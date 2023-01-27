Ekrem İmamoğlu'ndan Sinan Ateş'in ailesine taziye ziyareti



Türkiye'yi yasa boğan Doç. Sinan Ateş cinayetinin ardından yürütülen soruşturma MHP yöneticilerine dayandı, bugüne kadar 18 kişi tutuklandı. Cinayetin aydınlatılması için yürütülen kampanyalar devam ederken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in Bursa'daki aile evine taziye ziyaretinde bulundu.

Ateş’in Osmangazi’deki aile evine giden İmamoğlu, baba Musa Ateş ve aile fertlerine taziyede bulundu. İmamoğlu'na eski Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan da eşlik etti.

"BU SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Taziye ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, "Nasıl geçti ziyaretiniz? Nasıllar? Neler konuşuldu içeride?" sorusuna, "Dertleştik, acıyı paylaştık. Adalet tecelli etmeden tabii ki burada insanların yüreğine su serpilmez. Memleketimizin her hanesine, Sinan Hocamızın da onun anneciğinin, babacığının, eşinin de her hanesine adalet diliyorum. Allah, memleketimizi adaletsizlikten korusun" şeklinde yanıt verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis'teki grup toplantısının ardından, Ateş cinayetine ilişkin bir soru yönelten muhabire verdiği "İşine bak" yanıtı da sorulan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Ben, bu konuda Genel Başkanımızın ve öze llikle diğer liderlerin söylediklerine bakın diyorum. Ne diyorlar? ‘Mutlaka adalet için mücadele edeceğiz’ diyorlar. Ben de kendilerine söyledim. Hem onu temsil ediyorum hem de şahsım adına da ben dahil, bütün herkes, adaletin tecelli etmesi için bu sürecin, Sinan Hocamızın bu sürecinin takipçisi olacağız. Bu ülkede faili meçhulden nice ailelerin canı yandı. Hala faili meçhul dolaplarında duruyor. Bu ve bu tür süreçleri memleketimize yaşatmayacağız."

NE OLMUŞTU?

Ankara'da eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş ve arkadaşı Selman Bozkurt, 30 Aralık 2022'de, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde motosikletli şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Sinan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti, arkadaşı Bozkurt ise omzundan vurularak yaralandı.

CİNAYET SORUŞTURMASI MHP'YE KADAR UZANDI

Cinayetle ilgili soruşturma MHP’li isimlere uzanmış, şimdiye kadar MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, iki özel harekat polisi, cinayeti organize etmekle suçlanan Doğukan Çep, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel ve tetikçi Eray Özyağcı’yı Ankara dışına çıkarttığı iddia edilen Tolgahan Demirbaş dahil 17 kişi tutuklanmıştı.

YENİ SAVCININ MHP'Lİ İSİMLERLE FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Ateş cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmaya atanan savcı Durdu Özer'in, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyüp Yıldızlar ile makamında çekilmiş fotoğrafı ortaya çıkmıştı.