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Eminönü Alibeyköy tramvay inşaatı çökmeye rağmen tamamlanıyor

İBB’nin yapımını sürdürdüğü Eminönü - Alibeyköy Tramvayı’nın 1 km’lik bölümünde, geçmişte yapılan işlerden kaynaklanan, çökme ve kaymalar yaşandı.

25 Mart 2020 Çarşamba 12:44
Eminönü Alibeyköy tramvay inşaatı çökmeye rağmen tamamlanıyor


Eminönü Alibeyköy tramvay inşaatı çökmeye rağmen tamamlanıyor


İBB’nin yapımını sürdürdüğü Eminönü - Alibeyköy Tramvayı’nın 1 km’lik bölümünde, geçmişte yapılan işlerden kaynaklanan, çökme ve kaymalar yaşandı. Hattın, kazıklı sistem üzerine oturmayan bu kısmının kırılarak, yeniden yapılması için çalışma başlatıldı. Buna rağmen, raylı sistemin planlandığı gibi yıl sonunda bitirilmesi hedefleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Raylı Sistem Daire Başkanlığı tarafından inşaat çalışmaları 2016 yılında başlayan Eminönü - Alibeyköy Tramvay Hattı’nda, yeni dönemde finansman sorunları çözülerek yapım süreci hızlandırılmıştı. Ancak, hattın inşaatında önemli bir teknik problemle karşılaşıldı.


Raylı sistemin Ekim 2018’de tamamlanan 1 km’lik kısmının, mevcut temel ve ray seviyesinin altında kalan zemin bölgelerinde, tramvay işletmesini aksatacak düzeyde kazıklı sistem üzerine oturmayan düşey oturma, çökme ve kayma sorunu yaşandığı belirlendi.


Sorunu hızlıca çözmek için, yapılmış olan imalatı koruyan bir yöntem için çaba sarf edildi. Bu arada, İBB mühendisleri ile Sakarya Üniversitesi’nce görevlendirilen uzman akademisyenler tarafından, sahada ölçüm ve incelemeler yapıldı.


İnceleme sonucunda, tramvay hattı üst yapısının tasarımı aşamasında, Haliç’e özgü kritik zemin koşullarının göz önüne alınmadığı; proje aşamasında, zemin etüdü ve saha incelemesinin yeterli düzeyde yapılmadığı belirlendi. Bu düzensiz ve yaklaşık 1,5 yıldır devam eden zemin hareketinin, problemin ilave tedbirlerle çözülmesini kısıtladığı ve tramvayın işletme güvenliği için büyük riskler içerdiği görüldü.


YIL SONUNDA BİTİRME HEDEFİ KORUNDU


Yapılan detaylı ve kapsamlı teknik değerlendirmeler sonucunda, zemin hareketinin zamanla daha da artacağı öngörüldü. Bu nedenle, hattın kazıklı sistem üzerine oturmayan 1 km’lik temel bölümünün, kırılarak yeniden yapılmasının en uygun çözüm olacağı tespit edildi. Uygulanması planlanan çözüm yönteminin, geçmiş dönemde yaşanan problemleri tekrar ortaya çıkartmayacak bir yöntem olması konusunda hassasiyet gösterildi.


Bu kapsamda, sahada imalatı 2018 yılında tamamlanmış Balat-Ayvansaray arasında tramvay üst yapı ray sökümü ve betonarme kırım işlerine başlandı. Daha sonra ray altı temel kazık imalatlarına başlanacak.


İBB, iş programı haricinde yapılması gerekecek bu ilave çalışmaya rağmen, hattın planlandığı gibi bu yılın sonunda İstanbulluların hizmetine sunulabilmesi için ek ekip ve ekipman kaynağı kullanımına gidecek.

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Tramvay HattıEminönüAlibeyköy
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