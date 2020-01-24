Elazığ'da deprem | 18 ölü 651 yaralı var

Elazığ'da deprem, çok sayıda enkaz var, kurtarma için zamana karşı yarış





Elazığ'da meydana gelen ve çevre illerde hissedilen 6.8 büyüklüğündeki depremde 100'den fazla binada gelen ilk bilgilere göre 14 vatandaşımız can verdi. 225 vatandaş yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olanlar çevre illere gönderiliyor. Elazığ merkezde ve ilçelerinde hastanelerin acil servislerine ambulanslarla getiriliyor. Can kaybı ve yaralı sayısı konusunda sosyal medyada yaşanan bilgi kirliliği vatandaşların canını sıkıyor. Elazığ il merkezinde çıkan yangına ise müdahale sürüyor. Çok sayıda ilçe merkezi ile Elazığ il merkezine elektrik ve doğalgaz verilemiyor.

İLK CAN KAYBI AÇIKLAMASI Deprem sırasında Elazığ'da 8, Malatya'da 6 olmak üzere 14 vatandaşımız hayatını kaybederken, yaralı sayısı 225 olarak bildirildi. Bu rakamlar ilerleyen saatlerde değişti.

Deprem bölgesinde soğuk hava vatandaşları zor durumda bırakıyor. Hava sıcaklığı yer yer -12 dereceye kadar düştü.

Elazığ Sivrice depreminde arama kurtarma çalışmaları gece soğuk havaya rağmen devam ederken ilk kayıplarla ilgili açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'danr geldi. 18 kişi can verirken, 651 yaralı vatandaşın tedavileri yapılıyor. Yaralılardan durumu ağır olanlar var. Kayıp olarak bildirilen 30 vatandaşın arama çalışmaları sürüyor.



BAKAN SOYLU'DAN İLK AÇIKLAMALAR

Saat 20.55'de gerçekleşen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Deprem neticesinde şu ana kadar elimize ulaşan bilgiler gerek valilelerimizin, kaymakamlarımızın, 112 ekiplerimizin ulaştırdığı bilgiler çerçevesinde Malatya Doğanyol'da 5 vatandaşımız, Elazığ merkezde 7 vatandaşımız, Elazığ Sivrice'de 2 vatandaşımız, Elazığ Maden ilçesi Gezin beldesinde 1 vatandaşımız hayatını kaybetti. Şu anda göçük altında Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nden aldığımız bilgi çerçevesinde Malatya'da depremle karşılaşan bölgelerde göçük altında kimse yok. Elazığ'da şu anda 30 vatandaşımızın arama kurtarma çalışması devam etmektedir. Elazığ'da 405 vatandaşımız yaralanmak suretiyle hastanelere müracaat etmiştir.

Malatya 148 vatandaşımız hastanelere kaldırılmıştır. Malatya'da 3 ağır yaralımız var. Elazığ'da 2 ağır yaralımız var. Toplam 5 ağır yaralımız mevcut durumda. Olayın ilk duyulduğu 20.55 saatinden itibaren 1 dakika sonra sayın Cumhurbaşkanımıza 6.8 büyüklüğünde deprem olduğunu arzettik. O dakikadan itibaren kısa aralıklarla kendisini bilgilendirdik. Türkiye deprem kuşağındadır.

Geçmişte acı tecrübelerimiz var. Hep beraber bu millet olarak yaşadık. En yakın zamanlarda yaşadığımız 1999 İstanbul depremi, Yalova'da yaşanan deprem. Malesef orada büyük bir acziyeti hep beraber yaşadık. Bu bize büyük bir ders oldu. Ondan sonra Türkiye bu konuda büyük ve önemli adımlar attı. Sadece kendi ülkesinde değil dünyaya elini uzatan ülke haline geldi. Van, Simav depremini yaşadık. Allah'a hamdolsun vatandaşlarımızın yarasını sardık. Devlet olarak üzerimize düşen görevi yerine getirdik. 1999 depremi bize ağır bedel ödettirdiği için Türkiye farklı adım attı. AFAD diye güçlü kurum oluşturdu.

6.8'lik depremde ilk dakikadan itibaren Acil Müdahale Planımız tıkır tıkır işledi. Tüm illerden daha önce depremle karşılaşırsak ne yapacağımıza yönelik planlamanın, deprem olduktan 40 dakika içerisinde havada iki tane insansız hava uçağımız bir tane de insanlı keşif uçağımız sadece Elazığ ve Malatya'dan Ankara'daki merkezimize görüntüleri aktardılar. Büyük bir irtibat sağlamaya çalıştık. Bunun yanısıra hemen Türkiye Acil Müdahale Planı'ndaki buraya sevk edilecek arama kurtarma timlerimizin tamamı harekete geçti. 616 kurtarma birliğinin bir bölümü vardı, bir bölümü varmak üzere. Şu an İstanbul'da bir yolcu uçağı arama kurtarma birliği buraya hareket halinde. Kargo uçağı da çeşitli araç ve gereçlerin buraya getirilmesi için hareket halinde.

Güvenlik takviyesi açısından 4 jandarma taburu, bir JOAK taburu ve yine bunun yanısıra Milli Savunma Bakanı ile sürekli teati halindeyiz. Onlar da hazırlıklarını tamamladılar. Talep etmemiz halinde askerimzi de buraya bir vesile ile ulaşabilecek. Türkiye Acil Müdahale Planı çerçevesinde Malatya'da spor tesisi, 15 okul, kütüphane, 7 pansiyon ve tüm kamu misafirhaneleri özellikle depremden etkilenen vatandaşımızın hizmetine açılmıştır. Doğanyol'da planlamamızı Malatya merkeze yönelik yaptık. Tüm misafirhaneleri açtık. Malatya'da 5 bin kişinin kalacağı konteyner merkezimiz var.

Kızılay'la organizasyonumuzu en üst noktada sağladık. Hem vatandaşlarımıza hem de Elazığlı, Malatyalı ve bu depremden etkilenen hemşehrilerimiz için yaklaşık yola çıkan çadır miktarı 2 bindir, 5 bin çadır da hazırlanmıştır. 10 bin battaniye yola çıkmıştır. İhtiyaç halinde muhakkak ki sayı olarak arttırılacaktır. Enerji konusunda herhangi bir sıkıntı depremin ilk anından itibaren yaşanmamıştır. İletişimde belki yoğunluk oldu. Vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Cep telefonlarının çok kullanılmaması lazım geldiğini, kullanılacaksa internet hattından ve kısa mesajlarla kullanılmasının doğru olacağını söylemiştik. Vatandaşlarımızın bu kurala uyduklarını görüyoruz. Belki sitem edeceğimiz konu var. Bu konunun siyasetle ilgili değerlendirilmesini son derece yanlış bulduğumuzu söylemek istiyoruz. Zor günlerimzide birlik olmak zorundayız. Özellikle iki meseleye dikkat çekmek isterim. Başka deprem fotoğraflarını göstererek sosyal medyada panik havası oluşturmaya çalışanlar, şu anda Elazığ yanıyor diye başlık atmaya çalışanlara hem sitem ediyor hem de gereken takibatı yapacağımızı ifade etmek istiyorum.



SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA

Özellikle bölgedeki hastanelerimizde hizmet sunumunu aksatacak herhangi bir hasarın olmadığını altını çizmek istiyorum. Bütün ekiplerimiz hazır ve hizmetin başında bulunmaktalar. Elazığ'da hayatını kaybeden 11 vatandaşımız, merkezde 8, Sivrice'de 2, Gezin'de 1 kişi. Ayrıca 2 kişi de kalp krizi geçirdi. Toplam 13 etmiş oluyor. Malatya'da 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaralı sayımız Elazığ'da 405.

Bu yaralıların ağırlıklı şehir hastanesi ve üniversite hastanemize tedavi için başvurdular. Bu hastaların toplam 35 tanesi yatırılarak halen tedavileri devam ediyor, yoğun bakımda 11 tanesinin tedavisi devam ediyor. Malatya'da 148 yaralı sayımız. 3 vatandaşımız ağır yaralı. Elazığ ve Malatya'da 137 ambulansımız mevcut. 170 ambulans ilavesi daha yaptık. Uçak ve helikopter ambulansımız ihtiyaç halinde hizmet veriyor olacak. 121 UMKE aracı ilave etmiş olduk. Toplam 4 mobil komuta aracı ve görevlendirdiğimiz personel 1159 kişi oldu.

Kırsal kesimde ise durum daha vahim durumda. Henüz iletişim kurulamayan çok sayıda köy ve mahalle bulunuyor. Depremin merkez üssüne yakınlığı ile bilinen Pütürge, Doğanyol ve Sivrice'de yıkılan bina sayısının 300'ü geçebileceği bildiriliyor.

AFAD ve Kızılay başta olmak üzere çok sayıda kurtarma ekibi deprem bölgesinde ilçe merkezleri ile köylere ulaşmaya çalışıyor. Sivrice Duygulu Köyü Muhtarı Fahri Baykara, AFAD'dan yardım istediklerinde kendilerine gelemeyecek durumda olduklarını iddia etti. Duygulu köyünde can kaybı bulunmuyor.



ÇEVRİMTAŞ KÖYÜ MUHTARI RAMAZAN ALPARSLAN: Köyde çok sayıda bina yıkıldı, enkaz altında çıkaramadığımız iki vatandaşımız var, iki kişiyi yaralı olarak çıkardık.



SOĞUK VE DON UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, vatandaşları bu gece aşırı soğuk ve don riskine karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deprem bölgesi ve yakın çevresinde bu gece havanın az bulutlu ve açık geçeceği, bu nedenle gece sıcaklıklarının yer yer eksi 7 ila eksi 12 derece civarına düşeceği tahmin edildiğinden vatandaşlarımızın aşırı soğuk ve don riskine karşı tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.

KIZILAY BÖLGEYE YARDIM SEVK ETTİ

Kızalay tarafından yapılan açıklamada, "Depremin hissedildiği bölgede görev yapmak üzere, 5 bin kişi kapasiteli mobil mutfağımız Erzurum'dan yola çıkmıştır" denildi. Öte yandan

Erzurum'dan AFAD, UMKE ve 2 TIR lojistik Elazığ'a doğru yola çıktı

Merkezüssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Erzurum’dan 3 AFAD ve 2 UMKE ekibi yola çıktı. Bölgeye 2 TIR dolusu lojistik malzeme de gönderildi.

Bugün saat 20.55’te merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Erzurum, Erzincan ve Muş’ta da hissedilen derem sonrası Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri göreve çağrıldı. Kısa sürede toparlanan 3 AFAD ekibi ile birlikte Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı 2 UMKE ekibi deprem bölgesine doğru yıla çıktı. Erzurum AFAD tarafından bölgeye lojistik destek için 2 TIR dolusu çadır gönderildi.

Bu arada Erzincan’dan da beş 112, 2 UMKE ve 2 AFAD ekibi deprem bölgesine gönderildi.



ELAZIĞ AKPINAR MAHALLESİ MUHTARI RAİF ACAR:

Elazığ merkezde 38 merkezimiz var. Araçla geziyorum. Allah'a çok şükür ölüm olayı yok. Yaralanmalar var, hastanelerde insanlarımız var. Hava çok soğuk. Deprem 25-30 saniye civarında sürdü. Elazığ merkezde 5. katta oturuyordum. Deprem esasında yürüyemedim bile. Şu anda Akpınar mahallesinde açık alandayız.

ELAZIĞ MERKEZ OLGUNLAR MAHALLESİ MUHTARI HİKMET DURSUN:

Aşırı derecede bir deprem oldu. Gidebildiğim yerlere gittim. Sıkıntı yaratacak bir şey yok. Sadece eski binalarda sıvalar sökülmüş, tuğlalar dökülmüş. Büyük ihtimalle inşallah can kaybımız yok. Elektrikler kesik. Allah esirgedi, Allah korudu Elazğ'ı. Rabbim yardımcımız olsun.



..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2020.01.25 00:10:21 38.4205 39.3947 5.0 -.- 2.4 -.- ELMASUYU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.01.25 00:04:17 38.4010 39.2235 5.0 -.- 2.3 -.- DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.01.25 00:02:49 39.0167 27.8318 9.0 -.- 3.1 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.25 00:01:00 39.0213 27.8358 8.5 -.- 2.7 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.25 00:00:12 38.3442 39.0427 5.0 -.- 3.7 3.9 ILINCAK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.01.24 23:55:20 38.4947 39.2757 5.0 -.- 3.3 3.4 BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.01.24 23:51:50 38.3810 39.1998 5.3 -.- 2.7 -.- DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.01.24 23:49:38 38.3042 38.9928 5.0 -.- 2.7 -.- GOKCE-DOGANYOL (MALATYA) İlksel 2020.01.24 23:48:29 38.3898 39.2910 7.7 -.- 3.0 -.- ALAATTINKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.01.24 23:45:02 38.4235 39.1222 5.0 -.- 4.4 4.5 KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.01.24 23:42:10 38.3547 39.0748 5.0 -.- 4.0 4.0 DOGANBAGI-SIVRICE (ELAZIG) REVIZE01 (2020.01.24 23:42:10) 2020.01.24 23:35:17 38.4920 38.8950 5.0 -.- 2.6 -.- CAVUSLU-BASKIL (ELAZIG) İlksel 2020.01.24 23:33:49 38.4708 39.2578 5.7 -.- 3.0 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.01.24 23:29:19 38.5545 39.1195 17.2 -.- 2.3 -.- TOHUMLU-(ELAZIG) İlksel 2020.01.24 23:27:27 39.0552 27.8370 5.0 -.- 2.2 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.24 23:26:45 38.4133 38.9875 9.4 -.- 2.9 -.- YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.01.24 23:18:18 38.2950 38.7470 5.0 -.- 3.9 3.9 BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel 2020.01.24 23:14:18 38.4262 39.1923 2.0 -.- 3.1 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.01.24 23:13:56 38.4712 39.3783 6.0 -.- 2.9 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.01.24 23:12:38 39.0502 27.8468 7.3 -.- 2.5 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.24 23:10:41 38.3163 38.9723 5.0 -.- 3.1 -.- KOLDERE-DOGANYOL (MALATYA) İlksel 2020.01.24 23:05:57 38.4832 39.2307 6.4 -.- 3.2 3.3 ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.01.24 23:02:53 38.7992 38.5800 23.0 -.- 2.1 -.- KAZANC-ARAPGIR (MALATYA) İlksel 2020.01.24 23:01:09 38.3263 39.0610 4.3 -.- 2.7 -.- MEZRAA-DOGANYOL (MALATYA) İlksel 2020.01.24 22:57:20 38.4422 38.6515 6.1 -.- 3.5 -.- MEYDANCIK-BATTALGAZI (MALATYA) İlksel 2020.01.24 22:49:37 38.4395 39.1722 5.0 -.- 4.5 4.5 KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.01.24 22:46:28 38.5375 39.2832 1.3 -.- 3.0 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG) İlksel 2020.01.24 22:43:40 38.3377 39.0190 5.0 -.- 3.8 -.- ILINCAK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.01.24 22:39:58 38.2767 39.2230 5.0 -.- 3.9 4.1 AVUT-CUNGUS (DIYARBAKIR) İlksel 2020.01.24 22:38:29 38.3258 39.0207 5.0 -.- 3.1 -.- ILINCAK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.01.24 22:35:31 38.5970 39.3295 1.2 -.- 2.9 -.- YUNLUCE-(ELAZIG) İlksel 2020.01.24 22:30:17 38.3122 39.0042 5.0 -.- 3.3 -.- DOGANYOL (MALATYA) İlksel 2020.01.24 22:28:01 39.0715 27.8360 2.3 -.- 1.2 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.01.24 22:21:11 38.2348 38.8515 5.4 -.- 2.2 -.- ORMELI-PUTURGE (MALATYA) İlksel 2020.01.24 22:15:41 38.4742 39.1912 5.0 -.- 2.8 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.01.24 22:13:11 38.3623 39.0220 2.6 -.- 3.2 3.3 DUYGULU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.01.24 22:09:02 38.4942 39.3032 5.0 -.- 2.9 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.01.24 22:05:51 38.1920 38.6603 5.0 -.- 3.9 -.- ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) İlksel 2020.01.24 22:03:06 38.2085 38.7057 5.0 -.- 4.8 4.7 ALIHAN-PUTURGE (MALATYA) İlksel 2020.01.24 22:00:30 38.4848 39.2458 5.0 -.- 3.4 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.01.24 21:59:09 38.5788 39.2665 2.3 -.- 4.0 4.1 BAHCEKAPI-(ELAZIG) İlksel 2020.01.24 21:56:33 38.5307 39.3105 5.7 -.- 3.1 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG) İlksel 2020.01.24 21:54:10 38.2802 38.7547 3.1 -.- 3.4 3.6 BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel 2020.01.24 21:47:09 38.2722 38.6983 5.3 -.- 3.9 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel 2020.01.24 21:43:21 38.3523 39.0412 5.0 -.- 4.3 4.2 CEVRIMTAS-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.01.24 21:41:27 38.3248 39.1125 18.1 -.- 2.3 -.- AKKENT-DOGANYOL (MALATYA) İlksel 2020.01.24 21:38:34 38.5130 39.3240 5.1 -.- 3.5 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.01.24 21:36:21 38.2507 38.6825 5.0 -.- 4.1 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel 2020.01.24 21:32:34 38.4198 39.0528 5.0 -.- 4.2 4.1 GOZELI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.01.24 21:26:07 38.5805 39.4572 5.0 -.- 3.0 -.- KOCKALE-(ELAZIG) İlksel 2020.01.24 21:24:41 38.1658 38.8065 13.0 -.- 3.9 -.- GOKCELI-PUTURGE (MALATYA) İlksel 2020.01.24 21:21:48 38.4158 38.9422 1.1 -.- 3.4 -.- SARITAS-BASKIL (ELAZIG) İlksel 2020.01.24 21:17:57 38.3320 38.8667 5.4 -.- 3.6 -.- AKCA-KALE (MALATYA) İlksel 2020.01.24 21:15:34 38.4878 39.0290 9.0 -.- 3.3 -.- GUNACTI-(ELAZIG) İlksel 2020.01.24 21:13:55 38.2700 39.0075 7.5 -.- 3.4 -.- GUMUSSU-DOGANYOL (MALATYA) İlksel 2020.01.24 21:12:20 38.3327 39.2232 6.3 -.- 3.3 -.- HACILAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.01.24 21:08:05 38.3998 39.2075 4.6 -.- 4.5 -.- DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG) REVIZE01 (2020.01.24 21:08:04) 2020.01.24 21:06:39 38.3772 39.1265 6.7 -.- 3.7 -.- AKSEKI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.01.24 21:04:36 38.4332 39.0302 5.0 -.- 3.6 -.- CORTUNLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.01.24 20:55:13 38.4980 39.1210 4.8 -.- 6.6 6.5 MOLLAALI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel