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Elleriniz kırılsın | Suriye’de görevli Kızılay ekibine saldırı

En korkunç savaşlarda bile Kızılay ve Kızılhaç ekipleri özenle korunurken, terör örgütü PKK'lı bebek katilleri Suriye'de Türk Kızılay'ına saldırdı.

14 Eylül 2020 Pazartesi 12:05
Elleriniz kırılsın | Suriye’de görevli Kızılay ekibine saldırı

Elleriniz kırılsın | Suriye’de görevli Kızılay ekibine saldırı

Suriye'de savaş mağduru yüzbinlerce sivile yıllardır gece gündüz yardım taşıyan Kızılay ekibinin bulunduğu araca, plakasız iki araçta yüzleri maskeli kişiler tarafından çapraz ateşle saldırı düzenlendi. Saldırıda bir Kızılay görevlisi şehit olurken, bir görevli ise yaralandı. Saldırı sonrası Kızılay'dan yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı;


Çobanbey- El Bab arasında seyir halindeki üzerinde ve tavanında belirgin bir şekilde Kızılay amblemi bulunan Türk Kızılay aracına, plakasız iki araç içeresinden yüzleri maskeli ve kamuflaj kıyafetli kişiler tarafından açılan çapraz ateş sonucu Kızılay El Bab Sevgi mağazasında çalışan bir Kızılay personelimiz şehit olmuştur. Araçta bulunan bir Kızılay personeli saldırıda yaralanmış, bir personelimiz ise saldırıyı yara almadan atlatmıştır. Saldırıda yaralanan Kızılay personeli Çobanbey’de tedavi altına alınmıştır. Hayati tehlikesi bulunmayan arkadaşımız ilk tedavisinin ardından Türkiye’ye sevk edilecektir.

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, alçakça yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, “Uluslararası hukukla korunması gereken, üzerinde belirgin bir şekilde Kızılay amblemi taşıdığı için uluslararası insancıl hukuka göre dokunulmazlığı bulunan Kızılay personeline yapılan alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum. Ülkemizin de çabalarıyla saldırganların en kısa zamanda yakalanacağına inanıyorum. Tüm Kızılay camiasına başsağlığı diliyorum” dedi. Dr. Kerem Kınık, saldırı haberini alır almaz bölgeye hareket etti.

SALDIRI'NIN DETAYLARI BELLİ OLDU

Kahreden olay, sabah saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen El Bab bölgesine giden 3 kişilik Türk Kızılayı ekibinin bulunduğu araca, Çobanbey-El Bab bölgesi arasında plakasız iki araç içerisindeki yüzleri maskeli ve kamuflaj kıyafeti giymiş kişiler tarafından çapraz ateş açıldı. Kızılay'a ait olduğu bilinen araca yönelik düzenlenen saldırıda Kızılay'ın El Bab Sevgi Mağazası'nda çalışan bir Kızılay personeli hayatını kaybetti. Araçta bulunan bir Kızılay görevlisinin yaralandığı saldırıdan, bir görevli ise yara almadan kurtuldu. Saldırganların kaçmasının ardından yaralanan Kızılay görevlisi Çobanbey Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hayati tehlikesi bulunmayan Kızılay görevlisinin Türkiye'ye sevk edileceği belirtildi.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, “Uluslararası hukukla korunması gereken, üzerinde belirgin bir şekilde Kızılay amblemi taşıdığı için uluslararası insancıl hukuka göre dokunulmazlığı bulunan Kızılay personeline yapılan alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum. Ülkemizin de çabalarıyla saldırganların en kısa zamanda yakalanacağına inanıyorum. Tüm Kızılay camiasına başsağlığı diliyorum" dedi.

Kızılay Başkanı, Kerem Kınık'ın saldırı haberinin ardından bölgeye hareket ettiği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
KızılaySuriye
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