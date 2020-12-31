En güvenli aşı hangisi? Aşılara güvenilir mi?

Hangi aşı daha güvenilir? Aşılara güvenilir mi? En güvenli aşı hangisi? Aşı karşıtları tarafından Türkiye'nin de dahil olduğu pek çok ülkede ortaya attığı iddialara bilim insanlarından cevap geldi.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ateş Kara, Çin aşısının güvenilirliğiyle ilgili dikkat çeken bir benzetmede bulundu. Kara, "Eğer siz bugün otomobile binip herhangi bir yere gidiyorsanız aşı ondan 100 kat daha güvenli" dedi.

"AŞILARIN ECZANEDE SATILMASI 2 YILI BULUR"

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nde görev yapanAhmet Hakan'ınekranlarında yayınlanan Tarafsız Bölge Programı'na konuk oldu.

Koronavirüs aşılarının Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu tarafından test edileceğini anlatan Ateş Kara, aşıların yakın dönemde eczanelerde satılmasının beklenmediğini belirtti. Kara, "Aşıların içerisinden rastgele örneklem alınacak. Yaklaşık 250'ye yakın örneklem alınıp test edilecek. 1 hafta sonra yine aşı gelecek. Onlar da aynı şekilde örneklem alınım test edilecek. Her bir parti test ediliyor. Aşıların fabrikadan üretildiği andan itibaren kaç derecede çıktığı, uçakta kaç dereceye maruz kaldığı gibi tüm sıcaklık testleri yapılacak. Dünyanın talebi çok fazla. Çin'in üreteceği inaktif aşı üretimi 500 milyon doz civarında. Aşıların eczanelerde satılması en iyi ihtimalle 1,5-2 senede olur" dedi.

AŞILARIN GÜVENLİĞİYLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN ARABA BENZETMESİ

Aşıların güvenilirliğine ilişkin kritik bir benzetme yapan Prof. Dr. Kara, "Eğer siz bugün otomobile binip herhangi bir yere gidiyorsanız aşı ondan 100 kat daha güvenli. Otomobille giderken aldığımız riskten 100 kat daha güvenli. Bu da en riskli aşıyla ilgili bir durum" ifadelerini kullandı.

