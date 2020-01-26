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Elazığ depremi | Can kaybı 34'e çıktı

Türkiye'yi sarsan Elazığ Sivrice depreminin ardından can kaybı sayısı 34'e yükseldi. Enkazdan sağ olarak çıkarılan 45 yurttaşın tedavisi sürüyor.

26 Ocak 2020 Pazar 09:43
Elazığ depremi | Can kaybı 34'e çıktı

Elazığ depremi | Can kaybı 34'e çıktı
 

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan ve cuma akşamı saat 20.55'te meydana gelen 22 saniyelik 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından ortaya çıkan manzara giderek ağırlaşıyor. Can kaybı sayısı 34'e yükseldi. Yapılan resmi açıklamalara göre Elazığ depreminde (saat: 09.00 itibariyle) 31 vatandaşımız hayatını kaybetti.


Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından acı bilanço açıklandı. 31 yurttaşımızın hayatını kaybetti, 1607 kişinin yaralandığı depremde 45 insanımız enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Depremde 75 bina tamamen yıkılırken, bölgede 645 binanın ağır hasarlı olduğu belirtildi. İşte yürek yakan o rakamlar

YARALI SAYISI: 1607

Depremde enkaz altından çıkarılan ve yaralanıp hastanelere tedavi olmak için başvuranların sayısı ise 1607 oldu. Yaralılardan 32'sinin yoğun bakım servislerinde tedavi edildiği bildirildi.

45 KİŞİ KURTARILDI

Depremin ardından bölgeye akın eden AFAD, UMKE ve Jandarma birliklerine ait kurtarma timlerince yapılan arama kurtarma çalışmalarında ise 45 vatandaşımız enkazdan sağ olarak çıkarıldı.


76 BİNA YERLE BİR OLDU

Türkiye'yi vuran ve 10 milyon kişi tarafından hissedilen büyük deprem, 75 binanın tamamen yıkılmasına neden olurken, yapılan çalışmalar sonucu 541 binanın az ve orta hasarlı, 645 binanın ise ağır hasarlı olduğu açıklandı.


600'ÜN ÜZERİNDE ARTÇI YAŞANDI

Bölgede, 6.8'lik depremin ardından 600'ün üzerinde artçı meydana gelirken, Türk Kızılayı ve AFAD tarafından depremzedeler için 5 bin çadır kuruldu.

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Son Güncelleme: 26.01.2020 11:30
Anahtar Kelimeler:
DepremElazığMalatyaCan KaybıSivrice
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