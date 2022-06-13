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Emekli maaşına zam istemeyen adam Avustralya emeklisi çıktı

Dolarla aldığı maaşı Türkiye'de harcayan Kayserili uyanığın, emekli maaşlarına zam yapılmasına karşı çıkması, Sokak Kedisi'ni hayrete düşürdü

13 Haziran 2022 Pazartesi 16:48
Emekli maaşına zam istemeyen adam Avustralya emeklisi çıktı

Emekli maaşına zam istemeyen adam Avustralya emeklisi çıktı


Gazeteci Ebru Uzun Oruç'un Sokak Kedisi adıyla yaptığı sokak röportajları serisinin Ankara bölümü, akıllara durgunluk veren diyaloglara sahne oldu.


Sokak Kedisi YouTube kanalında yayınlanan bir sokak röportajı gündeme oturdu. Mikrofon uzatılan bir kişinin, Türkiye'nin ekonomisini övdükten sonra Avustralya'dan emekli olduğu ortaya çıktı.


Yurttaşlar ekonomik krizle mücadele etmeye devam ederken, hükümetin bu konuda yaptığı hamleler ise yetersiz kalıyor. Sokak röportajlarında da sorulan soruların büyük çoğunluğunu ekonomi oluşturuyor. AKP'li vatandaşların ekonomiyi övmeleri sık sık gündeme taşınıyor. Yine bir sokak röportajının sosyal medyada yayınlanan bir bölümü gündem oldu. 

Sokak Kedisi YouTube kanalında yayınlanan bir sokak röportajında, mikrofon uzatılan iktidar yanlısı yurttaşın sözleri tepki çekti. Röportajın başında "Ekonomi gayet güzel, yaşantıya göre aldığımız maaşlara göre güzel. 400 lira emekli maaşı alıyordum şimdi 3 bin 700 lira maaş veriyor. Yetiyor." diyen yurttaş, zam istemediğini ve geçim derdi olmadığını söyledi. Evi olduğunu da belirten yurttaş, emeklilere zam yapılmaması gerektiğini ifade etti. 

Röportajın ilerleyen dakikalarında Avustralya'dan da emekli olduğunu söyleyen yurttaş şaşkınlık yarattı. Yurttaş, "Eğer gitmeseydim yurt dışına burada kalacaktım, şofördüm ben. Yurt dışında hiçbir şey yok. Yurt dışında bize 'kene' diyorlar, 'yapıştı' diyorlar. Ben mecburen gittim. Daha güzel bir hayat olur diye. Gittim hiçbir şey göremedim" diye konuştu. 
 

Son Güncelleme: 13.06.2022 16:53
Anahtar Kelimeler:
Avustralya EmeklisiSokak Kedisi
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