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En etkili evlilik teklifi nerede yapılır?

Yeni bir hayata atılan ilk adım etkileyici bir evlilik teklifi ile başlar. Evlilik teklifinin genelde damat adaylarından geldiğini göz önüne alarak Türkiye'nin en gözde evlilik teklifi mekanlarını sizler için derledik..

En etkili evlilik teklifi nerede yapılır?

Yeni bir hayata atılan ilk adım etkileyici bir evlilik teklifi ile başlar. Evlilik teklifinin genelde damat adaylarından geldiğini göz önüne alarak Türkiye'nin en gözde evlilik teklifi mekanlarını sizler için derledik..

31 Temmuz 2019 Çarşamba 04:06
En etkili evlilik teklifi nerede yapılır?

En etkili evlilik teklifi nerede yapılır?


Evlenmek için hazırlık yapan gençler. Unutulmaz bir evlilik teklifi ile hayatınıza renk katmak, sevginizi daha derinden hissettirmek istiyorsanız, en güzel evlilik teklifi yapılacak yerleri sizler için derledik..


Galata Kulesi: Listemizin başına almamızın iki nedeni var. Birincisi sadece İstanbul'da oturanlar için değil, dünyanın çok değişik ülkelerinden özellikle Uzak Doğu'dan evlilik teklifi yapmak için sevgilisini alıp gelen var. Çevrede bu konuda hazır müzisyenler böyle bir ortama ayrı bir renk katabilir. Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Galata Kulesi'nin ziyaretçi katında Boğaza ve Denize nazır evlilik teklifi hem oldukça etkileyici hem de ömür boyu unutulmaz.. Dikkat burada evlilik teklifi yapan bazı gençlerin hava fişek atması vatandaşların sert tepkisine neden oluyor. Böyle bir magandalık eminim size hiç yakışmaz.


Galata Köprüsü; Japonya'dan özel fotoğrafçısıyla birlikte gelen çiftleri bu anı ölümsüzleştirmek için Galata Köprüsü'nün ayaklarını kullanıyor. Gün doğumu ve gün batımı karşısında evlilik teklifinde bulunan Japon sevgilileri işin sırrını çözmüş gibi duruyor. Evlelik teklifi için mekan bakan çiftlere 'Bir bir de siz uğrayın' diyebiliriz. 

Barış Manço Vapuru; Yine İstanbul'da oturanlar için Şehir Hatları Vapurları oldukça popüler. Moda Barış Manço vapuru ile Rahmetli Barış Manço'nun unutulmaz şarkıları eşliğinde sevdiğinizin gönlünü bir kez daha kazanır, akıllardan hiç çıkmayacak evlilik teklifinizi hiç tanımadığınız onlarca insanın alkışları arasında kutlayacaksınız. Olur mu? Bizce olur...

Marmaray'da evlilik teklifi yapılır mı? Sadece yerin değil İstanbul Boğazı'nın altında Anadolu yakası ile Avrupa'nın tam ortasında hızla giden Marmaray kabininde şaşkın gözler arasında değişik bir fikir. Çok sayıda ünlünün de kullandığı hat içinde en uygun evlilik teklif zaman diliminin mesai saatleri işe gidiş ve çıkış anlarına denk gelmemesine dikkat edin, zira çok kalabalık oluyor..

Onlarca balon havalanırken Ürgüp: Bunun için uzak diyarlardan yola çıkıp gelenlerden neyiniz eksik. Kapadokya'nın dünyaca ünlü peri bacaları arasında havalanmaya hazırlanan balonlarının altında sabah günün ilk ışıklarıyla oldukça romantik olmaz mı? Tabi oraya götürmeye ikna etmek de ayrı bir mesele, yine de aklınızda bulunsun. Son yıllarda Ruslar, Güney Kore ve Japonların yanısıra İngiliz ve Almanlar evlilik teklifi için burayı tercih ediyor..


Mavi Tura çıkın, engin denizlere haykırın: Ege Denizi'nde hemen hemen kıyı şeridi boyunca düzenlenen mavi turlar evlilik teklifi için oldukça romantik imkanlar sunuyor. Ege Bölgesi'nde oturan, tatil için Çeşme, Bodrum gibi turizm bölgelerini tercih eden çiftler için tavsiye ediliyor. 

Polante Burnu; Türkiye'nin en güzel gün batımının izlendiği yerlerin başında geliyor. Her gün onlarca çift aşkını tazelemek romantik anlar yaşamak için buraya akın ediyor. Sayısız evlilik tekliflerinin büyük oranla kabul gördüğü mekanların başında yer alan Polante Burnu'nun, evliliğe karar veren çiftlere uğurlu geldiği iddia ediliyor. Sahidin durum doğruysa haberin altına yorum yapsın, biz de bilelim.. Burayla ilgili bir uyarıyı lütfen dikkate alın. Hiç bir tesisin bulunmadığı, henüz bozulmamış bir yer. Uzun araç kuyruklarının oluştuğunu hesaba katarak erken gitmekte fayda var. Giderken yiyeceğinizi içeceğinizi yanınızda götürün, çöpleri dönüşte almayı unutmayalım.

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