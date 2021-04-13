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Emekli Amiraller gece yarısı serbest bırakıldı

Montrö Sözleşmesi başta olmak üzere bazı konularda yayınladıkları basın duyurusu ile gece yarısı kamuoyuna duyurduktan sonra gözaltına alınan 14 amiral serbest bırakıldı.

13 Nisan 2021 Salı 03:09
Emekli Amiraller gece yarısı serbest bırakıldı

Emekli Amiraller gece yarısı serbest bırakıldı


Aralarında Atilla Kıyat, Cem Gürdeniz, Türkert Ertürk gibi isimlerin de yer aldığı amiraller gece yarısı çıkarıldığı mahkemeden, haklarında kısıtlamalar konularak serbest bırakıldı. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, bazı emekli amirallerin basın duyurusuna yönelik soruşturmasında 14 şüpheliden Ergun Mengi dışındaki 13 emekli amiral salıverildi. Daha sonra, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen Ergun Mengi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Emekli 104 amiralin "Montrö Bildirisi"ne ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ, Ali Sadi Ünsal, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'ın Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara Adliyesine getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz ile Cumhuriyet Savcısı Oktay Akkaya'ya ifade verdi. Şüphelilerden Ergun Mengi, ifade işleminin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılık serbest bırakılmasına karar verdiği şüpheliler Alaettin Sevim, Atilla Kezek, Atilla Kıyat, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Mustafa Özbey, Ramazan Cem Gürdeniz, Turgay Erdağ ve Türker Ertürk hakkında hakimlikten yurt dışına çıkış yasağı ve konutu terk ekmeme; Ali Sadi Ünsal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Engin Baykal ve Nadir Hakan Eraydın hakkında ise yurt dışına ve il dışına çıkış yasağı talep etti. 

14 EMEKLİ AMİRAL SERBEST BIRAKILDI

Adliyeye sevk edilen 14 emekli amiral adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

4 NİSAN'DA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Nisan'da, bazı emekli amirallerin yayımladığı "Montrö Bildirisi"ne ilişkin soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Soruşturma kapsamında, 5 Nisan'da Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alınmış, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a ise emniyete gelmeleri için tebligat yapılmıştı.

Şüphelilerden 10'unun gözaltı süresi 8 Nisan'da 4 gün uzatılmış, ifade vermeleri için tebligat yapılan 4 emekli amiral ise bugün Ankara Emniyet Müdürlüğüne gelmişti. 

Son Güncelleme: 13.04.2021 03:12
Anahtar Kelimeler:
Montrö SözleşmesiGece YarısıAmiraller
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