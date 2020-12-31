Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

En güvenli aşı hangisi? Aşılara güvenilir mi?

Aşı karşıtlarının Türkiye ve dünyanın değişik ülkelerinde öne sürdüğü akıllara zarar gerekçeler bilim insanlarını şaşkına çeviriyor.

31 Aralık 2020 Perşembe 11:05
En güvenli aşı hangisi? Aşılara güvenilir mi?

En güvenli aşı hangisi? Aşılara güvenilir mi?

Hangi aşı daha güvenilir? Aşılara güvenilir mi? En güvenli aşı hangisi? Aşı karşıtları tarafından Türkiye'nin de dahil olduğu pek çok ülkede ortaya attığı iddialara bilim insanlarından cevap geldi.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ateş Kara, Çin aşısının güvenilirliğiyle ilgili dikkat çeken bir benzetmede bulundu. Kara, "Eğer siz bugün otomobile binip herhangi bir yere gidiyorsanız aşı ondan 100 kat daha güvenli" dedi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nde görev yapan  Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Ahmet Hakan'ın CNN Türk ekranlarında yayınlanan Tarafsız Bölge Programı'na konuk oldu.

"AŞILARIN ECZANEDE SATILMASI 2 YILI BULUR"

Koronavirüs aşılarının Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu tarafından test edileceğini anlatan Ateş Kara, aşıların yakın dönemde eczanelerde satılmasının beklenmediğini belirtti. Kara, "Aşıların içerisinden rastgele örneklem alınacak. Yaklaşık 250'ye yakın örneklem alınıp test edilecek. 1 hafta sonra yine aşı gelecek. Onlar da aynı şekilde örneklem alınım test edilecek. Her bir parti test ediliyor. Aşıların fabrikadan üretildiği andan itibaren kaç derecede çıktığı, uçakta kaç dereceye maruz kaldığı gibi tüm sıcaklık testleri yapılacak. Dünyanın talebi çok fazla. Çin'in üreteceği inaktif aşı üretimi 500 milyon doz civarında. Aşıların eczanelerde satılması en iyi ihtimalle 1,5-2 senede olur" dedi.

AŞILARIN GÜVENLİĞİYLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN ARABA BENZETMESİ

Aşıların güvenilirliğine ilişkin kritik bir benzetme yapan Prof. Dr. Kara, "Eğer siz bugün otomobile binip herhangi bir yere gidiyorsanız aşı ondan 100 kat daha güvenli. Otomobille giderken aldığımız riskten 100 kat daha güvenli. Bu da en riskli aşıyla ilgili bir durum" ifadelerini kullandı.
 

Anahtar Kelimeler:
Güvenilir AşıHangi Aşı Daha GüvenilirGüvenli Aşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
En çok sevdiklerimize doya doya sarılmayı özledik
En çok sevdiklerimize doya doya sarılmayı özledik
Prof. Dr. Murat Yılmaz | Evinde parti verenler vatan haini gibi
Prof. Dr. Murat Yılmaz | Evinde parti verenler vatan haini gibi
2020’de Dayanışma Kazandı | 5 termik santral kapatıldı
2020’de Dayanışma Kazandı | 5 termik santral kapatıldı
İçişleri Bakanlığı'ndan Yılbaşı Genelgesi | Partilere izin yok
İçişleri Bakanlığı'ndan Yılbaşı Genelgesi | Partilere izin yok
8 yıllık alacağını megafonla istedi
8 yıllık alacağını megafonla istedi
Elazığ'da deprem, Doğu Anadolu'yu salladı
Elazığ'da deprem, Doğu Anadolu'yu salladı
Hatay'da 4 ayrı yerde orman yangını 
Hatay'da 4 ayrı yerde orman yangını 
Mezar fiyatları pandemi ile birlikte tavan yaptı
Mezar fiyatları pandemi ile birlikte tavan yaptı
Sağlık çalışanlarından AK Parti ve MHP'ye sert tepki 
Sağlık çalışanlarından AK Parti ve MHP'ye sert tepki 
Türk Kızılay'dan ihtiyaç sahibi Rum ailelere gıda yardımı
Türk Kızılay'dan ihtiyaç sahibi Rum ailelere gıda yardımı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim