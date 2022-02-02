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Emekli vatandaşın maaş protestosu PTT 'Sistemi'ne takıldı

Konya Postanesi dün ilginç bir protesto olayına sahne oldu. Emekli vatandaş Kamil Sert'in protesto etmek için maaşının bir kısmını Cumhurbaşkanlığı'na göndermesine ise PTT sistemine takıldı. 

02 Şubat 2022 Çarşamba 23:28
Emekli vatandaşın maaş protestosu PTT 'Sistemi'ne takıldı

Emekli vatandaşın maaş protestosu PTT 'Sistemi'ne takıldı


Merhaba Gazetesi'nde bugün yer alan habere göre Konya’da yaşayan emekli Kamil Sert, emekli maaşlarına yapılan zammın düşüklüğüne dikkat çekmek için maaşının zamlı kısmını Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a göndermek istedi.


Sert, “Postaneden kabul etmediler. Cumhurbaşkanlığı’na gönderilemiyormuş, sistem öyle müsaade etmiyormuş. Nasıl bir sistem ise bilmiyorum” dedi. Konya’da yaşayan emekli Kamil Sert, emekli maaşlarına yapılan zammı protesto etmek istedi. Sert, şunları söyledi: “Emeklilere verilen maaşı çok buldum. Bir kısmını Cumhurbaşkanımıza gönderecektim. Postaneye girdiğimde, kağıtları doldurdum verdim. Kabul etmiyormuş, Cumhurbaşkanlığı makamına para göndermemizi.

Maaş çok fazla geldiği için ben koyacak yer bulamadım. Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kısmını gönderecektim, çünkü külliyede çok büyük yerler var. Para koyacak çok büyük yerler var. Gönderecektim fakat postanede kabul etmediler. 

Protesto etmemin sebebi, verdikleri maaş çok cüzi bir şey. Hiçbir şeye yaramıyor. Bir markete giriyorsun, 2-3 kalem bir şey alıyorsun 200 lira para veriyorsun. Kime yeter? Kendileri 100 bin liranın üstünde maaş alıyorlar ama bize gelince azıcık kaşığın ucuyla veriyorlar. İdare edemiyoruz, geçinemiyoruz. Allah’tan korksunlar biraz, Allah korkusu hiç yok mu yani? Konya milletvekilleri neredeler? Oy zamanı geldiğinde kapının eşiğini öper vatandaşın. Seçim bittikten sonra kazandıktan sonra giderler Ankara’ya, ondan sonra kimsenin yüzüne bakmazlar. Postaneden kabul etmediler. Cumhurbaşkanlığı’na gönderilemiyormuş, sistem öyle müsaade etmiyormuş. Nasıl bir sistem ise bilmiyorum. Ben Sayın Recep Tayyip Erdoğan adına gönderiyorum ama kabul etmediler. Olay bu şekilde cereyan etti. Ben bir vatandaş olarak tepkimi gösteriyorum. Maaş zammı çok az, verdikleri maaş zammı çay kaşığı ama kendileri her şeyi bedava yaşıyorlar.”
 

Anahtar Kelimeler:
KonyaEmekliProtesto
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