Ekrem İmamoğlu ikinci kez Anıtkabir’i ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Anıtkabir'i ziyaret etti.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilki olay olan Anıtkabir ziyaretinin ikincisini, İstanbul’un CHP’li ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleri ile birlikte gerçekleştirdi. Anıtkabir ziyaretine, davetli olan AK Partili ve MHP’li belediye başkanları ile meclis üyeleri katılmadı.Ekrem İmamoğlu’nun Anıtkabir ziyaretinde tüm protokol kuralları uygulandı. Aslanlı Yol’dan Anıtkabir avlusuna giriş yapan heyet, askeri törenle karşılandı. Ata’nın huzuruna çıkan İmamoğlu, mozoleye çelenk bıraktı. 1 dakikalık saygı duruşunun ardından Anıtkabir içindeki tören sona erdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, toplu fotoğraf çekiminin ardından Anıtkabir özel defterini imzaladı. İmamoğlu, deftere yazdığı, ”Türkiye Cumhuriye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. Bugün manevi huzurunuzda, 1919 yılında başlattığınız Kuvay-i Milliye ruhunun 100. yılında aynı ruhla, 21. yüzyılda, fikri hür vicdanı hür nesiller olarak; akıl ve bilimle cennet vatanımızın en güzel şehri İstanbul’a, tüm tarihi birkimi ve maneviyatını koruyarak, milli unsurlarımızdan asla taviz vermeyerek hizmet edeceğime söz veriyorum. Bu satırların tekrar yazılmasını sağlayan 16 milyon vatansever İstanbullu ile belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimizle birlikte aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyorum. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Ekrem İmamoğlu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı” cümlelerini kameralar karşısında yüksek sesle okudu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki heyet, Anıtkabir avlusunda bulunan 2’nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün kabrini de ziyaret etti. İmamoğlu, Anıtkabir’in 2 farklı kapısında kendisini bekleyen çok sayıda vatandaşla buluştu. Ankaralılar, ”Ekrem Başkan” tezahüratıyla karşıladığı İmamoğlu’na yoğun sevgi gösterilerinde bulundu. Çoğunluğu kadınlardan oluşan vatandaşlar, İmamoğlu ile fotoğraf çektirebilmek için birbirleriyle yarıştı.

(Sözcü)