Epözdemir'den, yılların gazetecisi Lube Ayara'a saygısız çıkış





Yıllarca FETÖ başta olmak üzere spor dünyasında yaşanan çok sayıda yolsuzluk ve şike iddiaları konusunda yaptığı haberlerle tanınan Lube Ayar, ünlülerin ve ünlü olayların avukatı olarak adını duyuran Rezzan Epözdemir'in uygun olmayan sözleri, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Aralarında ünlü futbolcuların da 'mağduru' olarak yer aldığı Seçil Erzan'ın fon dolandırıcılığının masaya yatırıldığı programda ortam gerildi. Gazeteci Lube Ayar soruşturmayla ilgili sunum yaptığı sırada canlı yayında hukukçu Rezan Epözdemir ile gerilim yaşadı.

ürkiye 'fon' dolandırıcılığını konuşurken, söz konusu skandal medyanın da en önemli gündem maddesi olmayı sürdürüyor. Sürecin nasıl başladığı ve nasıl devam ettiğine yönelik detaylar Sözcü TV'de masaya yatırıldı.

İpek Özbey ile Nokta atışı programına katılan gazeteci Lube Ayar, devam eden soruşturmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

EPÖZDEMİR'DEN AYAR'A TEPKİ

Ayar açıklamalarına devam ederken, canlı yayına avukat Rezan Epözdemir bağlandı. Dava dosyasında mağdur olarak yer alan 5 ismin avukatlığını üstlenen Epözdemir, yayına bağlanır bağlanmaz Ayar'a tepki gösterdi.

"HANIMEFENDİYİ BEN TANIMIYORUM"

"DENİZBANK'IN ELİNE TUTUŞTURDUĞU ŞEYLERLE BİR SUNUM YAPMAYA ÇALIŞIYOR"

"Bu yaptığınız çok etik olmadı" diyerek söze başlayan Epözdemir, "Böyle bir sunum yapılacaksa keşke ben de orada olsaydım. Ben geleyim bunlara da cevap vereyim orada konuşalım. Hanımefendiyi ben tanımıyorum. Hukukçu mu önce onu sorayım?" diye sordu.

İpek Özbey "Hayır. Kendisi gazeteci" diyerek yanıt verince, Epözdemir sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zaten belli oluyor gazeteci olduğu, hukukçu olmadığı. Çünkü bir hukuk formasyonu yok. Konuya da çok vakıf değil. Denizbank'ın eline tutuşturduğu şeylerle bir sunum yapmaya çalışıyor. Ben geleyim cevap hakkımı kullanayım."

AYAR: "AVUKATSINIZ AMA SAYGISIZLIK YAPIYORSUNUZ"

Ayar ise bu sözlerin üzerine "Siz de gazeteci değilsiniz. Avukatsınız ama saygısızlık yapıyorsunuz. Buyrun gelin. Ben zaten geleceğinizi düşünerek hazırlanmıştım" dedi.

Araya giren İpek Özbey de "Lütfen iddialara cevap verelim. Kimseyi meslekleri üzerinden rencide etmeyelim. Burası öyle bir yer değil. Ben buna izin verecek bir moderatör değilim" diye konuştu.

Daha sonra yaşanılan süreci anlatan avukat Epözdemir, "Anladığım kadarıyla birileri hanımefendiye benim ismimle birlikte bazı kağıtlar tutuşturmuş, o da burada kendince bir algı manipülasyonu yapmaya çalışıyor. Bu çok doğru değil” dedi.



