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Enkaz altında tütün ve su ile 3 gün kurtarılmayı bekledi

Adıyaman'da yıkılan bir bina enkazından ağzında 'tütünle' çıkan vatandaş yaşadıklarını ilk kez anlattı:'Kabloları çarptırarak ateş sorunumu çözdüm'

15 Şubat 2023 Çarşamba 10:26
Enkaz altında tütün ve su ile 3 gün kurtarılmayı bekledi

Enkaz altında tütün ve su ile 3 gün kurtarılmayı bekledi


10 ili vuran Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. gününde Adıyaman'da ağzında tütünle enkaz altından çıkarılan Soner Tuğtekin çok konuşulmuştu. Yaşadıklarını ilk kez anlatan Tuğtekin, "Yanımda sadece tütün ve 1.5 litrelik su vardı. Çok sigara içmekten çakmağımın gazı bitti. Kumandanın pillerini parçalayıp, kablolarını birbirine çarptırarak ateş sorunumu çözdüm" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Türkiye'yi derinden sarstı. 35 bini aşkın yurttaş hayatını kaybetti. 10 ili vuran deprem bölgesinde 3 ay süreyle OHAL ilan edildi.


Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken; depremin 3'üncü gününde enkaz altından ağzında tütünle çıkan, hastaneye bile gitmek istemeyen Soner Tuğtekin çok konuşulmuştu. Tuğtekin yaşadıklarını ilk kez anlattı.

GİRİŞ KATINDA OTURUYORLARDI

Sabah'tan Mehmet Yıldırım ve Ceren Çalışkan'ın haberine göre; bir telekomünikasyon şirketinden teknisyen kadrosundan emekli olan Soner Tuğtekin, Adıyaman Merkez Ali Taşı Mahallesi Umut Apartmanı'nın giriş katında eşi Hatice, oğlu Deniz'le birlikte oturuyordu.

Kızları Bade ise Denizli Üniversitesi Tekstil Mühendisliği 2'inci sınıf öğrencisiydi. Depreme ara tatil için döndüğü baba evinde yakalandı.

"KIZIMIN ÜSTÜNE KOLON DÜŞTÜ"

Deprem anında salonda olan Soner Tuğtekin, eşi ve çocuklarını yanına almaya çalıştığını söyledi. 

Bir anda binanın üzerlerine yıkıldığını aktaran Tuğtekin, "Kolon kızımın üzerine düştü. Hanımı çekmeye çalıştım ama kolu bazaya sıkıştı. Oğlum koltuğumun altındaydı sadece onu çekebildimı" dedi.

"ÇAKMAĞIMIN GAZI BİTTİ"

Deprem anında üzerine içerisinde sarılmış sigaraların bulunduğu tabakasının düştüğünü anlatan Tuğtekin, "Yanımda sadece tütün ve 1.5 litrelik su vardı. Çok sigara içmekten çakmağımın gazı bitti. Sigaralarımı yakamadım. Kumandanın pillerini parçalayıp, kablolarını birbirine çarptırarak ateş çıkartarak ateş sorunumu çözdüm" diye konuştu.

"EŞİMİ BIRAKIP HASTANEYE GİTMEK İSTEMEDİM"

3 gün boyunca su ve tütünle hayatta kalmaya çalıştığını aktaran Tuğtekin, "Yardım için bağırıyorduk. Cevap gelince sigaraları art arda yakmaya başladım. Elimde de çıktığımda o yüzden sigara vardı. Hastaneye gitmek istemedim çünkü Hatice'mi bırakmak istemedim. Hastaneye gidince verdikleri serumu bırakıp enkaz alanına gittim. Eşimin cansız bedeninin çıkarıldığı 4'üncü güne kadar kaldırımda yattım" ifadelerini kullandı.

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