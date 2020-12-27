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Elazığ'da deprem, Doğu Anadolu'yu salladı

Elazığ güne depremle uyandı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da çok sayıda il merkezinde hissedilen deprem saat 09.37'de ve 5.3 büyüklüğünde kaydedildi.

27 Aralık 2020 Pazar 10:46
Elazığ'da deprem, Doğu Anadolu'yu salladı

Elazığ'da deprem, Doğu Anadolu'yu salladı

Son dakika Elazığ Depremi Malatya, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da da hissedildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan "Herhangi bir can kaybı ve hasar ihbarı yoktur" açıklaması geldi.


Elazığ merkezde, Richter ölçeğine göre, 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Diyarbakır, Malatya ve Şırnak gibi bölge illerinde de hissedildi. Kentte dün de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise 5.3'lük depremin ardından şu ana kadar olumsuz durumun olmadığını açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Elazığ merkezde, saat 09.37'de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 15,94 kilometre derinliğinde olan deprem, Diyarbakır, Malatya ve Şırnak gibi bölge illerinde de hissedildi. 

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.6, merkez üssünü ise Kavaktepe köyü olarak açıkladı.

Öte yandan Elazığ'da, dün de Sivrice ilçesi merkezli saat 14.09'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. 

BAKAN SOYLU: CAN KAYBI VE HASAR İHBARI YOK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da kentte 5.3'lük depremin ardından şu ana kadar olumsuz durumun olmadığını belirtti. Bakan Soylu, Twitter'dan yayımladığı mesajında, "Meydana gelen depremde 10.15 itibarıyla valiliğimiz, il jandarma, emniyet, 112 Acil Çağrı, Elazığ Muhtarlar Koordinasyon Hattı ve AFAD’ın aramalarından elde ettiğimiz bilgi çerçevesinde herhangi bir can kaybı ve hasar ihbarı yoktur. Gelişmeleri açıklamaya devam edeceğiz" dedi.

BAKAN KURUM: HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Deprem sonrası olumsuz durumla karşılaşılmadığını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise sosyal medyadan "Elazığ'da meydana gelen deprem sonrasında ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarına başladılar. Şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşılmadı. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi bütün afetlerden korusun" mesajını paylaştı. 

VALİ YIRIK: OLUMSUZLUK YOK

Elazığ Valisi Erkaya Yırık da, "İlimizde 09.30 itibariyle meydana gelen depremde bir olumsuzluk tespiti olmamakla birlikte ekiplerimiz sahada çalışmalarını  titizlikle yürütmektedirler. Tespit halinde paylaşım yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklamasında bulundu. 

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