Elazığ'da deprem oldu, Elazığ Sivrice 5.1 ile sallandı





Elazığ saat 10.02'de meydana gelen 4.9 büyüklüğünde depremle sallandı. Dün İran'da meydana gelen depremin ardından Sivrice'de meydana gelen sarsıntının şiddetini AFAD 4.9 olarak ilan edildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 5.1 olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünün Sivrice ilçesi Topaluşağı köyü olduğunu açıkladı. Kandilli verilerine göre deprem yerin 5.1 KM derinliğinde oluştu.Doğa Anadolu Bölgesi güne 4.9 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. AFAD depremin merkez üssünü Elazığ Sivrice olarak duyurdu.

AFAD'a göre Yer kabuğunun 7.9 KM derinliğinde meydana gelen deprem Malatya ve Diyarbakar'da da hissedildi. Elazığ, Diyarbakır Malatya üçgeninde meydana gelen depremin yıkıma neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.



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..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2019.12.27 10:11:31 38.3655 39.0472 3.2 -.- 3.6 -.- CEVRIMTAS-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2019.12.27 10:02:25 38.3427 38.9853 3.8 -.- 5.1 -.- TOPALUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2019.12.27 09:40:36 37.8405 29.6193 5.0 -.- 1.8 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.12.27 09:18:24 34.3402 26.1640 83.6 -.- 3.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2019.12.27 06:26:47 38.0225 42.8837 5.0 -.- 2.8 -.- KASIKCILAR-BAHCESARAY (VAN) İlksel 2019.12.27 06:09:48 36.4567 28.6867 5.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel 2019.12.27 05:28:53 38.0218 42.8953 5.0 -.- 2.1 -.- KORULU-CATAK (VAN) İlksel 2019.12.27 04:55:37 38.8530 27.9363 7.7 -.- 1.0 -.- TASCILAR-AKHISAR (MANISA) İlksel 2019.12.27 03:52:19 36.1570 29.7467 3.5 -.- 1.4 -.- BOGAZCIK-KAS (ANTALYA) İlksel 2019.12.27 03:42:04 39.6523 27.8940 21.9 -.- 1.1 -.- BALIKESIR (BALIKESIR) İlksel 2019.12.27 03:25:12 37.1777 28.6430 7.2 -.- 1.5 -.- CAKMAK-(MUGLA) İlksel 2019.12.27 00:56:18 39.5820 27.8082 18.4 -.- 0.9 -.- DERECIFTLIK-(BALIKESIR) İlksel 2019.12.26 22:33:43 37.9573 32.5927 5.4 -.- 1.3 -.- SELCUKLU (KONYA) İlksel 2019.12.26 22:32:48 37.9397 32.5982 5.4 -.- 1.3 -.- SELCUKLU (KONYA) İlksel 2019.12.26 20:15:42 37.9287 42.7817 5.0 -.- 2.2 -.- BELENOLUK-PERVARI (SIIRT) İlksel 2019.12.26 20:08:22 37.9480 27.0502 5.3 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.12.26 19:58:04 39.4588 27.9602 9.6 -.- 1.9 -.- KUCUKYENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel 2019.12.26 19:23:52 36.2548 29.6322 15.8 -.- 1.9 -.- DERE-KAS (ANTALYA) İlksel 2019.12.26 18:39:00 38.8652 25.9858 7.4 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.12.26 17:53:03 37.8917 43.0208 5.9 -.- 2.1 -.- SUGELDI-CATAK (VAN) İlksel 2019.12.26 17:48:38 37.9340 34.7125 0.0 -.- 1.3 -.- NIGDE İlksel