağrısında bulundu.


İmamoğlu, “Gelin İstanbul’a ve Marmara’ya özel bir kanun çıkaralım. İmar aflarını hayatımızdan çıkaralım. İmar planlarında ‘toplanma alanı ve kent içi park alanı, sağlık alanı, eğitim alanı, itfaiye alanı’ olarak belirtildiği halde üzerinde bina bulunan yerler için acil kamulaştırma programı hayata geçirelim. İmar düzenlemeleriyle ilgili 25 yasa, 11 yönetmeliği ve 19 farklı kuruma dağıtılmış yetkiyi basit ve hızlı uygulanabilir mevzuata geçirelim” ifadelerini kullandı. 

‘ELİNİZİ TUTAN MI VARDI?’

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un İstanbul’da 1.5 milyon konutu 5 yılda dönüştürecekleri sözlerini eleştiren İmamoğlu şöyle konuştu:

“Elinizi tutan mı vardı sayın bakan? Hadi 21 yılı kenara bırakalım, son 5 yıldır neredeydiniz? İnşallah 14 Mayıs’ta bu büyük millet karar verecek. Milletin hükümeti, Marmara depremine hazırlık seferberliğini başlatacak. Boğazın kıyısında Kuşkonmaz Camisi’nin etrafındaki barakalara imar vermeyecek bir şehircilik bakanı göreve gelecek.”

Anahtar Kelimeler:
İmamoğluEkrem İmamoğluKonutKiPTAŞİBB
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