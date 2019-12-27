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Elazığ'da deprem oldu, Elazığ Sivrice 5.1 ile sallandı

Elazığ saat 10.02'de meydana gelen 4.9 büyüklüğünde depremle sallandı. Dün İran'da meydana gelen depremin ardından Sivrice'de meydana gelen sarsıntının şiddetini AFAD 4.9 olarak ilan edildi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.1 olarak duyurdu

27 Aralık 2019 Cuma 10:15
Elazığ'da deprem oldu, Elazığ Sivrice 5.1 ile sallandı

Elazığ'da deprem oldu, Elazığ Sivrice 5.1 ile sallandı



Elazığ saat 10.02'de meydana gelen 4.9 büyüklüğünde depremle sallandı. Dün İran'da meydana gelen depremin ardından Sivrice'de meydana gelen sarsıntının şiddetini AFAD 4.9 olarak ilan edildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 5.1 olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünün Sivrice ilçesi Topaluşağı köyü olduğunu açıkladı. Kandilli verilerine göre deprem yerin 5.1 KM derinliğinde oluştu.Doğa Anadolu Bölgesi güne 4.9 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. AFAD depremin merkez üssünü Elazığ Sivrice olarak duyurdu.

AFAD'a göre Yer kabuğunun 7.9 KM derinliğinde meydana gelen deprem Malatya ve Diyarbakar'da da hissedildi. Elazığ, Diyarbakır Malatya üçgeninde meydana gelen depremin yıkıma neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.


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                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------

2019.12.27 10:11:31  38.3655   39.0472        3.2      -.-  3.6  -.-   CEVRIMTAS-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel

2019.12.27 10:02:25  38.3427   38.9853        3.8      -.-  5.1  -.-   TOPALUSAGI-SIVRICE (ELAZIG)                       İlksel


2019.12.27 09:40:36  37.8405   29.6193        5.0      -.-  1.8  -.-   TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI)                         İlksel
2019.12.27 09:18:24  34.3402   26.1640       83.6      -.-  3.4  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2019.12.27 06:26:47  38.0225   42.8837        5.0      -.-  2.8  -.-   KASIKCILAR-BAHCESARAY (VAN)                       İlksel
2019.12.27 06:09:48  36.4567   28.6867        5.0      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.12.27 05:28:53  38.0218   42.8953        5.0      -.-  2.1  -.-   KORULU-CATAK (VAN)                                İlksel
2019.12.27 04:55:37  38.8530   27.9363        7.7      -.-  1.0  -.-   TASCILAR-AKHISAR (MANISA)                         İlksel
2019.12.27 03:52:19  36.1570   29.7467        3.5      -.-  1.4  -.-   BOGAZCIK-KAS (ANTALYA)                            İlksel
2019.12.27 03:42:04  39.6523   27.8940       21.9      -.-  1.1  -.-   BALIKESIR (BALIKESIR)                             İlksel
2019.12.27 03:25:12  37.1777   28.6430        7.2      -.-  1.5  -.-   CAKMAK-(MUGLA)                                    İlksel
2019.12.27 00:56:18  39.5820   27.8082       18.4      -.-  0.9  -.-   DERECIFTLIK-(BALIKESIR)                           İlksel
2019.12.26 22:33:43  37.9573   32.5927        5.4      -.-  1.3  -.-   SELCUKLU (KONYA)                                  İlksel
2019.12.26 22:32:48  37.9397   32.5982        5.4      -.-  1.3  -.-   SELCUKLU (KONYA)                                  İlksel
2019.12.26 20:15:42  37.9287   42.7817        5.0      -.-  2.2  -.-   BELENOLUK-PERVARI (SIIRT)                         İlksel
2019.12.26 20:08:22  37.9480   27.0502        5.3      -.-  2.3  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2019.12.26 19:58:04  39.4588   27.9602        9.6      -.-  1.9  -.-   KUCUKYENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)                  İlksel
2019.12.26 19:23:52  36.2548   29.6322       15.8      -.-  1.9  -.-   DERE-KAS (ANTALYA)                                İlksel
2019.12.26 18:39:00  38.8652   25.9858        7.4      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.12.26 17:53:03  37.8917   43.0208        5.9      -.-  2.1  -.-   SUGELDI-CATAK (VAN)                               İlksel
2019.12.26 17:48:38  37.9340   34.7125        0.0      -.-  1.3  -.-   NIGDE                                             İlksel
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Son Güncelleme: 27.12.2019 10:46
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Son DepremlerElazığ DepremMalatya DepremDiyarbakır Deprem
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