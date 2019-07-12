Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
97918
ALTIN
259.118
DOLAR
5.7097
STERLİN
7.1401
EURO
6.4267

Ekrem İmamoğlu ikinci kez Anıtkabir’i ziyaret etti

 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Anıtkabir'i ziyaret etti

Ekrem İmamoğlu ikinci kez Anıtkabir’i ziyaret etti

 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Anıtkabir'i ziyaret etti

12 Temmuz 2019 Cuma 09:39
Ekrem İmamoğlu ikinci kez Anıtkabir’i ziyaret etti

Ekrem İmamoğlu ikinci kez Anıtkabir’i ziyaret etti

   İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Anıtkabir'i ziyaret etti.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilki olay olan Anıtkabir ziyaretinin ikincisini, İstanbul’un CHP’li ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleri ile birlikte gerçekleştirdi. Anıtkabir ziyaretine, davetli olan AK Partili ve MHP’li belediye başkanları ile meclis üyeleri katılmadı.Ekrem İmamoğlu’nun Anıtkabir ziyaretinde tüm protokol kuralları uygulandı. Aslanlı Yol’dan Anıtkabir avlusuna giriş yapan heyet, askeri törenle karşılandı. Ata’nın huzuruna çıkan İmamoğlu, mozoleye çelenk bıraktı. 1 dakikalık saygı duruşunun ardından Anıtkabir içindeki tören sona erdi.

   İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, toplu fotoğraf çekiminin ardından Anıtkabir özel defterini imzaladı. İmamoğlu, deftere yazdığı, ”Türkiye Cumhuriye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. Bugün manevi huzurunuzda, 1919 yılında başlattığınız Kuvay-i Milliye ruhunun 100. yılında aynı ruhla, 21. yüzyılda, fikri hür vicdanı hür nesiller olarak; akıl ve bilimle cennet vatanımızın en güzel şehri İstanbul’a, tüm tarihi birkimi ve maneviyatını koruyarak, milli unsurlarımızdan asla taviz vermeyerek hizmet edeceğime söz veriyorum. Bu satırların tekrar yazılmasını sağlayan 16 milyon vatansever İstanbullu ile belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimizle birlikte aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyorum. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Ekrem İmamoğlu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı” cümlelerini kameralar karşısında yüksek sesle okudu.

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki heyet, Anıtkabir avlusunda bulunan 2’nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün kabrini de ziyaret etti. İmamoğlu, Anıtkabir’in 2 farklı kapısında kendisini bekleyen çok sayıda vatandaşla buluştu. Ankaralılar, ”Ekrem Başkan” tezahüratıyla karşıladığı İmamoğlu’na yoğun sevgi gösterilerinde bulundu. Çoğunluğu kadınlardan oluşan vatandaşlar, İmamoğlu ile fotoğraf çektirebilmek için birbirleriyle yarıştı.

(Sözcü)

Son Güncelleme: 12.07.2019 09:50
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Büyükşehir Belediye BaşkanıEkrem İmamoğluAnıtkabir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
S-400 füzeleri teslimatı hızlanarak devam edecek
S-400 füzeleri teslimatı hızlanarak devam edecek
S-400 füzelerine hızlı kurulum | Ankara'dan tarihi meydan okuma
S-400 füzelerine hızlı kurulum | Ankara'dan tarihi meydan okuma
İBB'den ücretsiz ulaşım için önemli karar
İBB'den ücretsiz ulaşım için önemli karar
Hastanede kimyasal gaz tüpü devrildi, 19 yaralı var
Hastanede kimyasal gaz tüpü devrildi, 19 yaralı var
ODTÜ'lü gençler Marmara Denizi'nde ölümden döndü
ODTÜ'lü gençler Marmara Denizi'nde ölümden döndü
Manisa Salihli'de feci kaza, 6 ölü var
Manisa Salihli'de feci kaza, 6 ölü var
Kadın müşterinin kısa mesafe isyanı
Kadın müşterinin kısa mesafe isyanı
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji bu bölgeleri uyardı
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji bu bölgeleri uyardı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort