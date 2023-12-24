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Emekli Albay'dan Pençe Kilit bölgesi için kritik uyarı

Amerika'nın verdiği madalyayı kabul etmeyen Emekli Albay Orkun Özeller'den Pençe-Kilit bölgesinde yürütülen harekatla ilgili önemli açıklama.

24 Aralık 2023 Pazar 10:00
Emekli Albay'dan Pençe Kilit bölgesi için kritik uyarı







Emekli Albay'dan Pençe Kilit bölgesi için kritik uyarı


Türkiye şehitlerini dualarla sonsuzluğa uğurlarken, çatışma bölgesi hakkında kamuoyunun bilmediği detaylar yeni yeni ortaya çıkıyor. Sosyal medyada bugün yayınlanan bazı görüntülerde, bölgede görev yapan TSK personelinin yoğun kar yağışı ve -20 derece hava sıcaklığında barındığı çadırlar tepkilere neden olurken. Emekli Albay Orkun Özeller, "Pençe-Kilit Harekatları, taktik olarak da stratejik olarak da yanlış. Hulusi Akar, bu birlikleri o bölgeye soktu, şimdi ceremesini çekiyoruz" dedi.

İncirlik'te görev yaparken ABD'nin verdiği madalyayı reddetmesiyle hafızalara kazınan Emekli Albay Orkun Özeller, Kuzey Irak’ta Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde çıkan çatışmalarda 12 askerin şehit olmasının ardından çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. 

Konuya ilişkin katıldığı bir televizyon programında konuşan Özeller, Pençe-Kilit harekatlarının hem taktik hem de stratejik olarak yanlış olduğunu savunarak şöyle söyledi:


"Ben o Irak Kuzeyi bölgesini gezmiş dolaşmış bir subayım. En iyi bildiğim bölgeler de o bölgeler. Bu harekatla ilgili olarak stratejik olarak da taktik olarak da yanlış. Kendime çok kızıyorum. Bunu yaklaşık 1 yıldır, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yıpratmak maksatlı açıklamalar yapıyor' denir diye hep yuttum. Dolayısıyla kendimi bu şehitlerden sorumlu tutuyorum. Çıkıp bunları konuşmadığım, anlatmadığım için. Kendim de bunun vicdani olarak sorumlu hissediyorum." 

"AKAR BİRLİKLERİ ORAYA SOKTU"

Harekatlarda TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın sorumluluğuna dikkat çeken Özeller, "Hulusi Akar, o birlikleri o bölgeye soktu, şu anda ceremesini çekiyoruz. Bir harekat planlanırken şehitleri, yaralıları nasıl tahliye edersin, bunlardan başlarsın. O kadar derine inilmiş bir bölge ki, orada arkadaşlarımız, silahlı kuvvetlerde görev yapan arkadaşlarımız var. Onlarla da görüşüyoruz, bize anlattıklarını biliyoruz. Belki komutanlarına anlatamıyorlar veya anlattıkları komutanları bunları dinlemiyor" diye konuştu.

"DAHA FAZLA ŞEHİT VERİLMESİN"

Harekatların yanlış olduğunu tekrar eden Özeller "Ben kendilerine bunu istedikleri yerde anlatabilirim. Daha fazla şehit verilmesini arzu etmiyoruz. Yıllardır şehit veriliyor, bugün de verilebilir yarın da verilebilir tamam da... Ne için yaptığınız, bu önemli. Hududu korumak için mi? Ben oradaki birliklerin yarısıyla hududumu korurum" ifadelerini kullandı. 

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Kritik UyarıPençe Kilit
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