Eminönü'nde sel baskınları 150 yıllı kanalla sona erecek

İBB, Eminönü'de aşırı yağışlardan kaynaklanan su baskınlarını engellemek için yaptığı çalışmalarda sona yaklaştı. Bölgede tespit edilen 80 ve 150 yıllık 2 eski yağmursuyu kanalı yeniden aktif hale getiriliyor. Bölgedeki yağmursuyun yüzde 60'ının denetlenmesini sağlayacak kanallarla, baskın felaketi bir daha tekrar etmeyecek.





İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Eminönü Bölgesi'nde aşırı yağışların yol aç tığı su baskınlarını bitirecek yağmursuyu kanalı temizlik çalılmalarında sona yaklaştı. Eylül 2019'da bölgede meydana gelen ve büyük maddi zarara yol açan su baskınının ardından yapılan envanter çalışmalarında, 80 ve 150 yıllık iki yağmursuyu kanalı saptandı. İBB, baskının olduğu bölgedeki suları toplayan ancak zamanla atıl bırakılan ve tahliye kapasitesini yitiren bu kanalları devreye almak için kolları sıvadı. O günden beri yürütülen kanal temizliği çalışmasında önemli bir mesafe alındı.

AKIŞKANLIĞI ARTIRMAK İÇİN TABANI ATEŞ TUĞLADAN

Saptanan kanallardan eski olanı Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nden başlıyor, İstanbul Valiliği'nin önünden geçip Sirkeci Garı'nda denizle buluşuyor. Yerin 3 metre altından giden bu kanal, 700 metre uzunluğunda, her 70 metrede bir baca ve ızgaraları bulunuyor. Akışkanlığı artırmak için tabanı ateş tuğladan yapılmış bulunan hat, zamanında 250 bin metrekarelik bir alanın yağmursuyunu tahliye etmek için inşa edilmiş bulunuyor. Hattın eni 1.2 metre, yükseklliği ise 1.4 metre. İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla bu kanal, devreye alınmaya hazırlanıyor.

KESİLEN KANAL YENİDEN AKTİF HALE GETİRİLECEK

Diğer yandan 80 yıllık kanal ise İstanbul Ticaret Üniversitesi önünden geçerken kesiliyor. İBB, aktif halden çıkan bu kanalın da İstanbul'a yeniden hizmet etmek için hazırlanmasına çalışıyor. Konu ile ilgili olarak bilgi veren İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel şunları kaydetti:

"Eminönü Bölge'mizdeki yağmursuyu felaketlerine bu çalışmamızla bir son vereceğiz. Bu iki hat, daha önce baskın yapılan yerelere giden suları topluyor. Biz, bu hatları devreye alarak, bölgedeki baskınlara neden olan yağmursularının yaklaşık yüzde 60'ını kontrol altına alacağız. Bu sayede geçmişte meydana gelen ve maddi -manevi insanımızı büyük zarar uğratan su baskını felaketlerinin önüne geçeceğiz."