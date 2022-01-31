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Elazığ Karakoçan'da korkutan deprem | Karakoçan 4.8 ile sallandı

Son dakika deprem, Doğu Anadolu Bölgesi gece yarısı meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı

31 Ocak 2022 Pazartesi 04:05
Elazığ Karakoçan'da korkutan deprem | Karakoçan 4.8 ile sallandı

Elazığ Karakoçan'da korkutan deprem | 4.8

Elazığ Karakoçan merkezli 4.8 büyüklüğündeki deprem, çok sayıda il ve ilçede hissedildi.

Yer kabuğunun 5 KM aldında oluşan deprem üssünün Karakoçan ilçesine bağlı Okçular beldesi olduğu açıklandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem gece yarısı saat 03.49'da meydana geldi

AFAD, aynı depremin şiddetini 4.7, merkez üssünü ise Bingöl Yayladere olarak ilan etti

Karakoçan ve çevresinde hava sıcaklığının şu anda -3 olarak biliniyor

Deprem merkez üssü Karokaçan başta olmak üzere, Bingöl, Nazimiye, Adaklı, Pülümür, Yedisu'ya oldukça yakın.

Sarsıntının can kaybı ve yıkıma neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2022.01.31 03:49:53  39.0768   40.0415        5.0      -.-  4.8  4.7   OKCULAR-KARAKOCAN (ELAZIG)                        İlksel
2022.01.31 01:51:05  37.8522   26.9977        6.6      -.-  1.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2022.01.31 01:46:56  38.2162   35.2255       19.7      -.-  1.6  -.-   YESILOVA-YESILHISAR (KAYSERI)                     İlksel
2022.01.31 01:42:06  38.1183   27.4010        5.0      -.-  1.6  -.-   SAGLIK-TORBALI (IZMIR)                            İlksel
2022.01.31 01:05:18  38.9317   26.1275        8.8      -.-  2.3  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel
2022.01.31 00:13:57  38.9585   26.7110        8.7      -.-  1.9  -.-   DENIZKOY-DIKILI (IZMIR)                           İlksel
2022.01.31 00:04:07  34.7398   25.0508       12.9      -.-  2.2  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2022.01.30 23:46:11  38.9370   26.7097        9.3      -.-  1.9  -.-   DENIZKOY-DIKILI (IZMIR)                           İlksel
2022.01.30 23:42:31  40.4090   26.2238       13.6      -.-  2.1  -.-   SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel
2022.01.30 23:09:24  38.9577   26.7047        8.4      -.-  3.8  3.7   DENIZKOY-DIKILI (IZMIR)                           İlksel
2022.01.30 23:04:42  36.1355   27.8028       22.1      -.-  2.4  -.-   RODOS ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2022.01.30 23:02:27  34.9660   23.3287       54.8      -.-  2.1  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2022.01.30 22:17:23  36.8712   28.0333        2.0      -.-  1.6  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2022.01.30 21:35:41  34.9262   24.2085        5.0      -.-  2.8  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
Son Güncelleme: 31.01.2022 07:51
Anahtar Kelimeler:
DepremSon DepremKarkoçanElazığ
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