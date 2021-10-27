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Enka Doğalgaz Çevrim Santrali'nde şiddetli patlama

Adapazarı'nda çok sayıda sanayi tesisinin enerji ihtiyacını karşılayan Türkiye'nin sayılı çevrim santrallerinden birinde meydana gelen patlama paniğe neden oldu.

27 Ekim 2021 Çarşamba 20:25
Enka Doğalgaz Çevrim Santrali'nde şiddetli patlama

Enka Doğalgaz Çevrim Santrali'nde şiddetli patlama

Türkiye'nin sayılı çevrim santrallerinden biri olarak bilinen Enka Doğalgaz Kombine Çevirim Santrali’nde akşam saatlerinde meydana gelen patlama sonrası çevrede oturan vatandaşlar korku içinde sokaklara inerken, bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı gönderildi.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesindeki Enka Doğalgaz Kombine Çevirim Santrali’nde patlama sesinin duyulması üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede patlamanın trafoda meydana geldiği ve maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

Olay, Adapazarı ilçesine bağlı Taşkısığı Mahallesi’nde bulunan Enka Doğalgaz Kombine Çevirim Santrali’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, santralde patlama sesinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KORKU DOLU ANLARA SEBEP OLDU

İlk belirlemelere göre trafodan çıktığı iddia edilen patlama, korku dolu anlara sebep oldu. Sesi duyan mahalleliler ise sokağa döküldü.

İtfaiye ekipleri, patlama sonrası çıkan yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Yapılan incelemede patlamanın trafoda meydana geldiği ve maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

"YÜKSEK SESLİ PATLAMA OLDU"

Patlamayı gören vatandaş Mecit Torlak, gazetecilere, etrafa parçaların savrulduğunu söyledi.

"Çok büyük patlama oldu." diyen Torlak, yakın çevredeki bazı vatandaşların evlerinden dışarı çıktığını belirtti.

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