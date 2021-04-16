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Emekli amiraller ifadeye çağrıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, emekli 104 amiralin "Montrö Bildirisi"ne ilişkin 7 şüpheli hakkında daha soruşturma başlattı.

16 Nisan 2021 Cuma 16:55
Emekli amiraller ifadeye çağrıldı

Emekli amiraller ifadeye çağrıldı

104 emekli amiralin Montrö Sözleşmesi'yle ilgili yayınladıkları duyurunun ardından açılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Bu sabah evlerinde arama yapılan 6 emekli amiral ile 1 emekli general Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadeye çağırdı.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, emekli 104 amiralin "Montrö Bildirisi"ne ilişkin 7 şüpheli hakkında daha soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında İstanbul, Muğla, Antalya ve Ankara'da 6 emekli amiral ile 1 emekli generale gelecek hafta ifade vermek üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne gelmeleri konusunda tebligat yapıldı.

Evlerinde arama yapılan bu kişilere ait dijital materyale de el konulduğu öğrenildi.

AVUKAT ERSÖZ’DEN AÇIKLAMA

Emekli amirallerden 11'inin avukatlığını yapan avukat Hüseyin Ersöz, biri İstanbul Büyükçekmece'de ve diğeri İzmir'de oturan iki müvekkilinin evlerinde sabah saatlerinde polis tarafından arama yapıldığını, cep telefonları ve bilgisayarlarına el konulduğunu belirtti. Ersöz, müvekkillerinin gözaltına alınmadığını ancak ifadelerini vermek üzere haftaya Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne çağrıldıklarını ifade etti.

Evinde arama yapılan amiraller arasında eski Sahil Güvenlik Komutanı Alper Tezeren ile eski Deniz Harp Akademileri Komutanı Metin Açımuz da var.

Emekli amirallerin bildirisine ilişkin daha önce 14 kişi hakkında soruşturma başlatılmış, 10'u gözaltına alınan, 4'ü ifadeye çağırılan şüpheliler, adli kontrolle serbest bırakılmıştı.


 

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