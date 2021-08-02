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Elektrik kesintileri vatandaşı çileden çıkardı

Hava sıcaklıklarının zirve yaptığı bir dönemde elektrik kesintileri vatandaşları zor durumda bıraktı. Elektrik kesintilerinin habersiz yapılmasına sosyal medyadan tepkiler geliyor.

02 Ağustos 2021 Pazartesi 12:28
Elektrik kesintileri vatandaşı çileden çıkardı

Türkiye genelinde elektrik kesintileri vatandaşı çileden çıkardı

Türkiye genelinde yürütülen elektrik kesintileri vatandaşları zor durumda bıraktı. Aralarında İstanbul, İzmir, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa, Adana, Mersin, Kırklareli, Hatay, Uşak, Manisa'nın da bulunduğu pek çok şehrinde elektrik kesintileri yaşanıyor. Aşırı sıcaklarda elektriksiz kalan vatandaşların isyanı sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye’nin dört bir yanında sabah saatlerinden itibaren elektrik kesintileri yaşanıyor.  İstanbul, İzmir, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa, Adana, Mersin, Kırklareli, Hatay, Uşak, Manisa başta olmak üzere çok sayıda şehirde elektrik verilemiyor.

Elektrik kesintileri sosyal medyada da gündem oldu.  Bu illerdeki elektrik dağıtım şirketlerinin internet sitesine de ulaşılamıyor. 

Yetkililer, yükselen elektrik talebi, kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinde ve rüzgar enerjisi santrallerinde üretimin azalmasının yanı sıra aşırı klima kullanımının da ülke genelinde tüketimi artırdığına dikkati çekerken, dağıtım şirketleri kesintilerin iletim kaynaklı olduğunu ifade ediyor.

Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ), Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bursa'da bazı bölgelerde iletim hatlarından kaynaklı kesinti yaşanmaktadır. Arızaya müdahale edilmekte olup en kısa sürede onarım sağlanacaktır. Duyarlılığınız için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

PLANLI KESİNTİLER DE VAR

Ege Bölgesi'nde sabah saatlerinden bu yana yaşanan elektrik kesintilerinin bir bölümünün daha önce duyurusu yapılan 'planlı kesintiler' olduğu öğrenildi. Yatırım tesislerinin devreye alınması, arıza onarım ve bakım gibi nedenlerle yaşanan elektrik kesintilerinin ayrıntıları elektrik dağıtım şirketleri tarafından açıklandı.

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

Arnavutköy, Avcilar, Bağcılar, Bahcelievler, Basaksehir, Bayrampasa, Besiktas, Beylikdüzü, Beyoglu, Büyükcekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Gaziosmanpasa, Güngören, Kagithane, Kücükcekmece, Sariyer, Sultangazi, Sisli, Zeytinburnu ilçelerinde genel elektrik kesintisi yaşanıyor. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre kesintilerin 1 saat içerisinde sona ermesi bekleniyor. 

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Elektrik Kesintileri
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