Elazığ Karakoçan'da korkutan deprem | Karakoçan 4.8 ile sallandı

Elazığ Karakoçan'da korkutan deprem | 4.8

Elazığ Karakoçan merkezli 4.8 büyüklüğündeki deprem, çok sayıda il ve ilçede hissedildi.

Yer kabuğunun 5 KM aldında oluşan deprem üssünün Karakoçan ilçesine bağlı Okçular beldesi olduğu açıklandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem gece yarısı saat 03.49'da meydana geldi

, aynı depremin şiddetini 4.7, merkez üssünü ise Bingöl Yayladere olarak ilan etti

Karakoçan ve çevresinde hava sıcaklığının şu anda -3 olarak biliniyor

Deprem merkez üssü Karokaçan başta olmak üzere, Bingöl, Nazimiye, Adaklı, Pülümür, Yedisu'ya oldukça yakın.

Sarsıntının can kaybı ve yıkıma neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2022.01.31 03:49:53 39.0768 40.0415 5.0 -.- 4.8 4.7 OKCULAR-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel 2022.01.31 01:51:05 37.8522 26.9977 6.6 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2022.01.31 01:46:56 38.2162 35.2255 19.7 -.- 1.6 -.- YESILOVA-YESILHISAR (KAYSERI) İlksel 2022.01.31 01:42:06 38.1183 27.4010 5.0 -.- 1.6 -.- SAGLIK-TORBALI (IZMIR) İlksel 2022.01.31 01:05:18 38.9317 26.1275 8.8 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel 2022.01.31 00:13:57 38.9585 26.7110 8.7 -.- 1.9 -.- DENIZKOY-DIKILI (IZMIR) İlksel 2022.01.31 00:04:07 34.7398 25.0508 12.9 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2022.01.30 23:46:11 38.9370 26.7097 9.3 -.- 1.9 -.- DENIZKOY-DIKILI (IZMIR) İlksel 2022.01.30 23:42:31 40.4090 26.2238 13.6 -.- 2.1 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2022.01.30 23:09:24 38.9577 26.7047 8.4 -.- 3.8 3.7 DENIZKOY-DIKILI (IZMIR) İlksel 2022.01.30 23:04:42 36.1355 27.8028 22.1 -.- 2.4 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel 2022.01.30 23:02:27 34.9660 23.3287 54.8 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2022.01.30 22:17:23 36.8712 28.0333 2.0 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2022.01.30 21:35:41 34.9262 24.2085 5.0 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel