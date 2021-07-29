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Elif Çakır türbansız fotoğrafını paylaştı

Karar gazetesi yazarlarından Elif Çakır, başörtüsünü çıkardı. Çakır başörtüsüz fotoğrafını yayınlamasının ardından sosyal medyada yeni bir tartışmanın da fitinili ateşledi. Elif Çakır medya tarihine geçen Kabataş Yalanı'yla tanınıyor.

29 Temmuz 2021 Perşembe 08:51
Elif Çakır türbansız fotoğrafını paylaştı

Elif Çakır türbansız fotoğrafını paylaştı

Muhafazakâr dünyada yetişen gazeteciler arasında yer alan ve halen ağırlıklı olarak AKP’den koparak yine aynı partiye muhalif tavrını sürdüren muhafazakâr gazetecilerin çıkardığı Karar gazetesinde yazan Elif Çakır (50),  başörtüsünü çıkardı. YouTube’dan yayın yapan Karar TV’de de Yıldıray Oğur ile pazartesi, salı ve çarşamba günleri “bi’Karar ver” adlı programı da sürdüren Elif Çakır, medyada ilk kez başörtüsüz fotoğrafını paylaştı. Çakır’ın yeni fotoğrafı, sosyal medyada tartışma yarattı. Türkiye'yi ayağa kaldıran Kabataş Yalanı'nı ilk kez haber yapan yalan olduğu ortaya çıkmasına rağmen okurlarından ve bu yüzden polisin şiddetine maruz kalan binlerce kişiden özür dilemeyen Elif Çakır'ın değişimi de inandırıcı bulunmadı. 

SOSYAL MEDYADA DESTEK GÖRDÜ

Mehmet Aydın'ın sahibi olduğu, Mehmet Ocaktan, Ahmet Taşgetiren, İbrahim Kahveci Akif Beki gibi çok sayıda önemli yazarı bünyesinde toplamayı başaran Karar gazetesi yazarlarından Elif Çakır'ın türban kararı sosyal medyada eleştirelerin hedefinde yer aldı. 

Akşam, Taraf ve Star gazeteleri, Ülke TV ve Tempo dergisinde muhabirlik, yazarlık ve programcılık yapan Elif Çakır, medyada AKP’ye muhalefet eden ve ‘liberal muhafazakâr’ olarak da nitelenen kesimdeki gazeteciler arasında yer alıyor. Çakır’ın, kamuoyuna yansıdığı olaylardan biri de, Gezi Parkı direnişi sürecinde dönemin Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu’nun gelini olan Zehra Develioğlu’nun “Kabataş İskelesi’nin önünde belden yukarısı çıplak, elleri deri eldivenli, başları bandanalı onlarca erkek tarafından yerlerde sürüklendiği, üzerine idrar yapıldığı” iddiaları vesilesiyle oldu. “Kabataş gelini” olarak da anılan Develioğlu’nun Haziran 2013’te öne sürdüğü iddiaları Star gazetesinde çalışırken haberleştiren Elif Çakır, daha sonra kamera görüntüleriyle yalanlanan bu iddialar nedeniyle ‘özür’ çağrılarına muhatap oldu.


 

Son Güncelleme: 29.07.2021 11:16
Anahtar Kelimeler:
Elif çakır
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