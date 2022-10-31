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Enver Aysever'in Demirören isyanı | Yatacak yeriniz yok

Kamu bankalarından aldığı kredilerle medya patronu olan, kredileri ödemeyerek hazineye ait araziyi bedavaya yakın bedelle alıp borcu olan kamu bankalarına satan Demirören'in Kemer'deki polis destekli operasyonuna tepkiler dinmiyor.

31 Ekim 2022 Pazartesi 22:44
Enver Aysever'in Demirören isyanı | Yatacak yeriniz yok

Enver Aysever'in Demirören isyanı | Yatacak yeriniz yok

Demirören Holding'in kamuya ait borcuna karşılık, Kemer Country'de yeşil alanı kağıt üstünde bankadan alarak yeniden bankaya yüksek bedelle satmasına yönelik tepkiler devam ederken, TELE1 ekranında duruma isyan eden gazeteci Enver Aysever'e destek yağdı.

Gazeteci Enver Aysever, Demirören Holding'in Ziraat Bankası'ndan aldığı 300 milyon dolar ve 1 milyar 118 milyon lira krediye karşılık ipotek ettirdiği Kemer Country'deki yeşil alanların polis eşliğinde yapılaşmaya açılmasına tepki gösterdi. Aysever, tepkisini dile getirirken ekonomik krize de işaret ederek "Devlet bunlara kredi veriyor, gariban işçi son derece sıkıntılı vaziyette, emekli öyle... Bunların ne özelliği var? Ben olsam yemin ediyorum geldiğim gün, bunların mallarının tamamına el koymazsam şerefisizm" diye konuştu. 

Gazeteci Enver Aysever, Demirören Holding'in Ziraat Bankası'ndan aldığı 300 milyon dolar ve 1 milyar 118 milyon lira krediye karşılık ipotek ettirdiği Kemer Country'deki yeşil alanların polis eşliğinde yapılaşmaya açılmasına tepki gösterdi. Aysever, tepkisini dile getirirken ekonomik krize de işaret ederek "Devlet bunlara kredi veriyor, gariban işçi son derece sıkıntılı vaziyette, emekli öyle... Bunların ne özelliği var? Ben olsam yemin ediyorum geldiğim gün, bunların mallarının tamamına el koymazsam şerefisizm" diye konuştu. 

Aysever, TELE 1'de yaptığı "Gündeme Not" programında yaşananlara tepki göstererek "Yazık günah ya memelekette ne yeşil bıraktını ne park bıraktınız ne ev bıraktınız. Çalışan insan bir lokma ekmek bulamıyor, bunlar bir eli yağda bir eli balda. Ne özelliğiniz var? Devlet bunlara kredi veriyor, gariban işçi son derece sıkıntılı vaziyette, emekli öyle... Bunların ne özelliği var? Ben olsam yemin ediyorum geldiğim gün, bunların mallarının tamamına el koymazsam şerefisizm" ifadelerini kullandı. 

"Bunları devlet görevine gönderirim" ifadeleriyle sözlerine devam eden Aysever,  "Yanında çalıştığı kim var tuvaletçi mi? Ulan 6 ay sen tuvaletçilik yapacaksın. Sana yemek getiren aşçı mı garson mu? Sen ona yemek getireceksin. Bak bakalım bu şımarık patronlar bu görgüsüz tipler o zaman ne yapacaklar" dedi. 

Aysever, "Halkın kanını emdiniz, canına okudunuz. Aldığınız kredileri ödemediniz. Yatacak yeriniz yok" diye konuştu.


 

Son Güncelleme: 31.10.2022 22:56
Anahtar Kelimeler:
Enver Aysever
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