Elazığ depremi son durum | Kurtarma çalışmaları sabaha kadar sürdü



Son dakika Elazığ, Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası yıkılan binaların enkazı altına kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sürüyor. Elazığ il merkezinde yıkılan binanın altında eşi Cengiz Çelik ve 2 oğluyla kalan Gülsüm Çelik ise 11 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından çıkarıldı. Bölgede kurtarma çalışması devam ederken, depremin ağır hasar verdiği Malatya ve Elazığ'a bağlı ilçelerde geceyi sokakta geçiren 1.5 milyona yakın vatandaş yardım ulaştırmak için Türkiye seferber oldu. Enkazdan saat 09.30'a kadar ikisi çocuk 8 vatandaş sağ olarak çıkarıldı.

Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e çıkarken 1030 vatandaşın yaralandığı bildirildi.



Yurdun dörtbir yanından yerel yönetimler, şirketler, sivil toplum kurumları tarafından gece yarısı yola çıkarılan ihtiyaç malzemeleri depremzedelere sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ulaştırıldı. Bu arada depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye çıktı.

ENKAZ ALTINDAN GECE YARISI EKİPLERLE KONUŞTU

Elazığ merkezde, yıkılan bir binanın enkazı altında kalan Cengiz Çelik, kendilerini enkazdan çıkartmaya çalışan ekiplerle telefonla iletişime geçti. Bu arada Elazığ’ın Maden ilçesine bağlı Gezin mahallesindeki yıkılan Mavigöl Apartmanı’ndan 11 saat sonra üç kişi canlı çıkarıldı.



11 SAAT SONRA SAĞ OLARAK KURTARILDI

Çelik'in, iki oğlu ve eşi ile birlikte yıkılan binanın altında kaldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Arama kurtarma ekipleri, Çelik ailesine ulaşmak için yoğun çalışmalarını sürdürdü. Kurtarma çalışmasının 11'inci saatinde ise Cengiz Çelik'in eşi Gülsüm Çelik arama kurtarma timi tarafından enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Kurtarma çalışmalarını takip eden aile yakınlarının endişeli bekleyişi ise sürüyor. Bölgede enkaz altında 38 vatandaşın olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

HAMİLE KADIN DA SAĞ SALİM ÇIKARILDI

Yine bölgede hamile olduğu öğrenilen Pınar Dişli de, eşi Meriç Dişli'den bir saat sonra enkazdan sağ salim çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmasının 12 yaşındaki Miraç Dişli'nin çıkarılması için sürdüğü öğrenildi.



SOYLU: SAĞ SALİM KURTARILMALARINI BEKLİYORUZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6,8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ'da incelemelerde bulundu.

Bakanlar, Sürsürü Mahallesi’nde yıkılan binada devam eden arama kurtarma çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha sonra yaptığı açıklamada, çok titiz bir çalışma yürütüldüğünü vurgulayarak, "Bu enkazlar çok zor enkazlar çünkü artçı sarsıntılar da aynı zamanda devam ediyor." dedi.

Binaların birbirine girdiği enkazların olduğunu anlatan Soylu, daha önce 2 kişinin sağ çıkartıldığı noktada bir ses daha duyulduğunu ve çalışmaların burada yoğunlaştırıldığını ifade etti.

TÜRKİYE ELAZIĞ VE MALATYA İÇİN SUSTU



Soylu, ses alınabilmesi için herkesin sessizliğe dikkat etmesi gerektiğinin altını çizerek, "Arama kurtartma ekipleri olarak hem soğuktan hem yorgunluktan sürekli olarak değişiyorlar. Hem de teknik ekipler binaların statiği olsun diğer durumları olsun onları değerlendirerek nereden binalara girecekleri konusunda çalışma yapıyorlar. İnşallah enkazın altındakilerin sağ salim kurtarılmalarını bekliyoruz. Hem çalışıyor hem dua ediyoruz." diye konuştu.

Soylu, Malatya Pütürge ve Doğanyol'da enkaz altında kalan olmadığını, Elazığ'da ise Maden ilçesinin beldesinde enkaz altında 3 kişi bulunduğunu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.



10 MİLYON KİŞİ HİSSETTİ, 1.2 MİLYON SOKAKLARA İNDİ

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki şiddetli depremde en büyük hasarı bu ille birlikte Malatya gördü. İki ilin toplam nüfusu ise 1.5 milyona yaklaşıyor. Sadece Elazığ'da yarım milyon kişi yaşarken depremin hissedildiği illerin toplam nüfusuna bakıldığında ise bu sayı 10 milyonu buluyor. Zira depremin şiddetini bölgedeki iller derinden hissetse de 80 milyonluk Türkiye'nin yüreği hopladı.

EN ÇOK HASAR GÖREN İKİ İL

Malatya nüfusu 2018 yılına göre 797 bin 36, Elazığ nüfusu 2018 yılına göre 595 bin 638.

