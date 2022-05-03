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Emniyet, provakatif mesaj yayan hesapları takibe aldı

Kaçak göçmenlerin ve arapların neden olduğu kriz toplumsal tepkilere neden olurken, bazı hesaplardan yapılan yayınların provakatif amaç içerdiği iddia ediliyor.

03 Mayıs 2022 Salı 20:14
Emniyet, provakatif mesaj yayan hesapları takibe aldı

Emniyet, provakatif mesaj yayan hesapları takibe aldı


Suriyeli, Afgan ve Pakistanlı kaçak göçmenlerin neden olduğu sorunları kamuoyunun gündemine taşıyan hesaplar polisin yakın takibinde.

Emniyet Genel Müdürlüğü, son dönemde sosyal medyada göçmenler üzerinden provokatif paylaşımlar yaptığı öne sürülen hesaplarla ilgili olarak açıklama yaptı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada  şu ifadelere yer verildi:

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında sosyal medya platformlarında açık kaynaklardan kolaylıkla elde edilebilecek provokatif görüntüler ile kendilerini “Afgan, Pakistanlı” hesaplar gibi göstererek ülkemizde iç karışıklık çıkarmak amacıyla dezenformasyon içerikli paylaşımlar yapıldığı görülmüş olup gerekli incelemeler başlatılmıştır.

Bu ve benzeri operasyon hesaplarına fırsat verilmeyecektir.”

Anahtar Kelimeler:
EmniyetIstilaSosyal Medya
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