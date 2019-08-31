Ekrem İmamoğlu | Demokrasi adına endişe verici



Kayyum atamalarının ardından Diyarbakır'da görevden alınan 3 büyükşehir belediye başkanı ile buluşmak için gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar geldi. İmamoğlu, ise "Sizleri Büyükşehir belediyesinde ziyaret etmek isterdik ama olmadı. İnşallah bir dahaki sefere" diye konuştu.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Diyarbakır'a geldi ve burada görevden alınan HDP'li belediye başkanları ile bir araya geldi.

Kayapınar Belediyesi'nde gerçekleşen görüşmede, Diyarbakır'ın görevden alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, "Buraya gelmeniz bizim için bir ışık, bir güçtür." dedi.

Görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ise görüşmede, "Freni patlamış bir araba var ve onu durdurmak için bir set oluşturmak lazım." dedi.

İmamoğlu'na Diyarbakır'da yoğun ilgi

Diyarbakır Havaalanında büyük bir kalabalık tarafından karşılanan İmamoğlu'nun ilk programı CHP Diyarbakır il binasında yapılan basın açıklaması oldu.

İmamoğlu burada CHP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Sayın ile ortak bir basın açıklaması yaptı ve "kendisini millet iradesinden üstün görenler" ifadesini kullandı:

"Kendisini milletin iradesinden üstün görenler, bunun bedelini sandıkta en ağır şekilde öderler. Seçilmiş belediye başkanlarının, kamu vicdanının yerine kayyum atanması da gaflettir. Seçimle gelenin seçimle gitmediği yerde ne demokrasi olur ne de hukukun üstünlüğü kalır."

İmamoğlu konuşmasının devamında, sandıktan yetki almış bütün seçilmişlerin, eşit hak ve yetkilere sahip olduğunu vurguladı ve Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarına "tehlikeli bir ayrımcılık" yapıldığını savundu.

Ekrem İmamoğlu, "Toplum vicdanı izin vermedikçe görevden almalar, karşısında ne cevap verildiğini, 23 Haziran günlerini bir kez daha hatırlatmak isterim." dedi.



İstanbul Belediye Başkanı, "Haksızlığa, hukuksuzluğa karşı açıkça hep birlikte hayır demek mecburiyetindeyiz. Bu cumhuriyete ve demokrasiye hep birlikte sahip çıkma mücadelesidir." diye konuştu

Ekrem İmamoğlu, "İstanbul belediyesine kayyum atanma endişesi yaşıyor musunuz?" soruna da "Duyacağım tek endişe demokrasi adına olur" diye yanıt verdi.

'19 Ağustos'ta yaşadığımız darbe, siyasetin 17 Ağustos depremiydi'

Ekrem İmamoğlu, basın açıklamasından sonra Yeniköy Mezarlığı'na giderek Diyarbakır Eski Baro Başkanı Tahir Elçi'nin mezarını da ziyaret etti.

Daha sonra da Kayapınar Belediyesi'nde 19 Ağustos tarihinde görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile bir araya geldi.

Selçuk Mızraklı, zor günlerde bir araya gelişlerin çok değerli ve unutulmaz olduğunu söyleyerek, 23 Haziran seçiminden sonra İstanbul'da da kısa bir kayyum dönemi yaşandığını ama buna rağmen yaşanan güçlü bir çıkış ile umutlarının da büyüdüğünü ifade etti.

Mızraklı, 19 Ağustos'ta alınan kayyum kararı için "siyasetin 17 Ağustos depremi" tabirini kullandı.

İmamoğlu burada yaptığı konuşmada, "Bu kaynaşmayı vicdanda bir buluşmaya, hak, hukuk, adalet arayışında bir buluşmaya dönüştürmemiz lazım." dedi.

"Burada demokrasinin sesini 16 milyonluk İstanbullulara, Ege'ye, Karadeniz'e, Rize'ye, Artvin'e, Çankırı, Mersin'e duyuruyoruz" diyen İmamoğlu sözlerinin devamında siyasi iktidarı eleştirdi:

"Biz asla aldatılmayız, biz iyi gözlerle, evrensel değerlerle birbirimize bakıyoruz ama evrensel değerleri içinde hissetmeyen insanlar, siyasi yapılanmayı bir araçtan öte amaca çevirenlerin yaptıkları hatalar ile ülkeyi bu hale getirdiler. Biz o yollara girmeyiz zaten. Burada olmamızın sebebi sizlere güç olmak fark etmiyor aynı yerde görüyoruz kendimizi."

Ahmet Türk: Kürt halkı, Türk halkı ilebirlikte yaşama kararını vermiştir

İmamoğlu'ndan sonra Ahmet Türk de demokrasi, insan hakları gibi değerler etrafında buluşmak gerektiğini söyledi, gelecek, demokrasi, insan hakları ve hukuk gibi değerler etrafından bir buluşma gerçekleşmese ülkenin çok vahim bir noktaya doğru yol alacağını savundu.

"Freni patlamış bir araba var ve onu durdurmak için bir set oluşturmak lazım. Yıllardan beri demokrasi mücadele veriyor ortak değere etrafında halkların buluşması gerekiğini söylüyoruz. Kürt halkı, Türk halkı ile iradesini birleştirmiş ve birlikte yaşama kararını vermiştir ama birileri demokrasinin tüm olanaklarını ortadan kaldırmaya yönelik farklı bir çaba içinde. Toplumu bölerek birilerini hayin ilan ederek kendi iktidarlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Tarihte de gördük, Irkçı ve milleyeti hat etrafında durunca mutlaka birileri düşman edilmiştir. Bugün Türkiye'de gördüğümüz tablo bu" dedi.

Görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk, demokratik dayanışmayı esas alan yaklaşımlara karşı da bir set konulduğunu söyleyerek CHP'nin Adalet yürüyüşüne yaptıkları ziyareti hatırlattı.

"Biz adalet arayışında yürümedik hayırlı olsun diye ziyaret ettik ama 'Bölücülerle kol kola' söylemi üzerinden bir algı yaratılarak halkı farklı bir yere çekmeye çalıştılar.

"Kürtlerle, demokrasi güçleri ile diyalog kurmak Türkiye'deki siyasetçiler açısından gerçekten kullanılmaya müsait bir söylemdir. Ama biz burada birlikte yaşamaya esas alan bir mantıkla hareket ediyoruz. Bütün bu yürütülen siyasete karşı eğer bunu aşacak bir yaklaşımı göstermezsek ileriye dönük gerçekten istediğimiz hukuku, adaleti tesis edemeyiz."

Ahmet Türk'ten İnönü hatırlatması

Konuşmasında 1991'de Erdal İnönü ile bir anısına değinerek HEP ile yapılan ittifak sürecinde SHP'ye çok karşı çıkıldığını hatırlattı.

Türk, 'birileri ne der' diye hesap yapmanın demokrasiyi kalıcı hale getiremeyeceğini ifade etti.

Kayapınar Belediyesi'ndeki görüşme sonrası İmamoğlu, Gazi Caddesi'nde kısa bir esnaf ziyareti yaptı.

Diyarbakır'da yoğun bir ilgiyle karşılaşan Ekrem İmamoğlu, CHP Batman İl Başkanının oğlunun nikah törenine katılmak üzere bu ile geçti. KAYNAK | BBC