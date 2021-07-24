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El Bab'ta saldırı | 2 askerimiz şehit

Suriye'nin El Bab kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait zırhlı konvoya ağır silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 asker şehit düştü.

24 Temmuz 2021 Cumartesi 23:42
El Bab'ta saldırı | 2 askerimiz şehit

El Bab'ta saldırı | 2 askerimiz şehit

Son Dakika El Bab, Fırat Kalkanı Haraketaı bölgesinde PKK/YPG'li teröristler tarafından askeri konvoya yapılan saldırı sonucu 2 askerin şehit olduğunu 2 askerin de yaralandığını açıkladı.Bu arada, Türk topçu birlikleri Azez batısındaki Maranez ve Tel Rıfat'ta bulunan PKK mevzilerini vurmaya devam ettiği bildiriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Fırat Kalkanı bölgesindeki bir kirpi aracımıza teröristler tarafından yapılan saldırıda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 arkadaşımız da yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Kirpi aracımıza yönelik gerçekleşen saldırı sonrası bölgedeki terör hedefleri belirlenerek derhal ateş altına alınmış ve etkili şekilde vurulmuştur. Terör mevzilerine yönelik cezalandırma atışlarımız sürmektedir. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" denildi. 

Son Güncelleme: 24.07.2021 23:49
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El BabÇatışmaSaldırıSon DakikaFırat Kalkanı Haraketaı
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