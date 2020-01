Elazığ'da deprem, 6.8 Doğu Anadolu Bölgesini salladı, 14 can kaybı var

Elazığ'da deprem, 6.8 Doğu Anadolu Bölgesini salladı

Manisa, Aydın ve Ankara'nın ardından Elazığ akşam saatlerinde 6.5 ila sallandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 6.5 olarak revize etti. Deprem yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Elazığ'da meydana gelen deprem Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Osmaniye gibi çevre illerde de hissedildi. Sivrice'de saat 21.08'de 5.4 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ ve Sivrice merkezde can kaybı olmadığını, köylerde bazı binalarda hasar olduğunu söyledi.

Elazığ Nailbey Mahallesi'nde enkaz kaldırma çalışması sürüyor

Deprem bölgesinde çok sayıda ilçe ve köyde elektriklerin kesildiği, soğuk gecede ısınma sorunu yaşandığı öğrenildi.

Malatya Pütürgü Belediye Baykanı Mikail Sülük, deprem sırasında 100'den fazla binanın yıkıldığını duyurdu.Sülük açıklamasında 10 yaralı olduğunu açıkladı.

Depremin meydana geldiği Sivrice ilçe sınırıyla komşu olan Malatya Pütürge ilçesinde 100'den fazla yıkım olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gelen ilk bilgilere göre Elazığ merkezde 10 binada hasar oluştuğunu duyurdu. Soylu ilk bilgilere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini 10 kişinin yaralandığını açıkladı.

Elazığ Mustafapaşa Mahallesi'nde yıkılan bir binada enkaz kaldırma çalışması sürüyor. (Kaynak El-Aziz Gazetesi)

Malatya Büyükşehir Belediye Baykanı Selahattin Gürkan yaptığı açıklamada bazı köylerde yıkılan evlerde enkaz altında kalanlar olduğunu söyledi.

Deprem çevre illerde de hissedildi. Elazığ dışında Tunceli, Gaziantep gibi 10 ilde de deprem şiddetiyle sallandı. Elazığ il merkezinde telefonla iletişimde halen sorun yaşanıyor.

Depremin ardından Elazı merkez başta olmak üzere Sivrice, Yedipınar, Kamışlık, Bölüklü, Elmasuyu, Akbuğday, Yedigöze, Rarılı, Akçakale, Çavuşlu, Maden, Yedigöze gibi yerlerde vatandaşların sokaklara inerek beklemeye başladı.

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'ne göre merkezüssü Elazığ Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 6.5 olarak revize etti.

BİR DEPREM DAHA

AFAD'ın son verdiği bilgiye göre, Elazığ'da 5.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, "Ekiplerimiz bir yıkım var mı, enkaz altında olan var mı, incelemelere başladı. Yakından takip ediyoruz" dedi.

Elazığ'daki deprem, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman gibi çevre illerde de hissedildi.

ELAZIĞ'DA 6.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD'dan yapılan açıklamada; "Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

MUSTAFA UÇ (Elazığ'da gazeteci): ŞU ANDA HERKES SOKAKTA

Şu an telaşın içindeyim. Evimizde dolaplar devrildi. Şu anda herkes sokaklarda. Evlerde hiç kimse kalmadı. Yetkililer de sokakta. Bizler de kendimizi sağlama aldıktan sonra şehre doğru iniyoruz. Şu anda kötü deniliyor. Buradan Sivrice ilçesi yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta. Deprem esnasında evin yıkılacağını düşündüm. Bayağı bir sarsıldı. Yaklaşık 10 saniyenin üzerinde sürdü. İlk saniyeler çok şiddetliydi, sonradan hafifleşti. Şu an bulunduğum merkez bölgede çok şükür bir can kaybı yok. Herkes iyi durumda. Yıkılan, çöken evlerin olduğu söyleniyor. O bölgeye ulaşamadık, ulaştığımızda net bilgileri vereceğiz.

Eski CHP İl Başkanı Namık Kemal Şirinocak: KENAR SEMTLERDE BİRÇOK BİNANIN YIKILDIĞINA DAİR DUYUMLAR VAR

Şu anda Ankara'yım. Çocuklarım ve akrabalarım orada. Çok şiddetli olmuş. Yıkılan bir sürü yer olduğu duyumları var. Ben il başkanı olduğum zaman 5.9 olmuştu. Bu deprem bekleniyordu. Kenar semtlerde yıkımların olduğunu oğlum söyledi. İnşallah can kaybı yoktur. Elazığ bir deltanın içerisinde. Şirince'nin 20-30 kilometre uzaklıkta olması çok önemli değil. Bana gelen bilgilere göre çok sayıda binanın yıkıldığı yönünde...



PROFESÖR NACİ GÖRÜR: ZAYİATA DAİR ENDİŞELERİM VAR

Ben Elazığlıyım. Bu büyük bir deprem. Elazığ'a en fazla 25-30 kilometre uzaklıkta Sivrice Gölü'nün bulunduğu yerde. Oradan Doğu Anadolu Fayı geçiyor. Bu fay Kuzey Anadolu Fayı'ndan sonra Türkiye'nin en büyük fayı. Tarihi süreç içerisinde orada çok büyük depremler oluşmuştu. Senelerdir yetkilileri uyarıyoruz. Burada deprem bekliyorduk. Risk sıralamasında ön sırada geliyordu. Bu depremin bir de önemi Doğu Anadolu Fayı bir ölçüde harekete geçti. Bu şu demek, Kuzey Anadolu Fayı aşağı yukarı 1939-1999 arasında 7 büyüklüğünde deprem üreterek enerjisini büyük ölçüde boşalttı ve İstanbul kapılarına dayandı. Doğu Anadolu Fayı uzun süredir suskundu. Bizim endişemiz Doğu Anadolu Fayı da günün birinde harekete geçerse, uzun süre deprem olmayan yerler bu faya bağlı olarak belirli tetiklenmelerle kırılıp büyük depremler üretebilir diye. Bu fay bizi endişelendiriyor. Elazığ ile Bingöl arası, Elazığ ile Adıyaman Sincik arası tehdit altına girmek demektir. O bakımdan endişe ediyoruz. Bu fay Kuzey Anadolu Fayı gibi uzun zamandır enerji biriktiriyordu. Biz yer bilimciler endişeyle bu fay harekete geçer diye tedirginliğimiz vardı. Doğu Anadolu Fayı üzerinde uzun zamandır deprem olmayan yerler var. Özellikle Kahramanmaraş mesela. Daha güneye doğru seri depremlerin başlama olasılığı olabilir. Bu küçük bir deprem değil. Dolayısıyla sıvılaşmaya uygun zeminlerde yıkım olmuş olabilir. Şu anda yetkililer bunu bilemezler. Fay boyunca olan yerlerde köyler var. Orada evler usülüne uygun yapılmaz, mühendislik hizmeti görmemiştir. 6.8'den ben korkarım ki, saatler geçip belli şeyler oldukça, inşallah olmaz ama zayiatın olabileceğini düşünüyorum.

CHP ELAZIĞ İL BAŞKANI GÜRSEL EROL: KÖYLERDEKİ EVLERDEN ENDİŞE EDİLİYOR

Elazığ'da camların kırılmasıyla ilgili inanılmaz bir panik var. Şu anda Sivrice'de ve deprem bölgesinde elektrikler kesik. Esas ulaşamayan ve korkumuz olan bölge köyler. Köylerdeki evler çok teknik donanımlı değil. Genellikle yıkılması daha kolay evler. Allah korusun bütün korkumuz kaygımız Sivrice'nin köylerinden. Elazığ tarihindeki en şiddetli deprem. Merkez ve ilçelerde inanılmaz bir panik var. Sivrice'nin merkezinde evlerinde yıkıntılar olduğu söyleniyor. Esas riskli bölgenin köyler olduğu ifade ediliyor.

BAKAN AKAR: ASKERİ TESİSLERDEN OLUMSUZ BİR HABER YOK

Askeri tesislerden olumsuz bir haber yok. Şu ana kadar aldığımız haberler biraz rahatlatıcı. Türk Silahlı Kuvvetler yardıma hazır. Gelişmeleri takip ediyoruz, geçmiş olsun...

TOLGA AĞAR AK PARTİ ELAZIĞ MİLLETVEKİLİ:

Şu an itibarıyla biraz önce valimizle görüştük. AFAD Müdürümüz, emniyet ve jandarma bölgeye intikal ediyor. Yarım saat bir saat içinde daha sağlıklı haberlere ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Şu anda iş çok sıcak. Kolluk kuvvetlerini meşgul etmek istemiyoruz.

"SİVRİCE MERKEZDE CAN KAYBI YOK"

CHP İL BAŞKANI GÜRSEL EROL: Sivrice merkezde şu anda can kaybı yok. Ulaşılan köylerde can kaybı yok. Beklenen korkuyu yaşamadık.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: Elazığ valimizle irtibatta bulunduk. Şu anda Elazığ Sivrice, Maden ve Sivrice'ye sınır olan Pötürge ve Doğanyol'un tamamıyla irtibat kurduk. Valimiz, kaymakamız, emniyet, jandarma, AFAD görevinin başında. Elazığ Sivrice merkezde 4-5 yıkık bina var. Merkezde şu anda bir can kaybı sözkonusu değil. İki yaralanma var. Elazığ merkezde 10 binada hasar olduğu ihbarı gelmiş, orada da can kaybı olmadığı noktasında bilgilerimiz mevcut. Pötürge'de birkaç binanın yıkıldığı ve ağır hasar aldığı bilgiler var. Yine köylerde hasar olduğu bilgileri var. Hem bölgedeki ekiplerimizi, arama kurtarma timlerimizi oraya gönderdik. Şu ana kadar verebileceğimiz bilgi budur. Daha sonra artçı sarsıntılar geldi. Çevre illerde 5'in üzerinde artçı sarsıntılar oluştu. Şu ana kadar ölüm ihbarı yok, yaralanmalar var. Arkadaşlarımız köylere intikal ediyorlar. Zaman geçtikçe bilgiyi milletimize, kamuoyumuza vermeye çalışacağız.